Güneş'in gizli geçmişi: Aslında başka bir yerde mi doğdu?

Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 10:54 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gökbilimcilerin Astronomy & Astrophysics'te yayımlanan ve Tokyo Metropolitan University ile National Astronomical Observatory of Japan araştırmacılarının yürüttüğü yeni çalışması, Güneş'in bugün bulunduğu yerde doğmadığını ortaya koydu.

Gökbilim dünyasında dikkat çeken yeni bir çalışma, Güneş'in bugün bulunduğu konumda doğmamış olabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılara göre Güneş, milyarlarca yıl önce Samanyolu'nun merkezine daha yakın bir bölgede oluştu ve zamanla galaksinin dış kesimlerine doğru ilerledi.

ARAŞTIRMANIN ADRESİ: JAPONYA'DAN ULUSLARARASI KATKI Çalışma, Tokyo Metropolitan University ile National Astronomical Observatory of Japan bünyesindeki bilim insanlarının ortak çalışmasıyla yürütüldü. Elde edilen bulgular, saygın bilim dergisi Astronomy & Astrophysics'te yayımlandı.

6 BİNDEN FAZLA YILDIZIN İZİNDE Araştırmada, Güneş'e benzer özellikler taşıyan 6 bin 594 yıldız mercek altına alındı. Bilim insanları; bu yıldızların sıcaklık, kimyasal bileşim ve yüzey çekimi gibi temel özelliklerini karşılaştırdı. Analizler, Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia uzay teleskobunun yaklaşık 2 milyar yıldızdan topladığı yüksek hassasiyetli konum ve hareket verilerine dayanıyor. Bu geniş veri seti, yıldızların geçmişteki hareketlerine dair önemli ipuçları sundu.

GALAKTİK ÖLÇEKTE BİR "GÖÇ" HAREKETİ Elde edilen sonuçlar, özellikle 4 ila 6 milyar yıl yaş aralığındaki Güneş benzeri yıldızların, galaksinin iç bölgelerinden dış kesimlerine doğru birlikte hareket ettiğini gösteriyor. Bu durum, bilim insanlarına göre galaktik ölçekte bir yıldız göçü yaşandığına işaret ediyor.