Fetih meşalesi yeniden yandı! Fatih'in şehrinde büyük coşku

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerde, kentin simge yapıları lazer ve ışıklı haritalama gösterileriyle adeta yeniden fetih ruhuna büründü. Rumeli Hisarı'nda gerçekleştirilen görsel şölen vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, fethin sadece bir şehrin değil, gönüllerin ve medeniyetlerin kazanılması anlamına geldiğini vurguladı.

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü, kentin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşku içinde kutlandı. Fetih ruhunu diri tutmak ve tarihi hafızayı gelecek nesillere aktarmak amacıyla gerçekleştirilen programların en dikkat çeken bölümlerinden biri Rumeli Hisarı'nda düzenlenen ışıklı haritalama ve lazer gösterisi oldu. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethediş sürecini anlatan dev görsel gösteri, tarihi surlara yansıtıldı. Sahilde toplanan yüzlerce vatandaş, o anları cep telefonlarıyla kayda alırken ortaya renkli görüntüler çıktı. Sahilde toplanan vatandaşlar, o heyecanlı anları cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

4 AYAKLI FETİH PROGRAMI Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, gösteriyi basın mensuplarıyla tekneden takip etti. Duran, burada yaptığı açıklamada, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü bu sene daha renkli bir şekilde kutlamak istediklerini söyledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak aslında İstanbul'un fethinin yıl dönümünde dört ayakta kutlamalar yaptıklarını belirten Duran, "Bunlardan birincisi, 1453 hatim indirildi. Bir diğeri İstanbul'un 10 noktasında mehter marşı çalındı. Üçüncüsü Ayasofya Camisi'nin önünde bir gösteri, şov çadırı vardı. Orada Fatih Sultan Mehmet Han'ın entelektüel yanını, düşünce dünyasını, kültürünü gösteren ve İstanbul'u başkent yaptıktan sonra nasıl bir medeniyet inşa edildiğini anlatan bir gösterimiz vardı. Dördüncü ayak da Rumeli Hisarı'ndaki bu mapping ve lazer gösterisiydi." ifadelerini kullandı.

"FATİH'İN ASKERİ DEHASI ANLATILIYOR" Rumeli Hisarı'ndaki mapping ve lazer gösterisinin her 15 dakikada bir olmak üzere saat 24.00'e kadar devam edeceğini aktaran Duran, bu gösteride Fatih Sultan Mehmet Han'ın askeri dehası ve siyasetinin anlatıldığını dile getirdi. Bir şehri almanın kolay olduğunu ancak zihinleri fethetmenin daha zor olduğunu vurgulayan Duran, Fatih'in açtığı bu yolun daha sonra diğer devlet büyükleriyle devam ettiğini, bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" hedefiyle devam eden bir meşale olduğunu ifade etti.

"BU YÜRÜYÜŞÜN ÖNEMLİ BİR SEMBOLİK NOKTASIYDI" Bu meşalenin Türkiye'nin daha güçlü, müreffeh ve özgür bir ülke olarak dünyada kendi varlığını gösterebilmesi çerçevesinde bir yürüyüş olduğuna dikkati çeken Duran, şunları kaydetti: "Bu yürüyüşün önemli bir sembolik noktasıydı. Dolayısıyla bugün 29 Mayıs'ta bunu hep beraber kutlamış olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Elbette vatandaşlarımız da büyük ilgi gösterdiler. Yeni fetih yıllarında daha renkli aktivitelerle devam edeceğiz inşallah. Tabii, bu coşkuyu, bu heyecanı hep birlikte yaşamak, Türkiye'nin birliği, beraberliği içerisinde hep beraber yaşamak çok önemli. Malum olduğu üzere dünyamız çok farklı bir dönemden geçiyor. Bu dönemde istikrara sahip güçlü bir liderlikle Türkiye, savaşın dışında kalan ve çevresinde barış, istikrar oluşturmaya çalışan bir liderlikle yürüyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Fethin 573. yıl dönümünde de tekraren bunları hatırlamak ayrıca önemli diye düşünüyorum."