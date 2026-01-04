Viral
Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaşıldı! Ağabeyinden açıklama: Kayıp vakası değil organize cinayet
Balıkesir'in Erdek ilçesinde sevgilisi Enis G. ile kamp yaparken kaybolduğu öne sürülen Elif Kumal'ı bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda cansız bedenine ulaşıldı. Elif Kumal'ın ağabeyi İbrahim Kumal, yaptığı açıklamada, 'Şüphelerin odağında Enis G. var. Bu olayın bir kayıp vakası değil, organize bir cinayet olduğunu düşünüyoruz. Çok sayıda çelişki mevcut' ifadelerini kullandı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.01.2026 07:24
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 19:38