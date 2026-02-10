Galata Köprüsü’nde “veganım” diyerek balıkları denize atmıştı! Skandal olayın ardından şok iddia

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Galata Köprüsü'nde bir balıkçının binbir emekle tuttuğu yaklaşık 2,5 kilogram balığı "Ben veganım" diyerek denize atan kadın büyük tepki çekmişti. Olay kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, söz konusu kadınla ilgili yeni ve çarpıcı bir iddia daha gündeme geldi.

İstanbul Galata Köprüsü'nde bir balıkçının binbir emekle tuttuğu 2,5 kilogramlık balığı "Veganım" diyerek denize döken ve sosyal medyada büyük tepki toplayan S.E. isimli kadın hakkında şoke eden iddialar ortaya çıktı. Balıkçı Ahmet Gökçebay'ın rızkına göz diken ve çevredekilerle tartışmaya giren kadının, sadece sokakta değil, ailesine karşı da dehşet saçtığı öne sürüldü. Ruh sağlığının yerinde olmadığı belirtilen S.E.'nin, geçtiğimiz aylarda Bodrum'daki aile evini ateşe vererek babasını ölümle burun buruna getirdiği iddia edildi.

"SENİN VEGAN OLMAN BENİ İLGİLENDİRMEZ" Galata Köprüsü üzerinde yaşanan olayda, kovadaki balıkları bir anda denize boşaltan S.E., çevredekilerin şaşkın bakışları arasında provokatif tavırlarını sürdürdü. Olayın mağduru balıkçı Ahmet Gökçebay, "Herkesin kendi tercihi. Senin vegan olman beni ilgilendirmez ki! Sen vegansan yemezsin, yeme! Yani başkasını niye karıştırıyorsun? Başkasının yemesini niye engelliyorsun sen?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. "VEGAN KADIN" AİLESİNİN YAZLIK EVİNİ ATEŞE Mİ VERDİ?

EMEĞE SAYGISIZLIK VATANDAŞI DA AYAĞA KALDIRDI Olay yerinde bulunan ve duruma şahitlik eden vatandaşlar, S.E.'nin sergilediği tutumun bir hak arayışı değil, açık bir saygısızlık olduğunu vurguladı.

Bir vatandaş, "Yani 'Ben veganım' diyerek adamın emeğini çöpe atıyor. Çöpe atmış oluyor, bu da saygısızlık oluyor. Bana yapılsa zoruma gider." sözleriyle balıkçının yanında dururken, bir başka vatandaş ise, "Vegan olmak tabii ki o hanımefendi açısından bir hak ve özgürlükse, aynı şekilde onun da başkalarının hakkına tecavüz etmemesi, o sınırı geçmemesi gerekirdi." ifadeleriyle özgürlük sınırlarının ihlal edildiğine dikkat çekti.