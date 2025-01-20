Gece ağrı ve acıyla uyanıyorsanız dikkat! Uzmanı ahaber.com.tr’ye anlattı: Kas kramplarındaki gizli tehlike

Kramp Neden Oluşur?

Krampın, özellikle yatarken, egzersiz yaparken veya yüzerken neden oluştuğuna dair de açıklamalarda bulundu. Ağırman, "Gün içerisinde olan kramplarla gece olan krampları birbirinden ayırmak gerekir. Gün içerisinde olanlar daha çok yüksek aktivite, ani hareketler, zorlayıcı aktiviteler ya da kasın tam dinlenmeden fonksiyonun üzerinde yüklenmelerden dolayı ortaya çıkar ya da susuz kalma, dehidratasyon gibi durumlarda ortaya çıkabilir. Genellikle kısa sürelidir ve belli bir hareket sonrasında ortaya çıkar." dedi.