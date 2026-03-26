Galatasaray'da Icardi bilmecesi! Yeni sözleşme ve ihtarname iddiası
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi vedasının ardından Victor Osimhen'den gelen sakatlık haberiyle sarsılan sarı-kırmızılılarda tüm planlar değişti. Hücum yükünü sırtlaması beklenen Mauro Icardi hakkında ortaya atılan iddialar ise gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar…
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürdüren Galatasaray'ı milli ara sonrası zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı kırmızılılar şampiyonluk yolunda en keskin virajda Victor Osimhen'den yoksun kalacak.
Liverpool maçında kolu kırılan ve ameliyat edilen Nijeryalı yıldız, 1.5 ay takımını yalnız bırakacak.
GÖZLER ICARDI VE BARIŞ ALPER'DE
Hücumdaki en büyük silahı Osimhen'in yokluğunda teknik direktör Okan Buruk'un, elinde forvette iki alternatifi kaldı: Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz...
ICARDI 11'E DOĞRU
Barış Alper Yılmaz'ın kanatlardaki performansını bozmak istemeyen teknik heyet, Arjantinli futbolcuyu ilk 11'e monte etmeyi planlarken yönetimin de önemli bir hamlede bulunduğu iddia edildi.
Sezon sonu bitecek sözleşmesi için henüz masaya çağrılmayan Icardi'nin ile sarı-kırmızılı yetkililerle bir görüşme yaptığı belirtildi.