Viral Galeri Viral Tıkla Erzurum’da kovaladığı kadını öldürüp intihar etmişti! Şoke eden detayları ortaya çıktı

Erzurum'da aynı kurumda çalıştığı Nermin Tirit'e geçmişte saplantılı bir şekilde yaklaşarak bıçaklı saldırıda bulunan ve bu nedenle cezaevine giren Salih Aybaş, cezaevinden izinli olarak çıkarken dehşet saçtı. Aybaş, Tirit'i evinin önünde silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Erzurum'daki kadın cinayetinin şok eden detayları ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 04.11.2025 09:55 Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 09:58
Olay, dün (3 Kasım Pazartesi) sabah erken saatlerinde Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi.

Salih Aybas, kovaladığı Nermin Tirit'i oturduğu sitenin bahçesinde tabancayla vurduktan sonra kendi başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÖNCE KADINI ÖLDÜRDÜ SONRA İNTİHAR ETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aybas ile Tirit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Yapılan incelemenin ardından Nermin Tirit ve Salih Aybas'ın cansız bedenleri Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

2 YIL ÖNCE BIÇAKLA AĞIR YARALAMIŞ

Tirit'in Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) temizlik işçisi olarak çalıştığı belirtildi. Aybas'ın, 2 yıl önce üniversitede birlikte çalıştıkları sırada Nermin Tirit'i bıçakla ağır yaraladığı, yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kadına yönelik şiddet', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Tehdit' suçlarından 12,5 yıl hapse çarptırıldığı ifade edildi. Aybas'ın cezaevinden izinli çıktığı, izin gününün sona erdiği ve teslim olması gerektiği bildirildi.

ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "03.11.2025 tarihinde Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesinde meydana gelen Kasten Öldürme ve İntihar olayına ilişkin bazı haber siteleri ile basın yayın organlarında paylaşımlar bulunması nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Meydana gelen olayda S.A. isimli kişinin N.T. isimli kişiye silahla üç el ateş ederek ölümüne sebep olduğu ve kendisini göğüs kısmından vurmak suretiyle intihar ettiğinin bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturmaya başlanılmış, olay yeri inceleme işlemleri yapılmış, olay yerini gören kamera kayıtları incelenmiş ve cesetler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir" denildi.

