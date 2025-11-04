Erzurum’da kovaladığı kadını öldürüp intihar etmişti! Şoke eden detayları ortaya çıktı
Erzurum'da aynı kurumda çalıştığı Nermin Tirit'e geçmişte saplantılı bir şekilde yaklaşarak bıçaklı saldırıda bulunan ve bu nedenle cezaevine giren Salih Aybaş, cezaevinden izinli olarak çıkarken dehşet saçtı. Aybaş, Tirit'i evinin önünde silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Erzurum'daki kadın cinayetinin şok eden detayları ortaya çıktı.
