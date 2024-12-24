Engelli Personel Alımı | Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı yapıyor: Başvuru şartları ve detaylar

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular, İŞKUR'un resmi web sitesi olan esube.iskur.gov.tr adresinden ya da Alo 170 hattı üzerinden kabul edilecek. Adaylar, "İş Arayan" linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler.