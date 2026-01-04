Viral Galeri Viral Tıkla Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaşıldı! Ağabeyinden açıklama: Kayıp vakası değil organize cinayet

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sevgilisi Enis G. ile kamp yaparken kaybolduğu öne sürülen Elif Kumal'ı bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda cansız bedenine ulaşıldı. Elif Kumal'ın ağabeyi İbrahim Kumal, yaptığı açıklamada, 'Şüphelerin odağında Enis G. var. Bu olayın bir kayıp vakası değil, organize bir cinayet olduğunu düşünüyoruz. Çok sayıda çelişki mevcut' ifadelerini kullandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.01.2026 07:24 Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 19:38
Balıkesir'in Erdek ilçesinde Yukarıyapıcı Göleti çevresinde sevgilisiyle kamp yaptığı sırada aralarında çıkan tartışma üzerine aracına binip bölgeden ayrıldığı öne sürülen Elif Kumal'ı arama çalışmaları 8. günde 27 jandarma ekibi ve 121 personelle sürüyor.

Çalışmalar AFAD koordinesinde jandarma, polis, su altı arama ekipleri ve gönüllü sivil toplum kuruluşları ve İzmir, Manisa, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Balıkesir'den gelen takviye ekiplerin de katılımıyla gölet ve çevresinde karadan, havadan ve su altından arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

Göletin alt tarafında, Elif Kumal'ın kamp yaptığı alana yaklaşık 2,5-3 kilometre mesafede 5 arkadaş kamp yaptıklarını belirtti.

O gece silah sesleri duyduklarını ifade eden gençlerden biri "Saat 21.30 sıralarında bayağı bir silah sesi duyduk. Yaklaşık yarım saat kadar sürdü. Silah seslerinden sonra müzik sesleri geldi.

Bunun ardından saat 23.30-00.00 civarında buradan koşturarak bir abi geldi. Üzerinde gri kapşonlu ve gri eşofman vardı. Bize bir aracın kaybolduğunu söyledi ve aracı tarif etti. Bir aracın geçip geçmediğini sordu.

