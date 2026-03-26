Galatasaray'da Icardi bilmecesi! Yeni sözleşme ve ihtarname iddiası

"ŞAMPİYON YAP, MASAYA OTURALIM" Yönetimin kaptan Icardi'ye, "Ligde kalan son 8 haftada sahaya odaklan. Şampiyonluk için sana ihtiyacımız var. Zorlu bir maç trafiğine giriyoruz. Atacağın gollerle takımı şampiyon yap, biz de yeni sözleşme için seninle masaya oturalım" dediği öğrenildi.

Çocuklarını görmek için teknik ekipten ekstra izin alan ve Arjantin'e giden Icardi'nin yarın İstanbul'a gelip takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.

İHTARNAME İDDİASI! Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile ilgili çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. Yıldız golcünün Icardi'den beklenmedik yasal girişim geldiği iddia edildi.

Sarı-kırmızılı formayla kazandığı başarılarla taraftarın sevgilisi haline gelen 33 yaşındaki Mauro Icardi, bu kez saha dışındaki bir hamlesiyle gündemde.