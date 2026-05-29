CANLI YAYIN

Gram altın için çifte bayram fırsatı! İslam Memiş altın borcu olan ya da düğün hazırlığı yapanlar için taktiği açıkladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırılarıyla sert düşüşe geçen altın ve gümüş fiyatları, taraflar arasındaki anlaşma sinyalleri ve enflasyon baskısıyla kritik bir dönemece girdi. Altın analisti İslam Memiş, yatırımcılar için dikkat çeken uyarılar ve tavsiyelerde bulundu. Düğün hazırlığı yapanlar ve altın borcu olanlar için 'çifte bayram' olduğunu belirten İslam Memiş, kritik tarihe de dikkat çekti. İşte yatırımcıların merakla beklediği son veriler...

Gram altın için çifte bayram fırsatı! İslam Memiş altın borcu olan ya da düğün hazırlığı yapanlar için taktiği açıkladı 1

Yurt içi piyasalar Kurban Bayramı tatilindeyken, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim ve ABD'den gelen açıklamalar altın ve gümüş fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açtı. Ateşkes beklentisi ve enflasyon baskısıyla karar aşamasına geçen ons altın 4.500 doların üzerinde toparlarken, ons gümüş ise 76 dolara dayandı. Gram altın ve gümüşte de toparlanmalar görüldü.

Gram altın için çifte bayram fırsatı! İslam Memiş altın borcu olan ya da düğün hazırlığı yapanlar için taktiği açıkladı 2

GÖZLER BAYRAMDAN SONRAYA ÇEVRİLDİ

Altın analisti İslam Memiş, yaşanan bu dalgalanmayı bir "savaş manipülasyonu" olarak nitelendirerek, yatırımcılar için kritik uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Ons altın tarafında yaşanan geri çekilmenin gram altın fiyatlarını da etkilediğini belirten Memiş, bu durumu borcu olanlar için bir fırsat olarak değerlendirdi. Serbest piyasada gram altının 6.695 TL seviyelerini gördüğünü ifade eden İslam Memiş, şu değerlendirmeyi yaptı:

Gram altın için çifte bayram fırsatı! İslam Memiş altın borcu olan ya da düğün hazırlığı yapanlar için taktiği açıkladı 3

"Gram altın yatırımcısı için önemli bir gün bugün; neden önemli? Yine bence çifte bayram yapıyorlar. Özellikle altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar bayramdan sonra yine ucuz altın alma şansını elde edecekler. O yüzden bence altın borcu olanların, düğün yapacakların çifte bayram yaşadığı bir fiyatlama var karşımızda. Bayramdan sonra gönül rahatlığıyla o ucuzdan altınlarını alıp ya borçlarını ödeyecekler ya da düğün yapmak için o altın ihtiyaçlarını giderecekler."

Gram altın için çifte bayram fırsatı! İslam Memiş altın borcu olan ya da düğün hazırlığı yapanlar için taktiği açıkladı 4

İslam Memiş, altın tarafındaki düşüşlerin kalıcı olmayacağının altını çizerek, ons altın için 4.300 dolar seviyesinin güçlü bir destek, 4.580 doların ise direnç seviyesi konumunda olduğunu vurguladı.

Gram altın için çifte bayram fırsatı! İslam Memiş altın borcu olan ya da düğün hazırlığı yapanlar için taktiği açıkladı 5

GÜMÜŞTE HEDEFİ AÇIKLADI

Gümüş fiyatlarındaki baskılanmanın bir alım fırsatı sunduğunu belirten Memiş, gümüşün ons fiyatında 96 dolar, gram fiyatında ise 145-150 TL hedeflerini koruyor. Gümüş yatırımcısına seslenen İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:

Gram altın için çifte bayram fırsatı! İslam Memiş altın borcu olan ya da düğün hazırlığı yapanlar için taktiği açıkladı 6

"Özellikle bugüne kadar gümüş almamış, gümüş almayı ihmal etmiş veya o Mart ayındaki 61 dolar seviyesini kaçırmış olan arkadaşlarımıza ben tekrar belirtmek isterim: Bu baskılanmayla birlikte, bu bahane ile birlikte gümüşün ons fiyatı tekrar 73,5 dolar seviyesine geldi. Benim nazarımda, benim gördüğüm kadarıyla muhteşem bir ucuz fiyatlama içerisine geçmeye devam ediyor."

Gram altın için çifte bayram fırsatı! İslam Memiş altın borcu olan ya da düğün hazırlığı yapanlar için taktiği açıkladı 7

"AL, TOPLA, KENARA KOY" TAKTİĞİ

Gümüşü sepetinden asla eksik etmediğini belirten analist, elinde TL olması durumunda yatırımını %50 altın, %50 gümüş şeklinde paylaştıracağını ifade etti. Piyasalardaki mevcut durumu "savaş manipülasyonu" olarak tanımlayan İslam Memiş, 2026 yılı için miktar odaklı bir strateji önerdi.

Gram altın için çifte bayram fırsatı! İslam Memiş altın borcu olan ya da düğün hazırlığı yapanlar için taktiği açıkladı 8

Yatırımcılara fiyat hareketlerine takılmamaları tavsiyesinde bulunarak stratejisini şöyle özetledi: "Altın tarafındaki düşüşlerin kesinlikle kalıcı olmasını beklemiyorum. Bunlar fırsattır, bunlar savaş manipülasyonudur, bunlar her zaman olacak şeyler değildir."

Gram altın için çifte bayram fırsatı! İslam Memiş altın borcu olan ya da düğün hazırlığı yapanlar için taktiği açıkladı 9

"O yüzden 2026 genel itibariyle toplama yılı: Al, topla; al, topla kenara koy. Fiyata değil miktara odaklan ve miktarını artır türünde bir strateji belirliyoruz. 2026 yılında düşüşler benim nazarımda kesinlikle kalıcı değildir."

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin