Ekranda başka, kuyumcuda başka devri kapanıyor: Gram altın fiyatları tek tıkla haritada
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar altın fiyatlarını etkilerken, ekranla çarşı arasındaki 300-400 liralık farkın önüne geçilecek devrim niteliğinde bir uygulama hizmete alındı. İKO tarafından geliştirilen bu uygulama sayesinde vatandaşlar, bölge bölge hangi kuyumcuda altın kaç lira görebiliyor.
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) tarafından geliştirilen Zerger App ile vatandaşlar bulundukları konuma göre başta gram altın olmak üzere altın fiyatlarının ne kadar olduğunu anbean takip edebiliyor.
Sektörde uzman ekiplerle uzun zamandır çeşitli testlerle altyapı çalışmaları yürütülerek hayata geçirilen Zerger App, İKO'nun hizmetlerini kuyumcuların cep telefonlarına taşırken, vatandaşın da altın ve mücevher alışverişinde rehber niteliğinde hizmet sunuyor.
Zerger App'te haritadaki konumla İKO'ya üye olan kuyumcularda altın alış-satış rakamları görülebilirken, İKO Güvence Etiketi, GLT Sorgu, MYK-Ustalık Belgesi, Rehber ve Yakındaki Kuyumcular sekmeleriyle aynı platformda birçok hizmet de bir arada kullanılabiliyor.
ALTINDA HAKSIZ SATIŞLARIN ÖNÜNÜ KESECEK
İKO Başkanı Mustafa Atayık, İKO'nun hayata geçirdiği Zerger App ile esnafın, kuyumcuların ve vatandaşların ulaşabileceği ticari, mali kurallarla ilgili bilgilerin hepsinin bir platformda toplandığını söyledi.
Zerger App'in kuyum sektörüne yönelik gerçekleştirilen düzenlemeler ile kuyumcuların mali yükümlülükler, mali suçları sorgulamaları gibi konularda yardımcı olduğuna dikkati çeken Atayık, "İKO Güvence Etiketi de bu uygulamada var. Altın fiyatları yükselince suistimaller oluyor. Kuyumcu olmayan kişiler vatandaşlarımıza yönelik aldatıcı satışlar yapıyor. İKO Güvence Etiketi gerçekten çok önemli vazifeler yapıyor" diye konuştu.