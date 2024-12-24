Viral Galeri Viral Tıkla Engelli Personel Alımı | Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı yapıyor: Başvuru şartları ve detaylar

Engelli Personel Alımı | Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı yapıyor: Başvuru şartları ve detaylar

Kamu personel alımları birçok vatandaş tarafından sık sık araştırılıyor. Birçok bakanlık ve kurumda KPSS'li ve KPSS'siz personel alımları yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Resmi Gazete'de engelli bireylere yönelik işçi alımı yapacağını duyurdu. Peki hangi pozisyonda engelli personel alımı yapılacak? İşte başvuru şartları ve detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2024 17:02 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 17:02
Engelli Personel Alımı | Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı yapıyor: Başvuru şartları ve detaylar

Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, iki sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda başvuru detayları paylaşıldı. 23 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 27 Aralık 2024 Cuma günü sona erecek. Peki kimler başvurabilir? İşte engelli personel alımına dair detaylar…

Engelli Personel Alımı | Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı yapıyor: Başvuru şartları ve detaylar

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular, İŞKUR'un resmi web sitesi olan esube.iskur.gov.tr adresinden ya da Alo 170 hattı üzerinden kabul edilecek. Adaylar, "İş Arayan" linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler.

Engelli Personel Alımı | Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı yapıyor: Başvuru şartları ve detaylar

Başvuru Şartları Neler?

Başvuru yapmak isteyen adayların, şu şartları taşıması gerekiyor:

Yükseköğretim kurumlarından herhangi bir önlisans programından mezun olmak,

EKPSS'ye (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) girmiş olmak,

Engellilik durumunu, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan raporla belgelendirmek,

Pozisyonun gerektiği eğitim ve tecrübesine sahip olmak.

Engelli Personel Alımı | Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı yapıyor: Başvuru şartları ve detaylar

Sınav hakkı kazanan adayların isimleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlanacak. Bu duyuru, tebliğ niteliği taşıyacak ve posta yoluyla ayrıca bilgilendirme yapılmayacak.

Engelli Personel Alımı | Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı yapıyor: Başvuru şartları ve detaylar

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların ya da belgesi eksik olanların başvurusu iptal edilecek. Başvuru için Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde belirtilen ikamet adresi dikkate alınacak.

Başvuru Detaylarını İncelemek İçin Tıklayınız.

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