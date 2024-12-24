Engelli Personel Alımı | Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı yapıyor: Başvuru şartları ve detaylar
Kamu personel alımları birçok vatandaş tarafından sık sık araştırılıyor. Birçok bakanlık ve kurumda KPSS'li ve KPSS'siz personel alımları yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Resmi Gazete'de engelli bireylere yönelik işçi alımı yapacağını duyurdu. Peki hangi pozisyonda engelli personel alımı yapılacak? İşte başvuru şartları ve detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 17:02