CANLI YAYIN

Gök vatana milli kalkan! GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN dünyaya meydan okudu | Tarihi başarı tam isabet

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiindeki kritik projelerinden hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN kendine hayran bıraktı. Füzeler gerçek harp başlığıyla gerçekleştirilen son testlerde hedefleri tam isabetle vurarak tarihi bir başarıya imza attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, doğrulama süreçlerinin başarıyla tamamlandığını ve seri üretim aşamasına geçildiğini açıkladı.

Gök vatana milli kalkan! GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN dünyaya meydan okudu | Tarihi başarı tam isabet 1

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın en son testlerinde gerçek harp başlığıyla hedefleri tam isabetle vurarak doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladığını açıkladı.

Gök vatana milli kalkan! GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN dünyaya meydan okudu | Tarihi başarı tam isabet 2

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN hava-hava füzeleri, son atış testlerinde gerçek harp başlığı kullanılarak denendi.

Gök vatana milli kalkan! GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN dünyaya meydan okudu | Tarihi başarı tam isabet 3

Gerçekleştirilen testlerde her iki füzenin de hedeflerini tam isabetle vurduğu bildirildi.Başarıyla tamamlanan doğrulama süreçlerinin ardından kritik projede seri üretim aşamasına geçildi.

Böylece Türk savunma sanayii, hava-hava füze teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltacak önemli bir eşği daha geride bıraktı.

Gök vatana milli kalkan! GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN dünyaya meydan okudu | Tarihi başarı tam isabet 4

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapılan testlerin yalnızca teknik bir başarı olmadığını vurgulayarak, "Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Gök vatana milli kalkan! GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN dünyaya meydan okudu | Tarihi başarı tam isabet 5

Kacır yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN en son testlerinde gerçek harp başlığıyla hedefleri tam isabetle vurarak doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladı, seri üretim süreçleri başladı."

Gök vatana milli kalkan! GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN dünyaya meydan okudu | Tarihi başarı tam isabet 6

Kacır ayrıca projede görev alan ekiplere teşekkür ederek, TÜBİTAK SAGE mühendisleri ve teknisyenlerinin büyük bir başarıya imza attığını belirtti.

Gök vatana milli kalkan! GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN dünyaya meydan okudu | Tarihi başarı tam isabet 7

Uzun menzilli görüş ötesi hava-hava füzesi olarak geliştirilen GÖKDOĞAN ile yakın hava muharebeleri için tasarlanan BOZDOĞAN, yüksek manevra kabiliyeti, gelişmiş hedef takip sistemleri ve yerli teknoloji altyapısıyla dikkat çekerken Türkiye'nin gökyüzündeki caydırıcılığını önemli ölçüde artıracak.

Gök vatana milli kalkan! GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN dünyaya meydan okudu | Tarihi başarı tam isabet 8

Savunma sanayiinde son yıllarda peş peşe gelen yerli üretim hamlelerine bir yenisi daha eklenirken, GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın başarıyla tamamlanan testleri Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gök vatana milli kalkan! GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN dünyaya meydan okudu | Tarihi başarı tam isabet 9
Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin