Emlakçı komisyonunda yasal sınır ne? Konut arzı azaldı yük kiracıya bindi

KOMİSYON ÖDEMESİNİ KİM YAPMALI?

Söz konusu hizmet bedeli çoğunlukla kiracı tarafından karşılansa da mevzuata göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflar arasında paylaşılması da mümkün görünüyor. Bu durumun dünyadaki örnekleriyle benzerlik gösterdiğini kaydeden Olcay Selvi, "Burada aslında baktığınız zaman dünyada da bu hemen hemen aynıdır. Yani kiralamalarda hizmet bedeli bir kira oranında alınır. Bunun ev sahibi mi yoksa kiracıdan mı alınacağı da belirtilmemiştir. Temel mevzu aslında iktisadın da temeline dayanan arz-talep dengesidir. Yani ev çok olduğu zaman, arzda yüksek olduğu zaman bu kira bedelini hizmet bedeli olarak ev sahipleri öder" şeklinde konuştu.