Viral Galeri Viral Tıkla GÜNCEL KAMU İLANLARI | Kamu kurumlarında 08.30-17.00 saatleri arasında çalışacak personel aranıyor

GÜNCEL KAMU İLANLARI | Kamu kurumlarında 08.30-17.00 saatleri arasında çalışacak personel aranıyor

Kamu kurumlarında KPSS şartlı ve KPSS şartsız personel alımları başladı. Resmi Gazete'de yayınlanan ilanlara göre çeşitli kadrolarda ve pozisyonlarda görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacağı açıklandı. Bakanlık, üniversite ve çeşitli kurumlarda personel ve işçi alımları yapılacağına dair duyurular yer alıyor. İşte personel alımlarına dair detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.12.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 10:17
GÜNCEL KAMU İLANLARI | Kamu kurumlarında 08.30-17.00 saatleri arasında çalışacak personel aranıyor

Resmi Gazete'de yayınlanan ilanlara göre KPSS şartlı ve KPSS şartsız personel alımları yapılacağı duyuruldu. Peki hangi pozisyonlarda kadrolar açıldı? İşte başvuru şartları ve detaylar…

Başvuru Şartları

İlanlarda yer alan özel şartlar pozisyonun niteliklerine göre değişiklik göstermektedir. Personel alımına başvurmak isteyen adaylarda aranan genel şartlar ise şu şekildedir:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

- Kamu haklarından mahrum olmaması

- Çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmaması

- Herhangi bir ağır suçtan hüküm giymemiş olması

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması

GÜNCEL KAMU İLANLARI | Kamu kurumlarında 08.30-17.00 saatleri arasında çalışacak personel aranıyor

Hangi Kurumlarda Alımlar Yapılacak?

Maden ve Petrol Uzman Yardımcısı Alımı

Enerji sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için, Maden ve Petrol Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır. KPSS puanına göre yapılacak alımda toplamda 12 kişilik kontenjan bulunuyor ve başvurular uzmanlık alanlarına göre değerlendirilecektir.

Pozisyon Türü: Uzman Yardımcısı

KPSS Şartı: P14, P19, P22, P24, P29

Başvuru Tarihleri: 16.12.2024 - 22.12.2024

Kadro Sayısı: 12

GÜNCEL KAMU İLANLARI | Kamu kurumlarında 08.30-17.00 saatleri arasında çalışacak personel aranıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Necmettin Erbakan Üniversitesi, KPSS (B) puan sıralamasına göre sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecektir. Başvurular Kariyer Kapısı veya e-Devlet üzerinden yapılacaktır.

Pozisyon Türü: 4/B Sözleşmeli Personel

KPSS Şartı: 2024 KPSS (B)

Başvuru Tarihleri: 27 Kasım - 11 Aralık 2024

Alım Alanları: Konya merkez ve ilçelerde çeşitli birimler

Kadro Sayısı: Belirtilmemiş

GÜNCEL KAMU İLANLARI | Kamu kurumlarında 08.30-17.00 saatleri arasında çalışacak personel aranıyor

Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Akdeniz Üniversitesi, toplamda 239 kişilik kadro için KPSS puan sıralamasına dayalı personel alımı yapacaktır. Hemşire, sağlık teknikeri, diyaliz teknikeri, ilk ve acil yardım teknikeri, ameliyathane teknikeri, tıbbi görüntüleme teknikeri, radyoterapi teknikeri, hizmetli, büro personeli, diş protez teknikeri, ağız ve diş sağlığı teknikeri, anestezi teknikeri gibi pozisyonlarda personel alımı yapılacaktır. Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puanı esas alınacaktır.

Pozisyon Türü 4/B Sözleşmeli Personel

KPSS Şartı: 2024 KPSS (B)

Başvuru Tarihleri: 27 Kasım - 11 Aralık 2024

Alım Alanları: Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü, Diş Hekimliği Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Kadro Sayısı:239

GÜNCEL KAMU İLANLARI | Kamu kurumlarında 08.30-17.00 saatleri arasında çalışacak personel aranıyor

TEMSAN A.Ş. Genel Müdürlüğü Daimî İşçi Alımı

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN), belirsiz süreli iş sözleşmesiyle toplamda 5 daimî işçi alımı yapacaktır. Başvurular, İŞKUR üzerinden online veya il müdürlüklerinden yapılabilecektir.

Pozisyon Türü: Daimî İşçi

KPSS Şartı: Belirtilmemiş

Başvuru Tarihleri: 9 Aralık - 13 Aralık 2024

Alım Alanları: Makine Mühendisi, Büro Personeli

Kadro Sayısı: 5

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