Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası çarpıcı sözler: Aslan bu işi bitirdi
Süper Lig'in 26. Haftasında Galatasaray evinde son haftaların formda takımı Başakşehir'i konuk etti. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada hata yapmayan sarı kırmızılılar, rakibini 3-0 mağlup ederek hata yapmadı ve puan farkını 7'ye çıkardı. Usta isimler 3 gollü galibiyeti değerlendirdi.
LEVENT TÜZEMEN: SINGO FARKINI ORTAYA KOYDU
Final haftalarına gelinirken Galatasaray için iyi oyundan çok skor üstünlüğünü ele geçirmek ön planda olacaktı. Çünkü yoğun bir maç trafiği var. Bu yüzden Okan Buruk, elindeki geniş kadroyu gözeterek cezalılarını da düşünerek Başakşehir'e karşı rotasyonlu kadro ile çıktı.
Lemina, Jakobs dinlenmedeydi. Zaten Sane ile Abdülkerim de cezalıydı. Singo'yu görünce aklıma şu geldi: 70 gün süren sakatlık yaşamasaydı, Avrupave lig kulvarında Galatasaray'a hizmet etseydi,sonuçlar çok daha farklı olur, Galatasaray ligdede puan tablosunda çok daha büyük farka ulaşırdı.
Singo, güçlü fiziği, sprinter yapısı, kafa ve ayak olarak topa vurma becerisi olan futbolcu. Başakşehir'e karşı nefis bir gol attı. Bir kafa vuruşu da direkte patladı. İlk yarıda Galatasaray oyunu sadece Barış'ın bölgesinden planlamıştı. Çünkü Lang görünürlerde yoktu.
Bu yüzden Osimhen 5 kez topla buluşabildi. Nijeryalı yıldız hiç etkili pas alamadı. Lemina'nınyokluğunda orta alanı Sara organizeetmeye çalışınca yeterince hücumakatılamadı. Bu durumda Galatasaray pozisyon üretmekte zorlandı.