GÜNCEL KAMU İLANLARI | Kamu kurumlarında 08.30-17.00 saatleri arasında çalışacak personel aranıyor

Resmi Gazete'de yayınlanan ilanlara göre KPSS şartlı ve KPSS şartsız personel alımları yapılacağı duyuruldu. Peki hangi pozisyonlarda kadrolar açıldı? İşte başvuru şartları ve detaylar…

Başvuru Şartları

İlanlarda yer alan özel şartlar pozisyonun niteliklerine göre değişiklik göstermektedir. Personel alımına başvurmak isteyen adaylarda aranan genel şartlar ise şu şekildedir:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

- Kamu haklarından mahrum olmaması

- Çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmaması

- Herhangi bir ağır suçtan hüküm giymemiş olması

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması