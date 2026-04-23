Ev kadınlarına emeklilik yolu: Yeni düzenleme yolda, primin üçte biri devletten

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 09:01 Son Güncelleme: 23 Nisan 2026 09:27 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milyonlarca ev kadını belirli şartları yerine getirerek emekli olabiliyor. Yasalar kadınlara önemli avantajlar sunarken, prim desteğine yönelik yeni düzenlemeler de gündemde. Peki, ev kadınları nasıl emekli olacak, primler nasıl ödenecek? Faruk Erdem detaylarıyla anlattı.

Türkiye'de milyonlarca ev kadını emekli olmanın hayalini kuruyor. Emeklilik için izlenebilecek yollar merak edilirken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, Sabah'taki köşesinde ev kadınlarına yönelik imkanları anlattı. İşte "Bunun için belli şartları yerine getirmek yeterli" Erdem'in yazısı ise şöyle:

Sosyal güvenlik ile ilgili mevzuatımız özellikle çalışma imkanı bulamayan ya da evde küçük işler yapıp para kazanan veya gündelik işlere giden kadınlar için de emeklilik imkanları sunuyor. Bunun için belli şartları yerine getirmek yeterli. İşte bu konudaki soruların cevapları...

ÇALIŞMA İMKANI OLMAYAN BİR EV KADINI EMEKLİ OLABİLİR Mİ? Evet. Daha önce çalışmış ya da hiç sigortası olmayan ev kadınları için emeklilik imkanı var. Bunun için e-Devlet üzerinden ya da 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile ikametin bulunduğu adresteki sosyal güvenlik birimlerine başvurulması gerekiyor. Her ay prim ödeyerek emeklilik için gerekli gün sayısını tamamlamak mümkün.

BU SİGORTAYA KATILMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR? 18 yaşını dolduran herkes isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyor. Bunun için Türkiye'de ikamet etmek ve herhangi bir sigorta kolundan sigortalı olmamak gerekiyor. Emekliler de isteğe bağlı sigorta yaptıramıyor.