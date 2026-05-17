PERSPEKTİF | Gemide başlayan kabus dünyaya yayıldı! Yeni pandemi mi geliyor?

Dünya, henüz koronavirüsün etkilerini tam anlamıyla atlatamamışken başka bir biyolojik tehdit ile karşı karşıya. Güney Amerika'dan yola çıkan bir yolcu gemisinde ortaya çıkan ve insandan insana bulaştığı ilk kez kanıtlanan Hantavirüs'ün "Andes" varyantı, tıp dünyasını teyakkuza geçirdi. Bulaştığı her iki kişiden birini öldüren bu sinsi virüs, akciğerleri hedef alarak vücudu yavaş yavaşa devre dışı bırakıyor. Uzmanlar, vahşi yaşamla temastan kaçınılması gerektiğini vurgularken, virüsün tedavisinde "Peygamber mucizesi" olarak anılan çözüm ise umut ışığı oldu.

Güney Amerika'dan Kanarya Adaları'na doğru seyir halindeki MV Honduras isimli cruise gemisinde yaşananlar dünya gündemine bomba gibi düştü. Normal şartlarda kemirgenlerden insanlara bulaşan ölümcül Hantavirüs'ün ilk kez insandan insana geçtiği açıklanırken, gemide bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişinin ise PCR testinin pozitif çıktığı bildirildi.

HANTAVİRÜS SONRASI YENİ PANDEMİ PANİĞİ

Bilim dünyası şimdi hem yeni salgın ihtimalini hem de deve antikorları üzerinden yürütülen dikkat çekici tedavi çalışmalarını yakından takip ediyor.

MV HONDURAS GEMİSİNDE İLK KEZ İNSANDAN İNSANA GEÇTİ
Güney Amerika'dan Kanarya Adaları'na doğru seyir halindeki MV Honduras isimli cruise gemisi, bir anda dünyanın gündemine oturdu. Gemide aralarında Hollandalı bir çiftin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybederken, virüsün Avrupa ve ABD'ye sıçradığı bildirildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, "Hantavirüs tehlikeli bir virüs ama şu an için sadece enfekte olan kişiler açısından risk taşıyor. Genel halk için risk hala düşük seviyede" sözleriyle durumu aktardı.

Ancak gemide yaşananlar, virüsün tarihinde bir kırılma noktası oldu; zira normalde kemirgenlerden insanlara bulaşan Hantavirüs, ilk kez bu gemide insandan insana geçti. Toplam 11 vakanın PCR ile doğrulandığı gemideki yolcular tahliye edilirken, bir hastanın yapay akciğer makinesine (ECMO) bağlandığı belirtildi.

HANTAVİRÜSÜN ETKİSİ NELER?

Hantavirüs'ün öldürücülük oranı, koronavirüs ile kıyaslandığında dehşet verici boyutlara ulaşıyor. Koronavirüsün binde bir olan ölümcül riskine karşılık, Hantavirüs bulaştığı kişilerin %50'sini hayattan koparıyor.

Virüsün vücuttaki etkilerini anlatan uzmanlar, "Bu virüs iki kişiden birini öldüren bir virüs. Akciğer damarları sızmaya başlar ve kanınız akciğerinizin içine dolar. Hava olması gereken yerde vücut sıvıları birikir. Kendi kanınızda boğulmaya başlarsınız. Ölümü boğulma şeklindedir" ifadelerini kullandı.

HANTAVİRÜS BELİRTİLER NELER?

Hastalık; ateş, kas ağrısı ve sırt ağrısıyla başlasa da kısa sürede "Hanta Kardiyopulmoner Sendromu" denilen tabloya dönüşerek kalp ve akciğer fonksiyonlarını tamamen bozabiliyor.

TIP DÜNYASI ŞAŞKIN: ÇARE PEYGAMBER MUCİZESİNDE Mİ?
Hantavirüs için henüz geliştirilmiş bir aşı veya kesin tedavi yöntemi bulunmuyor.

Ancak bilim dünyası, çözüm için binlerce yıl öncesine, Peymgaberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) tavsiyelerine yönelmiş durumda. Deve antikorlarının virüsü etkisiz hale getirmede kilit rol oynayabileceği belirtiliyor.

Konunun uzmanı, "Hantanın çözümü devede yatıyor. Bu bir hadistir; Peygamber Efendimiz Medine'de rahatsızlanan sahabeye deve sütü ve idrarından bir terkip hazırlamalarını söylemiştir. Deve, alpaka ve lama gibi hayvanların antikorları çok küçüktür (15 kilodalton). Bu antikorlar vücudun her yerine, akciğere, beyne ve göz sıvısına kadar geçebiliyor. Şu an birçok Avrupa ülkesinde bu yüzden alpaka çiftlikleri kuruldu" sözleriyle tıbbi araştırmaların yönünü aktardı.

PİKNİK YAPARKEN DİKKAT: FARELERDEN UZAK DURUN!
Virüsün yayılmasını önlemek adına günlük hayatta alınacak önlemler de hayati önem taşıyor.

Özellikle yaz aylarında piknik yapanları uyaran yetkililer, "Vahşi hayata temas etmeyin. Farelerin olduğu yerlere yaklaşmayın. Farelerin yediği yiyeceklere asla dokunmayın. Fareleri uzak tutmak için kedi beslemek bir çözüm olabilir, kedinin kokusunun olduğu yere fare gelmez" ifadeleriyle vatandaşları uyardı.

Hantavirüsün bir biyolojik silah olarak kullanılıp kullanılamayacağı tartışmaları sürerken, 2024 yılında geliştirilen "sprey aşı" çalışmalarının virüsün önceden çalışıldığını gösterdiği iddia ediliyor. Dünya, bu yeni pandemi riski karşısında bir kez daha "alarm" durumuna geçmiş durumda.

