Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası çarpıcı sözler: Aslan bu işi bitirdi

84'te Nhaga'nın golünde yine 1 nolu yardımcı Çağlar Uyarcan yanlış uyardı, hatalı bayrak kaldırdı. Pozisyonun çıplak gözle bile ofsayt olmadığı net görülüyor. VAR golü verdi. 1 nolu yardımcı Çağlar Uyarcan çok formsuzdu. Hakem iyi bir performans sergiledi. Bu çizgisini bozmaz, geliştirirse iyi bir gelecek onu bekliyor.

AHMET ÇAKAR: GALATASARAY BU İŞİ BİTİRDİ!

Galatasaray, galiba işi bitirdi. En yakın rakibiyle puan farkı 7. Her ne kadar ikisiyle de maçı olsa bile bazı oyuncular, ligin çok üzerinde. ÖrneğinOsimhen, sadece gol atmıyor,sadece jeneriklik vuruşlar yapmıyor,takıma liderlik de yapıyor. İlk yarıda her ne kadar G.Saray pozisyon bulsa da dengeli bir oyun vardı.