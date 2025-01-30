Eksi 19 derecede tam isabet! Kars'ta hedefler vuruldu | İnsansız zırhlı muharebe aracı sahnede
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kars'ta düzenlediği "Kış Tatbikatı-2025" dondurucu soğukta devam ediyor. Tatbikata, Türkiye, ABD, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, Kosova, Pakistan, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Pakistan, Bulgaristan Fransa, İngiltere, Libya, Moğolistan, Nijer, Tacikistan ve Ürdün'den toplam 12 bin 199 personel katıldı. Öte yandan Türk Kara Kuvvetlerine ait modernize ZMA-15 üzerinden insansız sisteme çevrilerek uzaktan kontrol edilebilme ve otonom hareket kabiliyeti kazandırılan Aselsan'ın ZMA-X zırhlı muharebe aracı da ilk tatbikata katıldı.
Giriş Tarihi: 30.01.2025 13:46