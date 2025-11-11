Viral Galeri Viral Tıkla Güllü öldü mü öldürüldü mü? Savcılık talimat verdi: Evdeki kayıtları TÜBİTAK analiz edecek

Yalova'da evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı Güllü'nün ölümünün intihar mı, kaza mı, yoksa cinayet mi olduğuna dair tüm ihtimalleri yeniden değerlendirmeye aldı. Evdeki kameraların dip seslerinin incelenmesi için kayıtlar TÜBİTAK'a gönderildi. Başsavcılık, TÜBİTAK'tan seslerin iyileştirildikten sonra karşılaştırılıp kimlik tespiti yapılmasını ve konuşmaların analiz edilmesini talep etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.11.2025 06:58 Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 06:59
Ünlü sanatçı Güllü'nün Yalova'daki dairesinde düşerek ölmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olay gecesine ait kamera görüntülerini daha önce Bursa Adli Tıp Kurumu ile Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı'na göndermişti. Her iki kurum da görüntülerde ses analizi, hareket analizi, zaman senkronizasyonu ve dış müdahale ile itilme olasılığı üzerinde ayrıntılı inceleme yapıyor. Elde edilen verilerin, fiziksel delillerle karşılaştırılarak olayın oluş şekline ışık tutması bekleniyor.

ÜÇ TALİMAT YAZILDI
Sabah'ın haberine göre Soruşturmanın ses kayıtları ayağı ise 3 Kasım tarihinde yeni bir aşamaya taşındı. Başsavcılık, elde edilen ses kayıtlarını TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı'na gönderdi. Başsavcılığın TÜBİTAK'a ilettiği yazıda üç kritik talimat yer aldı.

Bu talimatlar arasında sesleri iyileştirilip kayıt kalitesinin artırılması, seslerin karşılaştırılıp kimlik tespiti yapılması ve konuşmaların analiz edilmesi yer aldı. Hangi sesin kime ait olduğuyla ilgili de detaylı çalışma yapılmasının ardından konuşmaların açık dökümünün tape şeklinde çıkarılarak rapor halinde Başsavcılığa sunulması da istendi.

BAŞSAVCI TÜBİTAK'A GİDİYOR
Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, süreci bizzat yerinde takip etme kararı aldı. Öksüz'ün TÜBİTAK'ın Kocaeli Gebze'deki tesislerine giderek uzmanlarla teknik incelemeye ilişkin koordinasyon toplantısı yapacağı öğrenildi.

