Gizemli mezarın sırrı! 3 farklı rivayetten hangisi doğru?

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde sırrı çözülemeyen mezar gündem oldu. Halk arasında 'gelin mezarı' olarak bilinen mezarla ilgili 3 farklı rivayet bulunurken, kime ait olduğu bilinmeyen mezar mahalleliyi de böldü. Bir kısım rivayetlere inanırken, bir kısmı iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Mahalle muhtarından ise mezarın kime ait olduğunun tespiti için kritik bir adım geldi. İşte bir kentin merak ettiği olayın tüm detayları...

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 480 haneli, 1410 nüfuslu kırsal Çeltikçi Mahallesi, bir mezar videosu ile Türkiye'nin gündemine oturdu. Mahalle merkezindeki yol kenarında bulunan ve kime ait olduğu bilinmeyen mezarla ilgili sevdiğine kavuşamayan bir kızın evlendiği gece öldüğü ve çocuğun evinin önüne gömüldüğü, Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşen bir askerin ya da bir evliyanın mezarı olduğu yönünde 3 farklı rivayet var.

İnegöl Belediyesi yetkilileri, bölgede gerçekten bir mezar bulunduğunu ancak burada kimin yattığının bilinmediğini belirtirken; halk arasında 'gelin mezarı' olarak bilinen mezarın 2 asırlık olduğu kaydedildi.

"3 FARKLI RİVAYET VAR" Mezarın kime ait olduğunu belirlenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dilekçe ile başvuru yaptığını söyleyen Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Selahattin Dumanlar, mezarla ilgili 3 farklı rivayetin olduğunu belirtti.

Muhtar Dumanlar şöyle konuştu: "Büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla 3 farklı rivayet var. Hangisi gerçek biz de bilmiyoruz. Çok eski bir eve gelin gelmek istediğini söyleyen bir genç kız var. Ve o genç kızın, 'Ben o eve gelin gideyim, gidemesem de kapısında öleyim' dediği söyleniliyor."