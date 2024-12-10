GÜNCEL KAMU İLANLARI | Kamu kurumlarında 08.30-17.00 saatleri arasında çalışacak personel aranıyor

Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı
Akdeniz Üniversitesi, toplamda 239 kişilik kadro için KPSS puan sıralamasına dayalı personel alımı yapacaktır. Hemşire, sağlık teknikeri, diyaliz teknikeri, ilk ve acil yardım teknikeri, ameliyathane teknikeri, tıbbi görüntüleme teknikeri, radyoterapi teknikeri, hizmetli, büro personeli, diş protez teknikeri, ağız ve diş sağlığı teknikeri, anestezi teknikeri gibi pozisyonlarda personel alımı yapılacaktır. Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puanı esas alınacaktır.
Pozisyon Türü 4/B Sözleşmeli Personel
KPSS Şartı: 2024 KPSS (B)
Başvuru Tarihleri: 27 Kasım - 11 Aralık 2024
Alım Alanları: Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü, Diş Hekimliği Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
Kadro Sayısı:239