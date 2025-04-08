Viral Galeri Viral Tıkla Galatasaray'da Okan Buruk iki ismin biletini kesti! Büyük umutlarla transfer edilmişti

Galatasaray'da Okan Buruk iki ismin biletini kesti! Büyük umutlarla transfer edilmişti

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek yarı finale yükselen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, gelecek sezonun takımını kurmak için kolları sıvadı. Sarı kırmızılı takımda gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de merak konusu olurken, Buruk'un iki ismin biletini kestiği iddia edildi. İşte detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.04.2025 11:09 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 11:09
Galatasaray’da Okan Buruk iki ismin biletini kesti! Büyük umutlarla transfer edilmişti

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin önünde 3 puan farkla liderliğini sürdüren Galatasaray, bu hafta deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray’da Okan Buruk iki ismin biletini kesti! Büyük umutlarla transfer edilmişti

BEŞİKTAŞ'A MAĞLUP OLDU!

Geçtiğimiz haftayı BAY geçen sarı-kırmızılı takım, son olarak deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşmıştı. Aslan, ezeli rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.

Galatasaray’da Okan Buruk iki ismin biletini kesti! Büyük umutlarla transfer edilmişti

PUAN FARKI 3'E DÜŞTÜ

Galatasaray'ın puan kaybetmesinin ardından Trabzonspor'u evinde mağlup eden Fenerbahçe, zirvede puan farkını 3'e indirdi.

Galatasaray’da Okan Buruk iki ismin biletini kesti! Büyük umutlarla transfer edilmişti

Aslan, deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor'u mağlup ederek 3 puanlık farkı korumanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray’da Okan Buruk iki ismin biletini kesti! Büyük umutlarla transfer edilmişti

Bu sezon hem Türkiye Kupası'nda hem de ligde ipi göğüslemek isteyen Cimbom, gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı. İşte detaylar...

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