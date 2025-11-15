Viral Galeri Viral Tıkla Güllü’nün ölümünde şüpheler derinleşiyor! Davaya ikinci savcı atandı

Güllü’nün ölümünde şüpheler derinleşiyor! Davaya ikinci savcı atandı

Yalova'da evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralanırken, yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp'tan gelen ön raporda kritik şüphelere yer verildi. Bu gelişmenin ardından davaya ikinci bir savcı atandı. Soruşturmayı yürüten Başsavcı Duygu Öksüz, TÜBİTAK'a giderek davayla ilgili toplantıya katıldı.



Sanatçı Güllü'nün 26 Eylül'deki şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada çok önemli bir gelişme yaşandı.

Sabah'ın haberine göre Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, Bursa Adli Tıp Başkanlığı'nın ön araştırma bulgularına dayanarak soruşturmayı derinleştirme kararı aldı ve halen dosyayı yürüten Yalova Cumhuriyet Savcısı Sevgi Başkaya'ya ek olarak bir Cumhuriyet savcısını daha dosyaya görevlendirdi. Bu atama, soruşturmanın artık çok yönlü bir yapıya kavuştuğunun en somut göstergesi oldu.

'CİNAYET Mİ?' SORUSUNA YANIT ARANIYOR
Kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Bursa Adli Tıp Kurumu'nun 26 Eylül'de yaşanan olayın ardından evdeki kamera kayıtları üzerinde yaptığı ön incelemede bazı kritik ve sürpriz tespitlere ulaşıldı. Başsavcı Öksüz'ün soruşturmayı büyütme kararı da işte bu ön bulgular üzerine oluştu.

Önümüzdeki günlerde dosyaya girmesi beklenen ayrıntılı raporun, olayın en çok merak edilen 'Kaza mı, itildi mi?' şeklindeki gizemli yönünü değiştirebilecek nitelikte tespitler içerdiği belirtiliyor.

Savcılık kaynakları, soruşturmanın geldiği kritik aşamaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Şüpheler derinleşiyor. Adli Tıp'ın ön tespitleri doğrultusunda dosya genişletildi. Hiçbir ihtimal dışlanmadan bilimsel verilerle gerçeğe ulaşılacak."

