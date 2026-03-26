Galatasaray'da Icardi bilmecesi! Yeni sözleşme ve ihtarname iddiası

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi vedasının ardından Victor Osimhen'den gelen sakatlık haberiyle sarsılan sarı-kırmızılılarda tüm planlar değişti. Hücum yükünü sırtlaması beklenen Mauro Icardi hakkında ortaya atılan iddialar ise gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar…

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürdüren Galatasaray'ı milli ara sonrası zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı kırmızılılar şampiyonluk yolunda en keskin virajda Victor Osimhen'den yoksun kalacak.

Liverpool maçında kolu kırılan ve ameliyat edilen Nijeryalı yıldız, 1.5 ay takımını yalnız bırakacak.

GÖZLER ICARDI VE BARIŞ ALPER'DE

Hücumdaki en büyük silahı Osimhen'in yokluğunda teknik direktör Okan Buruk'un, elinde forvette iki alternatifi kaldı: Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz...

ICARDI 11'E DOĞRU

Barış Alper Yılmaz'ın kanatlardaki performansını bozmak istemeyen teknik heyet, Arjantinli futbolcuyu ilk 11'e monte etmeyi planlarken yönetimin de önemli bir hamlede bulunduğu iddia edildi.

Sezon sonu bitecek sözleşmesi için henüz masaya çağrılmayan Icardi'nin ile sarı-kırmızılı yetkililerle bir görüşme yaptığı belirtildi.

"ŞAMPİYON YAP, MASAYA OTURALIM"

Yönetimin kaptan Icardi'ye, "Ligde kalan son 8 haftada sahaya odaklan. Şampiyonluk için sana ihtiyacımız var. Zorlu bir maç trafiğine giriyoruz. Atacağın gollerle takımı şampiyon yap, biz de yeni sözleşme için seninle masaya oturalım" dediği öğrenildi.

Çocuklarını görmek için teknik ekipten ekstra izin alan ve Arjantin'e giden Icardi'nin yarın İstanbul'a gelip takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.

İHTARNAME İDDİASI!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile ilgili çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. Yıldız golcünün Icardi'den beklenmedik yasal girişim geldiği iddia edildi.

Sarı-kırmızılı formayla kazandığı başarılarla taraftarın sevgilisi haline gelen 33 yaşındaki Mauro Icardi, bu kez saha dışındaki bir hamlesiyle gündemde.

Yıldız golcünün, imaj haklarından doğan alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle kulübe yasal ihtarname gönderdiği öne sürüldü. Sözleşmesinin son yılına giren Icardi'nin bu hamlesi, hem şaşkınlık hem de büyük tepki topladı.

Icardi'nin Galatasaray ile yaptığı 3 yıllık kontrat kapsamında, 6 milyon euroluk garanti ücretinin yanı sıra yıllık 4 milyon euro da imaj hakkı kazancı bulunuyordu.

Ancak bu ödemenin büyük kısmını üstlenen isimlerin adli süreçler nedeniyle devre dışı kalması, finansal dengeleri bozduğu belirtildi.

İKİNCİ İHTARNAME VAKASI

Bu, Icardi'nin Galatasaray'daki ilk yasal girişimi değil. Deneyimli golcü, geçmiş dönemlerde de maaş ödemelerinin gecikmesi üzerine kulübe ihtarname yollamış, o dönemki alacakları belirli bir ödeme takvimine bağlanarak çözüme kavuşturulmuştu.

Mobil uygulamalarımızı indirin