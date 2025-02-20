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Emlak Konut'un kampanyasına talep patlaması! Nasıl ev sahibi olunur? İşte peşinatsız sistemin ayrıntıları

Emlak Konut 2025 kampanyasını duyurdu. Ev hayali kuranlar için üç farklı seçenek var. 'Peşinatsız azalan taksit modeli', 1 yıl ödemesiz ya da leasing modeliyle konut sahibi olmak mümkün. İşte uygun faizli konut kampanyasının ayrıntıları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.02.2025 10:42 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:15
Emlak Konut’un kampanyasına talep patlaması! Nasıl ev sahibi olunur? İşte peşinatsız sistemin ayrıntıları

Emlak Konut ev sahibi olmak isteyenler için 3 farklı ödeme modeliyle yeni bir kampanya duyurdu. Vatandaşlar finans modeli ve ödeme koşullarını merak ederken Emlak Konut'un projeleri resmi siteleri üzerinden tek tek sıralandı.

YENİ KONUT KAMPANYASININ DETAYLARI
Emlak Konut’un kampanyasına talep patlaması! Nasıl ev sahibi olunur? İşte peşinatsız sistemin ayrıntıları

EMLAK KONUT KAMPANYASI DETAYLARI NELER?

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Emlak Konut'un orta gelir grubuna yönelik hazırladığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın detaylarını açıkladı.

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI

Bu kampanyanın, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan 3 farklı ödeme seçeneği sunduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"BİRİNCİ MODELDE, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz.

İKİNCİ MODELDE, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.

Emlak Konut’un kampanyasına talep patlaması! Nasıl ev sahibi olunur? İşte peşinatsız sistemin ayrıntıları

ÜÇÜNCÜ MODELİMİZDE ise, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyoruz. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor. Leasing destekli finansman modelimizde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankamız ile birlikte finansman imkanı sağlıyoruz. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunulmaktadır."

Yılmaz, kampanya kapsamında örnek olarak İstanbul'da 6 milyon lira değerindeki bir eve, 60 ay vadeyle ve aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle sahip olunabileceğini söyledi.

Emlak Konut’un kampanyasına talep patlaması! Nasıl ev sahibi olunur? İşte peşinatsız sistemin ayrıntıları

YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY

"İstanbul'un yeni şehri, Arnavutköy Yenişehir Evleri Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'na yakın konumda, yaklaşık 131.000.000 metrekare alan üzerinde inşa edilecek Arnavutköy Yenişehir Evleri, sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını bünyesinde barındıracak büyük bir şehir vizyonuyla hayata geçiyor. Sakinlerinin ihtiyaç duyacağı her şey düşünülerek planlanan projede sosyal alanlardan kültürel alanlara, ibadethanelerinden pazar alanlarına kadar tüm imkanlar yer alıyor."

YENİ FİKİRTEPE

İstanbul/Kadıköy

"Fikirtepe'de Yaşam Yeni Fikirtepe'de yepyeni bir yaşam… Güvensiz yapılar, sağlıksız yaşam alanları ile çevrili olan Fikirtepe, güvenli yapıları, sosyal donatıları, yeşil alanları, 7/24 yaşayan prestij caddesi ve ticari ünitelerin yer aldığı yeni hali ile dönüşüyor, İstanbul'un en gözde yaşam alanlarından biri oluyor. Eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarıyla tüm detaylarının yeniden tasarlandığı, insanların huzur ve güven içinde yaşayacağı, tamamlandığında İstanbul'un yeni çekim merkezi olması beklenen Yeni Fikirtepe, hak ettiği değerine ulaşıyor. 12.059 bağımsız bölümün, yeşil alanların sürekliliğini bozmayacak şekilde yeniden konumlandırıldığı Yeni Fikirtepe, Anadolu Yakası'nın çehresini değiştiriyor"

Emlak Konut’un kampanyasına talep patlaması! Nasıl ev sahibi olunur? İşte peşinatsız sistemin ayrıntıları

BALIKESİR EMLAKKONUTLARI

Balıkesir, Altıeylül

"Balıkesir Emlak Konutları… Hayallerinizin Buluşma Noktası… Ege'yle Marmara'nın buluşma noktası Balıkesir'de yeni bir yaşam sizler için hayat buluyor. Balıkesir'in merkezinde tüm sosyal imkanların ortasında konumlanan proje, önemli bir lokasyon avantajı sunuyor. Balıkesir Emlak Konutları; yatay mimari anlayışı, sunduğu sosyal ayrıcalıkları, 415 konut ve 29 ticari ünitesiyle sizleri hayallerinizle buluşmaya davet ediyor."

KUZEY ADALAR

İstanbul , Kartal

"Kuzey Adalar projesi; İstanbul Anadolu yakası, Kartal sahilinde yer almaktadır. Marmaray (Yunus Durağı) gibi önemli ulaşım akslarının yanı başındadır. 90.000 m2 arsa üzerinde 12 bloktan oluşmaktadır. Proje içerinde1+1 den 4+1 e kadar daire tiplerinde bir çok farklı konseptte daire bulunuyor. Bahçe katı daireler, dubleks bahçe katları, bağımsız girişli baza süitler, villa ve rezidans konseptinde bulunmaktadır. Sakinlerine yüksek oranda deniz manzarası sunan Kuzey Adalar projesi 2.281 konut ve 132 ticari alandan oluşmaktadır. Yaklaşık 45.000 metrekare peyzaj alanına sahip projemizde yürüyüş yolları, süs havuzları ve tematik bahçeler, çocuk parkı bulunmaktadır. 5.200 metrekarelik kapalı sosyal tesis alanımızda ise kapalı yüzme havuzu, fitness center, spor alanları, sauna ve zengin aktivite çeşitliliği bulunuyor. 2028 yılı ikinci yarısında teslim edilecek olan Kuzey Adalar projesi avantajlı koşullar ile satışa başlamıştır."

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