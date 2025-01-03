Viral Galeri Viral Tıkla Esra Erol'da ihbarcı canlı yayında! Sahilde kavga eden kişi Şahin mi? | Kayıp Fatih'in annesi Rabia'ya tepki

Esra Erol'da ihbarcı canlı yayında! Sahilde kavga eden kişi Şahin mi? | Kayıp Fatih'in annesi Rabia'ya tepki

ATV'nin en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol'da 21 yaşındaki Fatih'in kayboluşuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Programa katılan Fatih'in kuzeni Yusuf dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yusuf, Fatih'in sürekli "Bunalıyorum, daralıyorum" dediğini hatta bu nedenle hastaneye gittiklerini söyledi. Öte yandan ihbarcı Bekir bey de programa bağlandı. Sahilde gördüğü dövmeli kişinin Şahin olup olmadığı merak konusu oldu. Tüm bu detaylara ilişkin konuşan ihbarcı ardından anneye tepki göstererek "Evladı kaybolmuş bir anne gibi değil" dedi. İşte yaşananlar....

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.01.2025 00:13 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 00:13
Esra Erol’da ihbarcı canlı yayında! Sahilde kavga eden kişi Şahin mi? | Kayıp Fatih’in annesi Rabia’ya tepki

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Rabia Aydın, 7 Temmuz gününden beri kayıp olan 21 yaşındaki oğlunun bulunması için yardım istemiş ve Esra Erol'a katılarak yardım istemişti. Kayıp Fatih'in program izi sürülmüş ve anne-baba çelişkili ifadeler vererek şüphe uyandırmıştı.

Esra Erol’da ihbarcı canlı yayında! Sahilde kavga eden kişi Şahin mi? | Kayıp Fatih’in annesi Rabia’ya tepki

Programın yeni bölümünde ise Esra Erol'a kayıp Fatih'in kuzeni ve ihbarcı Bekir bey bağlandı. Fatih'in kuzeni Yusuf dikkat çeken ifadeler kullanırken ihbarcı ise sahilde kavga eden kişnin Şahin olup olmadığı konusunda ilikin detaylı açıklamada bulundu.

Esra Erol’da ihbarcı canlı yayında! Sahilde kavga eden kişi Şahin mi? | Kayıp Fatih’in annesi Rabia’ya tepki

Esra Erol, Fatih'in kuzeni Yusuf'a "Fatih askere gitmeden önce gelen bir mesaj, ama senin Berat'a söylediğin bir telefon araması geliyor, bu ilk mesajda bazı şeylerin öğrenip annesiyle yüzleşen fatih askerden geldikten sonra biraz bunalımlı tekrar gelen böyle bir telefonla İstanbul'a gelmiş olabilir mi 15 günlüğünde bu işi çözmek için?" sorusunu sordu.

Esra Erol’da ihbarcı canlı yayında! Sahilde kavga eden kişi Şahin mi? | Kayıp Fatih’in annesi Rabia’ya tepki

Fatih'in kuzeni Yusuf: Yok abla öyle bir şey olsa bana söylerdi, çünkü evde otururken 2-3 gün "bunalıyorum" derken hastaneye götürdüm, onu "daralıyorum" dedi, gittik kan testi verdi, sonra doktor bir şey dedi mi dedim "yok, ilaç verdi" dedi. İlaçlarını aldık eczaneden o kadar.

Esra Erol’da ihbarcı canlı yayında! Sahilde kavga eden kişi Şahin mi? | Kayıp Fatih’in annesi Rabia’ya tepki

Esra Erol'un "Çocuğun panik atak geçirmesi bu olaylardan mesajlardan dolayı olmuş olabilir mi?" sorusuna Yusuf şu şekilde yanıt verdi:

"Valla bilmiyorum, benim hep düşüncem, bu annesine hep diyordu "gel buraya burada yaşayalım, ev tutalım" diyordu. Hatta şey diyordu "babama desem bana para verir mi motor alayım" diyordu. Çocuk bunlara üzüldüğü için bu hissi yaşıyor anladım, sonra dedim ki "annen için git, öyle yap" dedi. Çocuğun buradan gitme sebebi oydu, biz öyle biliyorduk. Askerden geldiğinde durgun değildi. "

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