Güllü öldü mü öldürüldü mü? Savcılık talimat verdi: Evdeki kayıtları TÜBİTAK analiz edecek
Yalova'da evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı Güllü'nün ölümünün intihar mı, kaza mı, yoksa cinayet mi olduğuna dair tüm ihtimalleri yeniden değerlendirmeye aldı. Evdeki kameraların dip seslerinin incelenmesi için kayıtlar TÜBİTAK'a gönderildi. Başsavcılık, TÜBİTAK'tan seslerin iyileştirildikten sonra karşılaştırılıp kimlik tespiti yapılmasını ve konuşmaların analiz edilmesini talep etti.
Giriş Tarihi: 11.11.2025 06:58
