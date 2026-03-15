CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası çarpıcı sözler: Aslan bu işi bitirdi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Süper Lig'in 26. Haftasında Galatasaray evinde son haftaların formda takımı Başakşehir'i konuk etti. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada hata yapmayan sarı kırmızılılar, rakibini 3-0 mağlup ederek hata yapmadı ve puan farkını 7'ye çıkardı. Usta isimler 3 gollü galibiyeti değerlendirdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında İstanbul Başakşehir'i 3-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla puanını yükseltirken en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki farkı 7 puana çıkardı. Usta isimler maç sonu çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

LEVENT TÜZEMEN: SINGO FARKINI ORTAYA KOYDU

Final haftalarına gelinirken Galatasaray için iyi oyundan çok skor üstünlüğünü ele geçirmek ön planda olacaktı. Çünkü yoğun bir maç trafiği var. Bu yüzden Okan Buruk, elindeki geniş kadroyu gözeterek cezalılarını da düşünerek Başakşehir'e karşı rotasyonlu kadro ile çıktı.

Lemina, Jakobs dinlenmedeydi. Zaten Sane ile Abdülkerim de cezalıydı. Singo'yu görünce aklıma şu geldi: 70 gün süren sakatlık yaşamasaydı, Avrupave lig kulvarında Galatasaray'a hizmet etseydi,sonuçlar çok daha farklı olur, Galatasaray ligdede puan tablosunda çok daha büyük farka ulaşırdı.

Singo, güçlü fiziği, sprinter yapısı, kafa ve ayak olarak topa vurma becerisi olan futbolcu. Başakşehir'e karşı nefis bir gol attı. Bir kafa vuruşu da direkte patladı. İlk yarıda Galatasaray oyunu sadece Barış'ın bölgesinden planlamıştı. Çünkü Lang görünürlerde yoktu.

Bu yüzden Osimhen 5 kez topla buluşabildi. Nijeryalı yıldız hiç etkili pas alamadı. Lemina'nınyokluğunda orta alanı Sara organizeetmeye çalışınca yeterince hücumakatılamadı. Bu durumda Galatasaray pozisyon üretmekte zorlandı.

Başakşehir'de Yusuf Sarı ve Shomurodov, Galatasaray kalesine hep tehdit oldu. Barış'a çarpan hayır etmiyor. Nuri Şahin, Barış'ı durdurmak için Ebosele'yi kullandı. Ama Nijerya asıllı oyuncu iki sarı kart görerek oyundan atıldı.

Rakibin 10 kişi kalması Galatasaray'a galibiyet yolunu açtı. Maç içinde ön tarafta pas duvarı olamayan Yunus'un, Osimhen'in attığı gol öncesi yaptığı ortası mükemmeldi. Osimhen'in direkten dönen volesi gecenin en güzel hareketiydi.

BÜLENT TİMURLENK: OSİMHEN VE ONUN FUTBOL AŞKI

Juventus'u, Liverpool'u devirmek Everest'in zirvesine çıkmak gibi. Zirvede oksijen az, yol zorlu ve bir de elbette her çık-ı şın bir inişi var gerçeği. Okan Buruk, Başakşehir maçının ne kadar zorlu olduğunu minimum rotasyonla takımına işaret ederken Abdülkerim'in yokluğunda bu kez farklı bir tercihe gitti. Sol stoperde rahat etmeyen Davinson yerinde, sağ stoperde ve sol stoperde Singo...

Ne yorgunluk ne Liverpool rövanşını düşünmek... Hiçbiri Galatasaray'ınilk yarıda tabelayı değiştirememesinin sebebideğildi. 1- Yunus orta sahanın üçüncü adamı olarak ortada yoktu. 2- Torreira, Sara ile oynadığında geride karşılayan olduğu atak organizasyonlarında maestro olacak noktalara uzaktı.

İki sol beki sakat ve cezalı olan Başakşehir karşısında başta Barış olmak üzere sağ kanadın hücum performansı maçın kilidiydi. Öyle de oldu. Ebosele her iki yarıda gördüğü sarı kartlarla 56'da soyunma odasına giderken onun yaptığı faulden doğan serbest vuruşa arka direkte Singo, Uzakdoğu stili vurduğunda Başakşehir'in uzun farları kesildi ve sağ şeride çektiler takım aracını...

Osimhen'in maç seçmeden süren müthiş futbol aşkı ikinci yarıda ilk yarının kayıp adamı Yunus'un sahne almasıyla birleşince Galatasaray rahat bir oyunla farka koştu. Yunus'un iki asisti, Osimhenve Nhaga'nın golleri...

Liverpool maçının temposunun ardından kazanılan 40 ikili mücadele, 6 pas arası, 19 hücum, 31 ceza sahası içinde topla buluşma, Osimhen'in direkten dönen nefis volesi ve 3 gol... Galatasaray işine bakıyor. Herkes işine bakmalı. Bakmayan da aynaya bakıp kendine şaşmalı... "Asla yalnız yürümeyeceksin" diyenlerin evine "Asla yalnız yürümeyen" bir takım gidiyor Salı günü...

MUSTAFA ÇULCU: ÇİZGİSİNİ BOZMAZSA ÖNÜ AYDINLIK

Galatasaray'ın en önemli silahı olan önde kaliteli baskısını, Başakşehir ilk yarıda kırmakta zorlanmadı. Galatasaray'ın maç trafiği çok yoğun. Başakşehir'in iki ön liberosu Umut ve Kemen hem savunmaya destek verdi hem de top rakipteyken nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynayınca Galatasaray üçüncü bölgede etkili olmakta zorlandı.

Cezalı Kazımcan'ın yerine hibrit sol bek oynayan Ebosele, Barış Alper'i karşılaşmakta sıkıntılar yaşadı ve bir pozisyonda da sarı gördü. Barış sonzamanların en muhteşem çizgi oyuncusu. Rakipleriyerli-yabancı fark etmiyor, onu durdurmaktazorlanınca faullerin dozajı artıyor ve kartlar havadauçuşuyor. Bunaltan ön alan baskısı ile ikinci yarıya giren Galatasaray, bir de rakip 10 kişi kalınca ilk pozisyonda golü buldu. Çıkanlar-girenlerhiç fark etmiyor.

Galatasaray'ın oynadığı futbol çok fazla. Muhteşem oyunla 3 puan alan Galatasaray, arka arkaya dördüncü şampiyonluğa koşuyor. Hakem Batuhan Kolak, yeni jenerasyonhakem. Galatasaray'ın39'da attığı golde Sanchezaçık ofsayt, iptal doğru.

İlk yarı Ebosele'ye çıkan sarı doğru. Sarısı olan Ebosele 56'da Sallai'nin ayağına basınca pozisyon önünde olan 1 nolu yardımcı bayrak çekti, hakemi uyardı, ikinci sarıdan kırmızı geldi.

84'te Nhaga'nın golünde yine 1 nolu yardımcı Çağlar Uyarcan yanlış uyardı, hatalı bayrak kaldırdı. Pozisyonun çıplak gözle bile ofsayt olmadığı net görülüyor. VAR golü verdi. 1 nolu yardımcı Çağlar Uyarcan çok formsuzdu. Hakem iyi bir performans sergiledi. Bu çizgisinibozmaz, geliştirirse iyi bir gelecekonu bekliyor.

AHMET ÇAKAR: GALATASARAY BU İŞİ BİTİRDİ!

Galatasaray, galiba işi bitirdi. En yakın rakibiyle puan farkı 7. Her ne kadar ikisiyle de maçı olsa bile bazı oyuncular, ligin çok üzerinde. ÖrneğinOsimhen, sadece gol atmıyor,sadece jeneriklik vuruşlar yapmıyor,takıma liderlik de yapıyor. İlk yarıda her ne kadar G.Saray pozisyon bulsa da dengeli bir oyun vardı.

Başakşehir, oynamaya çalıştı. Bazen de pozisyona girdiler ama ikinci yarı korkunç bir G.Saray izledik. Başakşehir ligin iyi takımlarından biri ama özellikle ikinci yarı tam anlamıyla sürklase oldular. İkinci yarının başında Başekşehir, 10 kişi kaldı.

Kazanılan serbest vuruşta daSingo, arka direkte G.Saray'dakiilk golünü attı. Zaten G.Sarayskor avantajını yakalayıpda rakiptenbir fazla oynayıncakaçınılmaz songeliyor. Ardından Osimhen'in koşusu, göğsünde yumuşatışı ve vuruşu. Harikabir gol. Aslında o golden önceuçarak attığı vole direkten döndü.

BATUHAN'I BEĞENDİM
O top direkten dönmese yılıngolüydü. Bitime dakikalar kala daYunus, çizgi halindeki defanstansıyrılıverdi, döndü ve Nhaga'nınönüne bıraktı, o da attı. SonuçtaOkan Buruk'lu G.Saray dörtte dört yapmak üzere.

Hakem Batuhan Kolak'ı beğendim. İkinci sarı karttan gelen kırmızı kart doğru karar. Rakibin ayağınabasma var. Stili, oyunculara yaklaşımıda çok iyiydi.

Mobil uygulamalarımızı indirin