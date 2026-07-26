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Emlakçı komisyonunda yasal sınır ne? Konut arzı azaldı yük kiracıya bindi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Son dönemde fahiş kira artışlarıyla birlikte gündeme gelen emlakçı komisyonu ve hizmet bedelleri, kiracıların en büyük gider kalemlerinden biri haline geldi. Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliğiyle sınırları çizilen komisyon oranları hakkında merak edilenleri A Haber'de yanıtlayan Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, yasal tavanın üzerindeki taleplerin hukuka aykırı olduğu konusunda vatandaşı uyardı.

Emlakçı komisyonunda yasal sınır ne? Konut arzı azaldı yük kiracıya bindi 1

Kiralık konut piyasasında artan kira bedelleriyle birlikte emlakçı komisyonları da yeniden tartışma konusu oldu. Vatandaşların en çok merak ettiği "Emlakçının 1 aylık kira bedeli kadar komisyon istemesi yasal mı?" sorusunu A Haber ekranlarında Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi yanıtladı.

EMLAKÇI KOMİSYONUNDA YASAL SINIR NE?
Emlakçı komisyonunda yasal sınır ne? Konut arzı azaldı yük kiracıya bindi 2

YASAL SINIR VE YÖNETMELİK DETAYLARI

A Haber Muhabiri Numan Erşan Karaca, son dönemde yükselen kiralarla birlikte emlakçı komisyonu ve hizmet bedellerinin de artış gösterdiğini belirterek, emlakçıların bir aylık kira bedeli tutarındaki komisyon taleplerinin yasal bir karşılığı olup olmadığını ve bu konuda bir üst sınır bulunup bulunmadığını gündeme taşıdı.

Emlakçı komisyonunda yasal sınır ne? Konut arzı azaldı yük kiracıya bindi 3

Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, komisyon oranlarının Ticaret Bakanlığı'nın Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmeliği ile net bir şekilde belirlendiğini vurgulayarak, "Satışlarda bu oran en fazla %4, kiralamalarda da yine bir kira bedelidir" ifadelerini kullandı.

Emlakçı komisyonunda yasal sınır ne? Konut arzı azaldı yük kiracıya bindi 4

KİRALAMA SÜRECİNDEKİ EK MALİYETLER

Numan Erşan Karaca, Türkiye'de her gün yüz binlerce vatandaşın ev kiraladığını, bu süreçte kira ve depozitonun yanı sıra emlak komisyonu gibi ciddi yükümlülüklerin altına girildiğine dikkat çekerek, emlakçıya ödenen bir kira bedeli tutarındaki komisyonun gerekliliğini sorguladı.

Emlakçı komisyonunda yasal sınır ne? Konut arzı azaldı yük kiracıya bindi 5

Olcay Selvi, emlak danışmanının hizmet bedelinin aslında 6098 sayılı Borçlar Kanunu'na göre temellendirildiğini ancak bu kanunda net bir oran zikredilmediğini ifade ederek, "Oran Ticaret Bakanlığı'nın Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmeliği ile belirlenir. Satışlarda bu oran en fazla %4, kiralamalarda da yine bir kira bedelidir. Danışman bu hizmeti verdiği zaman bir kira bedeline kadar bunun ücretini danışmanlık hizmet bedeli olarak alabilir" sözleriyle mevzuattaki sınırları hatırlattı.

Emlakçı komisyonunda yasal sınır ne? Konut arzı azaldı yük kiracıya bindi 6

KOMİSYON ÖDEMESİNİ KİM YAPMALI?

Söz konusu hizmet bedeli çoğunlukla kiracı tarafından karşılansa da mevzuata göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflar arasında paylaşılması da mümkün görünüyor. Bu durumun dünyadaki örnekleriyle benzerlik gösterdiğini kaydeden Olcay Selvi, "Burada aslında baktığınız zaman dünyada da bu hemen hemen aynıdır. Yani kiralamalarda hizmet bedeli bir kira oranında alınır. Bunun ev sahibi mi yoksa kiracıdan mı alınacağı da belirtilmemiştir. Temel mevzu aslında iktisadın da temeline dayanan arz-talep dengesidir. Yani ev çok olduğu zaman, arzda yüksek olduğu zaman bu kira bedelini hizmet bedeli olarak ev sahipleri öder" şeklinde konuştu.

Emlakçı komisyonunda yasal sınır ne? Konut arzı azaldı yük kiracıya bindi 7

ARZ-TALEP DENGESİ VE YASAL UYARI

Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, belirlenen yasal tavanın üzerinde bir ücret talep edilmesinin kesinlikle hukuka aykırı olduğunun altını çizdi. Türkiye'deki kiralık konut piyasasının mevcut durumuna da değinen Selvi, "Ama bizdeki modelde, bizde kiralık ev bulmak sorun olduğu için burada bunu kiracı ödemek durumunda kalıyor. Bu biraz kiracının üstüne yük oldu. Bu eğer bizde daha bol bol ev olursa, ileride inşallah daha da bu arz konusundaki çalışmalar devam eder, bunu belki de gelecekte ev sahibinin de ödediğini görebiliriz. Dünyada böyle örnekler var" açıklamasında bulundu.

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