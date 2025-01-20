Viral Galeri Viral Tıkla Gece ağrı ve acıyla uyanıyorsanız dikkat! Uzmanı ahaber.com.tr’ye anlattı: Kas kramplarındaki gizli tehlike

Gece ağrı ve acıyla uyanıyorsanız dikkat! Uzmanı ahaber.com.tr’ye anlattı: Kas kramplarındaki gizli tehlike

Kramplar aniden başlayan ve kasları istemsiz bir şekilde saran sancılarla herkesin zaman zaman karşılaştığı bir sağlık problemi. Ancak bu rahatsızlık bazen sadece bir kas spazmı olmaktan çok daha fazlası olabilir. Doçent Doktor Mehmet Ağırman, ahaber.com.tr'ye özel açıklamalarında kramplar hakkında bilinmeyenleri paylaştı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 20.01.2025 11:06 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 11:09
Gece ağrı ve acıyla uyanıyorsanız dikkat! Uzmanı ahaber.com.tr’ye anlattı: Kas kramplarındaki gizli tehlike

Doçent Doktor Mehmet Ağırman, krampların kasların ani ve istemsiz bir şekilde kasılması olduğunu belirtti. Krampların egzersiz, yüksek aktivite, susuz kalma gibi faktörlerle gündüzleri sıkça görülse de gece krampları bazen daha karmaşık sağlık sorunlarının belirtisi olabiliyor. Peki krampların altında yatan nedenler neler? Kramp anında nasıl müdahale etmek gerekir?

Gece ağrı ve acıyla uyanıyorsanız dikkat! Uzmanı ahaber.com.tr’ye anlattı: Kas kramplarındaki gizli tehlike

Kramp Nedir?

Doçent Doktor Mehmet Ağırman, krampların vücuttaki kasların istemsiz ve ani bir şekilde kasılması olduğunu belirtti. Ağırman, "Kramp, kasın belli bir süre sonra tekrar gevşemesidir. Herhangi bir kasta olabilir ve sık tekrarlayabilir. Krampın düzeyine, bulunduğu kasa göre, altında yatan nedenler değişebilir" dedi.

Gece ağrı ve acıyla uyanıyorsanız dikkat! Uzmanı ahaber.com.tr’ye anlattı: Kas kramplarındaki gizli tehlike

Kramp Neden Oluşur?

Krampın, özellikle yatarken, egzersiz yaparken veya yüzerken neden oluştuğuna dair de açıklamalarda bulundu. Ağırman, "Gün içerisinde olan kramplarla gece olan krampları birbirinden ayırmak gerekir. Gün içerisinde olanlar daha çok yüksek aktivite, ani hareketler, zorlayıcı aktiviteler ya da kasın tam dinlenmeden fonksiyonun üzerinde yüklenmelerden dolayı ortaya çıkar ya da susuz kalma, dehidratasyon gibi durumlarda ortaya çıkabilir. Genellikle kısa sürelidir ve belli bir hareket sonrasında ortaya çıkar." dedi.

Gece ağrı ve acıyla uyanıyorsanız dikkat! Uzmanı ahaber.com.tr’ye anlattı: Kas kramplarındaki gizli tehlike

Gece Krampları Araştırılmalı

Gece kramplarının ise farklı sebeplerden kaynaklanabileceğine dikkat çeken Ağırman, "Gece krampları araştırılmalıdır. Vitamin eksiklikleri, böbrek yetmezlikleri, dehidratasyon, bazı tiroit hastalıkları, varisler veya altta yatan başka endokrin hastalıklar bu kramplara neden olabilir.

Gece ağrı ve acıyla uyanıyorsanız dikkat! Uzmanı ahaber.com.tr’ye anlattı: Kas kramplarındaki gizli tehlike

Eğer gece uykudan uyandıracak derecede oluyorsa ya da sık tekrarlıyorsa, bunların araştırılması gerekir" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA