Esra Erol’da ihbarcı canlı yayında! Sahilde kavga eden kişi Şahin mi? | Kayıp Fatih’in annesi Rabia’ya tepki

Esra Erol'un "Çocuğun panik atak geçirmesi bu olaylardan mesajlardan dolayı olmuş olabilir mi?" sorusuna Yusuf şu şekilde yanıt verdi:



"Valla bilmiyorum, benim hep düşüncem, bu annesine hep diyordu "gel buraya burada yaşayalım, ev tutalım" diyordu. Hatta şey diyordu "babama desem bana para verir mi motor alayım" diyordu. Çocuk bunlara üzüldüğü için bu hissi yaşıyor anladım, sonra dedim ki "annen için git, öyle yap" dedi. Çocuğun buradan gitme sebebi oydu, biz öyle biliyorduk. Askerden geldiğinde durgun değildi. "