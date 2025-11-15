Güllü’nün ölümünde şüpheler derinleşiyor! Davaya ikinci savcı atandı

Sabah'ın haberine göre Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, Bursa Adli Tıp Başkanlığı'nın ön araştırma bulgularına dayanarak soruşturmayı derinleştirme kararı aldı ve halen dosyayı yürüten Yalova Cumhuriyet Savcısı Sevgi Başkaya'ya ek olarak bir Cumhuriyet savcısını daha dosyaya görevlendirdi. Bu atama, soruşturmanın artık çok yönlü bir yapıya kavuştuğunun en somut göstergesi oldu.