Gram altın için çifte bayram fırsatı! İslam Memiş altın borcu olan ya da düğün hazırlığı yapanlar için taktiği açıkladı

ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırılarıyla sert düşüşe geçen altın ve gümüş fiyatları, taraflar arasındaki anlaşma sinyalleri ve enflasyon baskısıyla kritik bir dönemece girdi. Altın analisti İslam Memiş, yatırımcılar için dikkat çeken uyarılar ve tavsiyelerde bulundu. Düğün hazırlığı yapanlar ve altın borcu olanlar için 'çifte bayram' olduğunu belirten İslam Memiş, kritik tarihe de dikkat çekti. İşte yatırımcıların merakla beklediği son veriler...

Yurt içi piyasalar Kurban Bayramı tatilindeyken, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim ve ABD'den gelen açıklamalar altın ve gümüş fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açtı. Ateşkes beklentisi ve enflasyon baskısıyla karar aşamasına geçen ons altın 4.500 doların üzerinde toparlarken, ons gümüş ise 76 dolara dayandı. Gram altın ve gümüşte de toparlanmalar görüldü.

GÖZLER BAYRAMDAN SONRAYA ÇEVRİLDİ Altın analisti İslam Memiş, yaşanan bu dalgalanmayı bir "savaş manipülasyonu" olarak nitelendirerek, yatırımcılar için kritik uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Ons altın tarafında yaşanan geri çekilmenin gram altın fiyatlarını da etkilediğini belirten Memiş, bu durumu borcu olanlar için bir fırsat olarak değerlendirdi. Serbest piyasada gram altının 6.695 TL seviyelerini gördüğünü ifade eden İslam Memiş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gram altın yatırımcısı için önemli bir gün bugün; neden önemli? Yine bence çifte bayram yapıyorlar. Özellikle altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar bayramdan sonra yine ucuz altın alma şansını elde edecekler. O yüzden bence altın borcu olanların, düğün yapacakların çifte bayram yaşadığı bir fiyatlama var karşımızda. Bayramdan sonra gönül rahatlığıyla o ucuzdan altınlarını alıp ya borçlarını ödeyecekler ya da düğün yapmak için o altın ihtiyaçlarını giderecekler."

İslam Memiş, altın tarafındaki düşüşlerin kalıcı olmayacağının altını çizerek, ons altın için 4.300 dolar seviyesinin güçlü bir destek, 4.580 doların ise direnç seviyesi konumunda olduğunu vurguladı.