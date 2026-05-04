Ek doğum izni için başvurular bugün! Bakın izin hesaplaması nasıl yapılıyor
24 haftaya çıkarılan doğum izni için başvurular bugün başlıyor. İlave 8 haftalık haktan yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025'ten sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor. 15 Ekim 2025 ve öncesinde gerçekleşen doğumlar düzenlemeden faydalanamayacak. İşte doğum izninden yararlanmak için bilmeniz gerekenler.
Kamu ve özel sektörde çalışan annelerin doğum iznini 24 haftaya çıkaran yasal düzenleme yürürlüğe girerken gözler uygulamaya çevrildi. Ek doğum izni için başvurular bugün başlıyor. İlk etapta 20 bin annenin yararlanması öngörülen bu düzenleme için başvurular nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Halen doğum izninde olan annelerin durumu ne olacak? Doğum izninden yararlanmak için hesap nasıl yapılacak?
DÜZENLEME HANGİ HAKLARI GETİRİYOR?
Doğum izni süresi doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıldı. İlave doğum izni çoğul gebelikler için 18 haftadan 26 haftaya çıkarıldı. Beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadınlar, isteği halinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar kurumunda çalışabilmekteydi. Düzenlemede bu sürenin 2 haftaya kadar çekilmesi ile doğum sonrası aktarılabilecek süre 1 hafta daha uzamış oldu.
EK DOĞUM İZNİNDEN YARARLANMAK İÇİN SON TARİH NE?
Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla tamamlamamış olanlara talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilecek. İlave 8 haftalık haktan yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor. 15 Ekim 2025 ve öncesinde gerçekleşen doğumlar bu yeni düzenlemeden faydalanamayacak.
İZİN HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?
Düzenlemeye göre, 1 Nisan 2026'dan geriye doğru 168 gün sayılacak. 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan anneler izinden yararlanabilecek. Doğum izninden yararlanacaklar 10 iş günü içinde çalıştıkları kuruma başvuru yaparak düzenlemeden yararlanabilecek. Başvurular bugün (4 Mayıs) başlayacak. 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvurular devam edecek.
DOĞUM İZNİNDE OLANLAR NE YAPACAK?
Özel sektör ve kamuda çalışan ancak halen doğum izninde olanların rapor süreleri SGK tarafından güncellenecek. Bu durumda olan anneler sistem üzerinden doğum izninin bitimine ne kadar süre kaldığını öğrenebilecek. İlave doğum izninden yararlanacak çalışan annelerin sayının ilk etapta 20 bin civarında olduğu öngörülüyor. SGK'nın kamu ve özel sektörde doğum izni başvuruları üzerinden yapacağı çalışmalar sonucu bu rakamın yükseleceği hesaplamaları yapılıyor.