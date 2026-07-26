Emlakçı komisyonunda yasal sınır ne? Konut arzı azaldı yük kiracıya bindi
Son dönemde fahiş kira artışlarıyla birlikte gündeme gelen emlakçı komisyonu ve hizmet bedelleri, kiracıların en büyük gider kalemlerinden biri haline geldi. Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliğiyle sınırları çizilen komisyon oranları hakkında merak edilenleri A Haber'de yanıtlayan Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, yasal tavanın üzerindeki taleplerin hukuka aykırı olduğu konusunda vatandaşı uyardı.
Kiralık konut piyasasında artan kira bedelleriyle birlikte emlakçı komisyonları da yeniden tartışma konusu oldu. Vatandaşların en çok merak ettiği "Emlakçının 1 aylık kira bedeli kadar komisyon istemesi yasal mı?" sorusunu A Haber ekranlarında Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi yanıtladı.
YASAL SINIR VE YÖNETMELİK DETAYLARI
A Haber Muhabiri Numan Erşan Karaca, son dönemde yükselen kiralarla birlikte emlakçı komisyonu ve hizmet bedellerinin de artış gösterdiğini belirterek, emlakçıların bir aylık kira bedeli tutarındaki komisyon taleplerinin yasal bir karşılığı olup olmadığını ve bu konuda bir üst sınır bulunup bulunmadığını gündeme taşıdı.
Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, komisyon oranlarının Ticaret Bakanlığı'nın Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmeliği ile net bir şekilde belirlendiğini vurgulayarak, "Satışlarda bu oran en fazla %4, kiralamalarda da yine bir kira bedelidir" ifadelerini kullandı.
KİRALAMA SÜRECİNDEKİ EK MALİYETLER
Numan Erşan Karaca, Türkiye'de her gün yüz binlerce vatandaşın ev kiraladığını, bu süreçte kira ve depozitonun yanı sıra emlak komisyonu gibi ciddi yükümlülüklerin altına girildiğine dikkat çekerek, emlakçıya ödenen bir kira bedeli tutarındaki komisyonun gerekliliğini sorguladı.
Olcay Selvi, emlak danışmanının hizmet bedelinin aslında 6098 sayılı Borçlar Kanunu'na göre temellendirildiğini ancak bu kanunda net bir oran zikredilmediğini ifade ederek, "Oran Ticaret Bakanlığı'nın Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmeliği ile belirlenir. Satışlarda bu oran en fazla %4, kiralamalarda da yine bir kira bedelidir. Danışman bu hizmeti verdiği zaman bir kira bedeline kadar bunun ücretini danışmanlık hizmet bedeli olarak alabilir" sözleriyle mevzuattaki sınırları hatırlattı.