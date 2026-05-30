Fetih meşalesi yeniden yandı! Fatih'in şehrinde büyük coşku

ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerde, kentin simge yapıları lazer ve ışıklı haritalama gösterileriyle adeta yeniden fetih ruhuna büründü. Rumeli Hisarı'nda gerçekleştirilen görsel şölen vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, fethin sadece bir şehrin değil, gönüllerin ve medeniyetlerin kazanılması anlamına geldiğini vurguladı.

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü, kentin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşku içinde kutlandı. Fetih ruhunu diri tutmak ve tarihi hafızayı gelecek nesillere aktarmak amacıyla gerçekleştirilen programların en dikkat çeken bölümlerinden biri Rumeli Hisarı'nda düzenlenen ışıklı haritalama ve lazer gösterisi oldu.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethediş sürecini anlatan dev görsel gösteri, tarihi surlara yansıtıldı. Sahilde toplanan yüzlerce vatandaş, o anları cep telefonlarıyla kayda alırken ortaya renkli görüntüler çıktı.

4 AYAKLI FETİH PROGRAMI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, gösteriyi basın mensuplarıyla tekneden takip etti.

Duran, burada yaptığı açıklamada, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü bu sene daha renkli bir şekilde kutlamak istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak aslında İstanbul'un fethinin yıl dönümünde dört ayakta kutlamalar yaptıklarını belirten Duran, "Bunlardan birincisi, 1453 hatim indirildi. Bir diğeri İstanbul'un 10 noktasında mehter marşı çalındı. Üçüncüsü Ayasofya Camisi'nin önünde bir gösteri, şov çadırı vardı. Orada Fatih Sultan Mehmet Han'ın entelektüel yanını, düşünce dünyasını, kültürünü gösteren ve İstanbul'u başkent yaptıktan sonra nasıl bir medeniyet inşa edildiğini anlatan bir gösterimiz vardı. Dördüncü ayak da Rumeli Hisarı'ndaki bu mapping ve lazer gösterisiydi." ifadelerini kullandı.

"FATİH'İN ASKERİ DEHASI ANLATILIYOR"

Rumeli Hisarı'ndaki mapping ve lazer gösterisinin her 15 dakikada bir olmak üzere saat 24.00'e kadar devam edeceğini aktaran Duran, bu gösteride Fatih Sultan Mehmet Han'ın askeri dehası ve siyasetinin anlatıldığını dile getirdi.

Bir şehri almanın kolay olduğunu ancak zihinleri fethetmenin daha zor olduğunu vurgulayan Duran, Fatih'in açtığı bu yolun daha sonra diğer devlet büyükleriyle devam ettiğini, bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" hedefiyle devam eden bir meşale olduğunu ifade etti.

"BU YÜRÜYÜŞÜN ÖNEMLİ BİR SEMBOLİK NOKTASIYDI"

Bu meşalenin Türkiye'nin daha güçlü, müreffeh ve özgür bir ülke olarak dünyada kendi varlığını gösterebilmesi çerçevesinde bir yürüyüş olduğuna dikkati çeken Duran, şunları kaydetti:

"Bu yürüyüşün önemli bir sembolik noktasıydı. Dolayısıyla bugün 29 Mayıs'ta bunu hep beraber kutlamış olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Elbette vatandaşlarımız da büyük ilgi gösterdiler. Yeni fetih yıllarında daha renkli aktivitelerle devam edeceğiz inşallah. Tabii, bu coşkuyu, bu heyecanı hep birlikte yaşamak, Türkiye'nin birliği, beraberliği içerisinde hep beraber yaşamak çok önemli. Malum olduğu üzere dünyamız çok farklı bir dönemden geçiyor. Bu dönemde istikrara sahip güçlü bir liderlikle Türkiye, savaşın dışında kalan ve çevresinde barış, istikrar oluşturmaya çalışan bir liderlikle yürüyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Fethin 573. yıl dönümünde de tekraren bunları hatırlamak ayrıca önemli diye düşünüyorum."

İSTANBUL SEMALARINDA FETİH COŞKUSU

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul semalarında uçuş gerçekleştirdi.

ÜSKÜDAR'DA 1. ORDU KOMUTANLIĞI BANDOSU KONSERİ

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında, Üsküdar'da 1. Ordu Komutanlığı Bandosu konser verdi.

İstanbul Valiliğince sahilde gerçekleştirilen programda, 1. Ordu Komutanlığı Bandosunca çeşitli marşlar ve sevilen eserler seslendirildi.

Konserin ardından sahilde yapılan havai fişek gösterisi vatandaşlar tarafından cep telefonlarının kamerasıyla kaydedildi.

VALİ GÜL: FETİH ÇAĞ KAPATIP ÇAĞ AÇTI

Etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bugün de son olarak sizlerle birlikte 1. Ordu Komutanlığımızın bando birliğinin dinletisi ve sonrasında da havai fişeklerimizle günü tamamlayacağız." diye konuştu.

Gül, fetihle birlikte bir çağın kapandığını ve yenisinin açıldığını dile getirerek, bunun sebebinin Fatih Sultan Mehmet Han'ın yönetim anlayışı olduğunu kaydetti.

"Aile Yılı" kapsamında etkinliklere de yoğun katılım olduğunu belirten Gül, "Burada çocuklarla, annelerle, babalarla, büyükbabalarla birlikte ailece fethin coşkusunu yaşadığımız etkinlikleri görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, etkinlik kapsamında planlanan dron gösterisinin teknik sorun nedeniyle gerçekleştirilemediğini aktararak, "1200 dronla fethin başlangıcından Ayasofya'nın tekrar açılışına kadar olan süreci sizlere gösterecektik. Sözün kısası dronlara nazar değdi. Dronlarımız çalışmadı. Manyetik bir problem olmuş. İnşallah ileriki dönemde yaptığımız hazırlıkları İstanbullularla tekrar buluşturacağız." dedi.

FETHİ ANLATAN IŞIKLI GÖSTERİLERE YOĞUN İLGİ

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında kentin farklı noktalarındaki tarihi simge yapılara lazerle yansıtılan ve fethi anlatan ışıklı haritalama gösterisi yoğun ilgi gördü.

İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Odası, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi binalarında, Yedikule Surları ve Galata Kulesi'nde kentin Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesinin anlatıldığı ışıklı mapping ve fotoğraf gösterisi yapıldı.

Tarihi binalar ve surlar Türk bayraklarıyla süslendi. Gösterileri ilgiyle takip eden vatandaşlar bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yerli ve yabancı turistler, ışıklı mapping ve fotoğraf gösterisinin yapıldığı Galata Kulesi'nin önünde hatıra fotoğrafı çekti.

BOĞAZDA TEKNE KORTEJİ

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı ve Haliç'te gemi korteji gerçekleştirildi.

