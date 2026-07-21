Eski dizileri defalarca izlemenin psikolojik bir sebebi var

Türk televizyon tarihine damga vuran bu yapımlar, aradan yıllar geçmesine rağmen izlenme listelerindeki yerini koruyor. 2026 yılında bile milyonlarca kişi, yeni içerikler arasından seçim yapmak yerine daha önce defalarca izlediği dizileri yeniden açmayı tercih ediyor.

ESKİ DİZİLERİ NEDEN DEFALARCA İZLİYORUZ?

Peki, sonunu bildiğimiz bir hikâyeyi yeniden izlemek neden bu kadar keyif veriyor? Uzmanlara göre bunun arkasında yalnızca nostalji değil, insan psikolojisiyle ilgili birçok önemli neden bulunuyor.