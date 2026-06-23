Gram altında fırsat zamanı! Düğün yapacaklar dikkat! Güçlenen dolar fiyatları aşağı çekti

Geçen hafta gördüğü zirve seviyelere yakın seyreden dolar, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha maliyetli hale getiriyor.

Waterer, "Altın bu hafta petrol fiyatlarındaki düşüşle bir miktar destek bulmuştu ancak Fed'in faiz artırma beklentileriyle yükselişini sürdüren ABD doları, altına bu fırsatı tanımıyor" ifadelerini kullandı.

CME FedWatch Tool verilerine göre yatırımcılar Fed'in aralık ayında faiz artırma ihtimalini geçen haftaki toplantı öncesinde yüzde 61 olarak fiyatlarken, bu oran yüzde 88'e yükseldi.

Goolsbee, yüksek gümrük tarifelerinin etkisinin zamanla azalması ve Orta Doğu'daki çatışmaların sona ermesi halinde enflasyonda gerileme görülebileceğini ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise iş gücü piyasasının istikrarlı seyrini koruduğunu belirterek asıl odaklarının enflasyonun kalıcı olup olmayacağını anlamak olduğunu söyledi.

DÜĞÜN YAPACAKLAR İÇİN ALIM FIRSATI MI?

A Haber canlı yayınında konuşan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem de altın piyasalarında bu yıl geçen yıldaki gibi kesintisiz bir yükseliş beklemediğini belirterek fiyatların daha dalgalı bir seyir izleyebileceğini söyledi.

Fed'in faiz politikaları, güçlü dolar ve küresel belirsizliklerin altın üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Erdem, yatırımcıların kritik seviyeleri yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.