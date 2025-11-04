Erzurum’da kovaladığı kadını öldürüp intihar etmişti! Şoke eden detayları ortaya çıktı

ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "03.11.2025 tarihinde Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesinde meydana gelen Kasten Öldürme ve İntihar olayına ilişkin bazı haber siteleri ile basın yayın organlarında paylaşımlar bulunması nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Meydana gelen olayda S.A. isimli kişinin N.T. isimli kişiye silahla üç el ateş ederek ölümüne sebep olduğu ve kendisini göğüs kısmından vurmak suretiyle intihar ettiğinin bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturmaya başlanılmış, olay yeri inceleme işlemleri yapılmış, olay yerini gören kamera kayıtları incelenmiş ve cesetler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir" denildi.