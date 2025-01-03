Esra Erol'da ihbarcı canlı yayında! Sahilde kavga eden kişi Şahin mi? | Kayıp Fatih'in annesi Rabia'ya tepki
ATV'nin en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol'da 21 yaşındaki Fatih'in kayboluşuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Programa katılan Fatih'in kuzeni Yusuf dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yusuf, Fatih'in sürekli "Bunalıyorum, daralıyorum" dediğini hatta bu nedenle hastaneye gittiklerini söyledi. Öte yandan ihbarcı Bekir bey de programa bağlandı. Sahilde gördüğü dövmeli kişinin Şahin olup olmadığı merak konusu oldu. Tüm bu detaylara ilişkin konuşan ihbarcı ardından anneye tepki göstererek "Evladı kaybolmuş bir anne gibi değil" dedi. İşte yaşananlar....
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.01.2025 00:13
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 00:13