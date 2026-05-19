Geri sayım başladı tarih belli oldu! Esra Erol'la 'Var Mısın Yok Musun' başlıyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ekranların reyting rekortmeni efsane yarışma programı "Var Mısın Yok Musun", hayalleri gerçeğe dönüştürmek üzere ATV ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor. Programın sunucu koltuğunda, ekranların sevilen ismi Esra Erol oturacak. Büyük ödülün tam 5 milyon TL olarak belirlendiği yarışmanın ekran yolculuğu için nefesler tutuldu.

Türkiye'nin hayalleri gerçeğe dönüştüren efsane yarışma programı Esra Erol ile geri dönüyor.

YENİ TANITIMI HEYECAN YARATMIŞTI

Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun"un ATV ekranlarındaki yeni sezonu için geri sayım sürerken, yarışmanın yeni tanıtımı geçtiğimiz günlerde izleyici ile buluşmuştu.

Sunuculuğunu Esra Erol'un yapacağı programın tanıtımı izleyicide büyük heyecan yaratmıştı.

HAYALLERİNİZE KAVUŞTURACAK!

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı, büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışacak.

TEKLİFTE BULUNACAK

Banka, her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunacak. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyecek.

28 MAYIS'TA BAŞLIYOR!

Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma programı "Var Mısın Yok Musun?"un yayın tarihi de açıklandı. Yarışma 28 Mayıs'ta ekranlarda olacak.

Başvuruların sürdüğü programa katılmak isteyenler www.atv.com.tr üzerinden ya da WhatsApp başvuru hattından başvuru formunu doldurabiliyor. WhatsApp Başvuru Hattı: 0539 926 82 90

