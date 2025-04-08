Galatasaray'da Okan Buruk iki ismin biletini kesti! Büyük umutlarla transfer edilmişti
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek yarı finale yükselen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, gelecek sezonun takımını kurmak için kolları sıvadı. Sarı kırmızılı takımda gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de merak konusu olurken, Buruk'un iki ismin biletini kestiği iddia edildi. İşte detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.04.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 11:09