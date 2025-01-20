Gece ağrı ve acıyla uyanıyorsanız dikkat! Uzmanı ahaber.com.tr’ye anlattı: Kas kramplarındaki gizli tehlike
Kramplar aniden başlayan ve kasları istemsiz bir şekilde saran sancılarla herkesin zaman zaman karşılaştığı bir sağlık problemi. Ancak bu rahatsızlık bazen sadece bir kas spazmı olmaktan çok daha fazlası olabilir. Doçent Doktor Mehmet Ağırman, ahaber.com.tr'ye özel açıklamalarında kramplar hakkında bilinmeyenleri paylaştı.
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Giriş Tarihi: 20.01.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 11:09