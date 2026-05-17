Güney Amerika'dan Kanarya Adaları'na doğru seyir halindeki MV Honduras isimli cruise gemisinde yaşananlar dünya gündemine bomba gibi düştü. Normal şartlarda kemirgenlerden insanlara bulaşan ölümcül Hantavirüs'ün ilk kez insandan insana geçtiği açıklanırken, gemide bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişinin ise PCR testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Bilim dünyası şimdi hem yeni salgın ihtimalini hem de deve antikorları üzerinden yürütülen dikkat çekici tedavi çalışmalarını yakından takip ediyor.

MV HONDURAS GEMİSİNDE İLK KEZ İNSANDAN İNSANA GEÇTİ Güney Amerika'dan Kanarya Adaları'na doğru seyir halindeki MV Honduras isimli cruise gemisi, bir anda dünyanın gündemine oturdu. Gemide aralarında Hollandalı bir çiftin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybederken, virüsün Avrupa ve ABD'ye sıçradığı bildirildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, "Hantavirüs tehlikeli bir virüs ama şu an için sadece enfekte olan kişiler açısından risk taşıyor. Genel halk için risk hala düşük seviyede" sözleriyle durumu aktardı.

Ancak gemide yaşananlar, virüsün tarihinde bir kırılma noktası oldu; zira normalde kemirgenlerden insanlara bulaşan Hantavirüs, ilk kez bu gemide insandan insana geçti. Toplam 11 vakanın PCR ile doğrulandığı gemideki yolcular tahliye edilirken, bir hastanın yapay akciğer makinesine (ECMO) bağlandığı belirtildi.