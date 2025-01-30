Viral Galeri Viral Tıkla Eksi 19 derecede tam isabet! Kars'ta hedefler vuruldu | İnsansız zırhlı muharebe aracı sahnede

Eksi 19 derecede tam isabet! Kars'ta hedefler vuruldu | İnsansız zırhlı muharebe aracı sahnede

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kars'ta düzenlediği "Kış Tatbikatı-2025" dondurucu soğukta devam ediyor. Tatbikata, Türkiye, ABD, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, Kosova, Pakistan, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Pakistan, Bulgaristan Fransa, İngiltere, Libya, Moğolistan, Nijer, Tacikistan ve Ürdün'den toplam 12 bin 199 personel katıldı. Öte yandan Türk Kara Kuvvetlerine ait modernize ZMA-15 üzerinden insansız sisteme çevrilerek uzaktan kontrol edilebilme ve otonom hareket kabiliyeti kazandırılan Aselsan'ın ZMA-X zırhlı muharebe aracı da ilk tatbikata katıldı.

Giriş Tarihi: 30.01.2025 13:46
Eksi 19 derecede tam isabet! Kars’ta hedefler vuruldu | İnsansız zırhlı muharebe aracı sahnede

3. Ordu Komutanlığı kontrol ve yönetiminde 9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen "Kış Tatbikatı-2025" 20 Ocak'ta başladı.

Eksi 19 derecede tam isabet! Kars’ta hedefler vuruldu | İnsansız zırhlı muharebe aracı sahnede

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşlarıyla Türkiye'den 12 bin, ABD, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, Kosova, Pakistan, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Pakistan, Bulgaristan Fransa, İngiltere, Libya, Moğolistan, Nijer, Tacikistan ve Ürdün'den 199 olmak üzere toplam 12 bin 199 personel katılıyor.

KARS'TA KIŞ TATBİKATI! HEDEFLER VURULUYOR
Eksi 19 derecede tam isabet! Kars’ta hedefler vuruldu | İnsansız zırhlı muharebe aracı sahnede

Tatbikatta, havan atışları, arama-kurtarma, birleşik operasyonda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, birliklerin savaş becerilerini test etme, ateş senkronizasyonu ve manevra yapma, giyim, destek gibi kilit konularda eğitim ve faaliyetler yürütülüyor.

Eksi 19 derecede tam isabet! Kars’ta hedefler vuruldu | İnsansız zırhlı muharebe aracı sahnede

Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen basın brifingi programında, 3'üncü Ordu Komutanlığı Genel Sekreteri Albay Serdar Başer, tatbikatla ilgili bilgi verdi.

Eksi 19 derecede tam isabet! Kars’ta hedefler vuruldu | İnsansız zırhlı muharebe aracı sahnede

Tatbikatın komuta merkezi gezdirildikten sonra, Kazakistan, Kosova ve Azerbaycanlı komutanların da yer aldığı bir durum değerlendirmesi yapıldı.

SON DAKİKA