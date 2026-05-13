Emekliye bayramda çifte ödeme: 17–22 Mayıs takvimi netleşti

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi ve maaş ödeme takvimi netleşti. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in açıkladığı plana göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki ödemeler 17–22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Bazı emekliler maaşlarını erken alacak.

Milyonlarca emeklinin büyük bir heyecanla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi ve emekli maaş ödemeleriyle ilgili kritik takvim belli oldu. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve A Haber moderatörü Cansın Helvacı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının ödemelerini hangi tarihlerde alacağını tek tek açıkladı.

İKRAMİYE VE MAAŞLAR AYNI ANDA YATACAK Milyonların gözü kulağı olan ödeme tarihlerine ilişkin detayları paylaşan Faruk Erdem, "17 ile 22 Mayıs tarihleri arasında ikramiyeler ödenecek. Aynı zamanda maaşlar da ödenecek." ifadelerini kullandı.

SSK emeklileri için ödeme sürecinin nasıl işleyeceğine değinen Erdem, "SSK'lıların maaşları 17'sinde başlıyor, 25'ine kadar devam ediyor. 17'si ile 22'si arasında maaş alan SSK'lılar, maaş günlerinde hem ikramiyelerini hem de maaşlarını alacaklar." sözleriyle ödeme sürecini aktardı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE ERKEN ÖDEME MÜJDESİ Maaşlarını ayın sonuna doğru alan vatandaşlar için de erken ödeme müjdesi geldi. Faruk Erdem, "Ayın 23, 24 ve 25'inde maaş alan SSK'lıların maaş ve ikramiyeleri ise 21 ve 22 Mayıs'ta ödenecek. Bu gruptakiler maaşlarını erken almış olacaklar." dedi.