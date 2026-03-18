Gıdada dijital devrim: Tek dokunuşla ihbar

Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 06:39 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tarım ve gıda güvenliğinde yeni bir dönem başlıyor. Tarım Bakanlığı, bürokratik süreçleri en aza indirerek "çek-gönder" uygulamasını devreye alıyor. Vatandaşlar artık gördükleri uygunsuzlukları anında fotoğraflayıp sisteme yükleyerek ihbarda bulunabilecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenliğinde devrim niteliğinde bir adım atarak "Güvenilir Gıda" mobil uygulamasını devreye aldıklarını bildirdi.

Bakanlık olarak temel görevlerinin, güvenilir gıdanın her bir vatandaşın sofrasına eksiksiz ulaşmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Yumaklı, güvenilir gıdayı sadece bir denetim faaliyeti olarak değil devletin millete olan milli bir sorumluluğu ve halk sağlığının sarsılmaz bir güvencesi olarak gördüklerini belirtti.

Yumaklı, "Bu vizyonu hayata geçirirken, Cumhurbaşkanımızın 'dijitalleşen Türkiye' hedefi uyarınca üç ana temel üzerinde yükseliyoruz. Sahadaki gücümüzü modern teknolojilerle birleştiriyor, denetim sonuçlarımızı halkımızla anlık paylaşarak tam bir şeffaflık sergiliyoruz" dedi.

Yumaklı, uygulamya ilişkin şunları kaydetti: "Vatandaşlarımızı uygulamayı kullanarak denetim gücümüze güç katmaya davet ediyoruz. Bu uygulamayla, hızlı ihbar imkânı getiriyoruz. Bir markette veya restoranda uygunsuzluk mu gördünüz? Hemen uygulamayı açın, fotoğraflayın ve 'Çek-Gönder' kolaylığıyla doğrudan bize iletin. Karmaşık formlarla vakit kaybetmeden, denetim sürecini siz başlatın. Konum Bazlı Doğrulama sistemimiz sayesinde, ekiplerimiz nokta atışı koordinatla adrese anında ulaşacaktır."