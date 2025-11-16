Mikrofon izniyle parmak izi avı! A Haber’de çarpıcı analiz

Siber saldırıların sayısı her geçen gün artarken, en büyük hedef cep telefonları oldu. Öyle ki, artık telefonun mikrofonuna sızarak, ekrana dokunma sesinden parmak izimizi birebir kopyalayabiliyorlar. Peki, bu nasıl gerçekleşiyor? Konuyu irdeleyerek tehlikenin boyutuna ilişkin hazırladığı özel dosya haberinde aktaran A Haber Editörü Nasuh Özer, ülkemizde mobil tehlikenin yüzde 120 arttığını söyleyerek önemli bilgiler verdi.