Güllü’nün ölümünde şüpheler derinleşiyor! Davaya ikinci savcı atandı
Yalova'da evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralanırken, yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp'tan gelen ön raporda kritik şüphelere yer verildi. Bu gelişmenin ardından davaya ikinci bir savcı atandı. Soruşturmayı yürüten Başsavcı Duygu Öksüz, TÜBİTAK'a giderek davayla ilgili toplantıya katıldı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.11.2025 08:34
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 08:41