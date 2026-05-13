Emekliye bayramda çifte ödeme: 17–22 Mayıs takvimi netleşti

ahaber.com.tr - Özel Haber

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi ve maaş ödeme takvimi netleşti. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in açıkladığı plana göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki ödemeler 17–22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Bazı emekliler maaşlarını erken alacak.

Milyonlarca emeklinin büyük bir heyecanla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi ve emekli maaş ödemeleriyle ilgili kritik takvim belli oldu. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve A Haber moderatörü Cansın Helvacı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının ödemelerini hangi tarihlerde alacağını tek tek açıkladı.

İKRAMİYE VE MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ NETLEŞTİ, HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

İşte emeklinin cebini rahatlatacak o ödeme takviminin tüm detayları...

İKRAMİYE VE MAAŞLAR AYNI ANDA YATACAK

Milyonların gözü kulağı olan ödeme tarihlerine ilişkin detayları paylaşan Faruk Erdem, "17 ile 22 Mayıs tarihleri arasında ikramiyeler ödenecek. Aynı zamanda maaşlar da ödenecek." ifadelerini kullandı.

SSK emeklileri için ödeme sürecinin nasıl işleyeceğine değinen Erdem, "SSK'lıların maaşları 17'sinde başlıyor, 25'ine kadar devam ediyor. 17'si ile 22'si arasında maaş alan SSK'lılar, maaş günlerinde hem ikramiyelerini hem de maaşlarını alacaklar." sözleriyle ödeme sürecini aktardı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE ERKEN ÖDEME MÜJDESİ

Maaşlarını ayın sonuna doğru alan vatandaşlar için de erken ödeme müjdesi geldi. Faruk Erdem, "Ayın 23, 24 ve 25'inde maaş alan SSK'lıların maaş ve ikramiyeleri ise 21 ve 22 Mayıs'ta ödenecek. Bu gruptakiler maaşlarını erken almış olacaklar." dedi.

Bağ-Kur emeklileri için de benzer bir kolaylığın sağlandığını belirten Erdem, "Bağ-Kurluların maaşları ayın 25'i ile 28'i arasındaydı. Onların da maaş ve ikramiye ödemeleri 21'inde başlayacak ve 22'sinde bitecek. Bağ-Kurlular da 4-5 gün erken maaş almış olacaklar." ifadelerini kullandı.

MEMUR EMEKLİLERİNİN GÖZÜ 20 MAYIS'TA

Halihazırda maaşlarını almış olan memur emeklilerinin ikramiye tarihlerini de duyuran Faruk Erdem, "Memur emeklileri çok merak ediyordu 'biz ne zaman alacağız' diye, çünkü onlar maaşlarını aldılar. Onlar da 20 Mayıs'ta ikramiyelerini alacaklar." sözleriyle takvimi tamamladı.

Böylece tüm emekli grupları için ikramiye ve maaş maratonu 17 Mayıs ile 22 Mayıs tarihleri arasında tamamlanmış olacak.

EMEKLİ MAAŞ VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

Emekli Türü Maaş Günleri Ödeme Tarihi Açıklama
SSK (17–22 arası alanlar) 17–22 Mayıs Maaş günüyle birlikte Maaş + ikramiye aynı anda yatacak
SSK (23–25 alanlar) 23–25 Mayıs 21–22 Mayıs Maaş ve ikramiye erken ödenecek
Bağ-Kur 25–28 Mayıs 21–22 Mayıs 4-5 gün erken ödeme yapılacak
Memur emeklisi Maaşlar önceden ödendi 20 Mayıs Sadece ikramiye ödenecek
