Engelli ve eski hükümlülere iş kapısı: Bakanlıktan 792 projeye 420 milyon liralık destek

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdama katılımını artırmak amacıyla desteklerini sürdürüyor. 2026 yılının ilk iki döneminde 792 projeye yaklaşık 420 milyon lira kaynak aktarılırken, yeni düzenlemelerle başvuru süreçleri kolaylaştırıldı ve destek kapsamı genişletildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdama erişimini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 2025 yılında yapılan yönetmelik değişiklikleriyle birlikte proje başvuru süreçleri sadeleştirilirken, destek kapsamı da genişletildi.

792 PROJEYE 420 MİLYON LİRALIK KAYNAK

Sabah'tan Önder Çelik'in haberine göre özellikle "Destekli İstihdam Projesi" ile otizmli, down sendromlu, serebral palsili ve zihinsel ya da ruhsal engeli bulunan bireylerin iş hayatına daha güçlü şekilde katılması hedefleniyor.

Bu kapsamda 2023 yılında 289 projeye 37,9 milyon lira destek sağlanırken, 2026 yılının ilk iki döneminde 792 projeye yaklaşık 420 milyon liralık kaynak aktarıldı.

DESTEKLER HER YIL ARTIYOR

Engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdama erişimini güçlendirmeyi amaçlayan programlar kapsamında 2023 yılında iki dönem halinde 536 proje başvurusu alındı. Bu projelerden 289'u desteklenirken yaklaşık 37,9 milyon lira kaynak kullanıldı. 2024 yılında başvuru sayısı 735'e, desteklenen proje sayısı ise 488'e yükseldi. Bu dönemde yaklaşık 125,4 milyon lira kaynak tahsis edildi.

Altı dönem uygulamasının başladığı 2025 yılında ise başvuru sayısı 1.443'e ulaştı. Bunların 1.023'ü desteklenirken yaklaşık 635,7 milyon lira kaynak kullanıldı. 2026 yılının yalnızca ilk iki döneminde ise 1.121 başvuru alınırken, 792 proje için yaklaşık 419,2 milyon lira destek sağlandı.

Yeni uygulamalarla birlikte daha fazla engelli ve eski hükümlü vatandaşın çalışma hayatına katılımının artırılması ve istihdam süreçlerinin daha kapsayıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

CEZALAR İSTİHDAMA DÖNÜŞÜYOR

50 ve üzeri işçi çalıştıran özel sektör işyerleri yüzde 3 engelli, kamu işyerleri ise yüzde 4 engelli ve yüzde 2 eski hükümlü çalıştırmakla yükümlü bulunuyor. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde işverenlere idari para cezası uygulanıyor.

Tahsil edilen cezalar ise "Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyon" aracılığıyla yeniden istihdam projelerine aktarılıyor. Böylece engelli ve eski hükümlü bireylerin çalışma hayatına katılımını destekleyen projeler için önemli bir finansman kaynağı oluşturuluyor.

BAŞVURU SÜREÇLERİ KOLAYLAŞTIRILDI

2025 yılında yapılan düzenlemelerle birlikte proje süreçlerinde dikkat çeken değişikliklere gidildi. Daha önce yılda iki kez yapılan proje çağrıları altı döneme çıkarıldı. Ayrıca projelerin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'na sunulma zorunluluğu kaldırılarak bürokratik süreçler sadeleştirildi. Bakanlık, yeni uygulamalar sayesinde daha fazla vatandaşın desteklerden yararlanmasını ve istihdam süreçlerine daha hızlı dahil olmasını amaçlıyor.

