Engelli ve eski hükümlülere iş kapısı: Bakanlıktan 792 projeye 420 milyon liralık destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdama katılımını artırmak amacıyla desteklerini sürdürüyor. 2026 yılının ilk iki döneminde 792 projeye yaklaşık 420 milyon lira kaynak aktarılırken, yeni düzenlemelerle başvuru süreçleri kolaylaştırıldı ve destek kapsamı genişletildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdama erişimini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 2025 yılında yapılan yönetmelik değişiklikleriyle birlikte proje başvuru süreçleri sadeleştirilirken, destek kapsamı da genişletildi.

792 PROJEYE 420 MİLYON LİRALIK KAYNAK Sabah'tan Önder Çelik'in haberine göre özellikle "Destekli İstihdam Projesi" ile otizmli, down sendromlu, serebral palsili ve zihinsel ya da ruhsal engeli bulunan bireylerin iş hayatına daha güçlü şekilde katılması hedefleniyor.

DESTEKLER HER YIL ARTIYOR Engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdama erişimini güçlendirmeyi amaçlayan programlar kapsamında 2023 yılında iki dönem halinde 536 proje başvurusu alındı. Bu projelerden 289'u desteklenirken yaklaşık 37,9 milyon lira kaynak kullanıldı. 2024 yılında başvuru sayısı 735'e, desteklenen proje sayısı ise 488'e yükseldi. Bu dönemde yaklaşık 125,4 milyon lira kaynak tahsis edildi.