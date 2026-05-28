Gök vatana milli kalkan! GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN dünyaya meydan okudu | Tarihi başarı tam isabet

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiindeki kritik projelerinden hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN kendine hayran bıraktı. Füzeler gerçek harp başlığıyla gerçekleştirilen son testlerde hedefleri tam isabetle vurarak tarihi bir başarıya imza attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, doğrulama süreçlerinin başarıyla tamamlandığını ve seri üretim aşamasına geçildiğini açıkladı.

Gerçekleştirilen testlerde her iki füzenin de hedeflerini tam isabetle vurduğu bildirildi.Başarıyla tamamlanan doğrulama süreçlerinin ardından kritik projede seri üretim aşamasına geçildi. Böylece Türk savunma sanayii, hava-hava füze teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltacak önemli bir eşği daha geride bıraktı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapılan testlerin yalnızca teknik bir başarı olmadığını vurgulayarak, "Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi." ifadelerini kullandı.