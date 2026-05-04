Ek doğum izni için başvurular bugün! Bakın izin hesaplaması nasıl yapılıyor

DOĞUM İZNİ ÜCRETLERİNİN DURUMU NASIL OLACAK?

Doğum izni geçici rapor ücretleri de güncellenen tarihler üzerinden yeniden hesaplanacak. Ödemeler 24 hafta üzerinden yapılacak. SGK'lı annelere 120 gün yerine 168 gün üzerinden yapılacak hesaplama ile izin süresi boyunca en az 123 bin 312 TL ödenecek. Brüt maaş ortalaması 35 bin TL olana 130 bin 667 TL, 40 bin TL olana 149 bin 333 TL, 50 bin TL olana da 186 bin 667 TL ödenecek. De-v let memuru anneler için maaş ödemesi ise kesinti yapılmadığı için doğum izni süresince tam olarak ödenmeye devam edecek. Yeni anne olan bir memur doğum izni süresi boyunca 247 bin 560 TL alacak.

Öte yandan ücretsiz doğum izni ve yarı zamanlı çalışma gibi olanaklardan yararlanma oranları ise oldukça düşük. Çalışan kadınların sadece yüzde 24.22'si ücretsiz doğum izni kullanıyor.