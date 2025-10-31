Ehliyet yenileme için son gün! Bugün 15 TL yarın 7 bin 438 lira | Peki yenileme işlemleri nasıl yapılır?

7.438 LİRAYA YÜKSELECEK

Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek.

31 Ekim'e kadar ehliyet yenilendiği takdirde bu işlem için fazladan 7 bin 423 lira 60 kuruşluk ödeme yapılmasına gerek kalmayacak.