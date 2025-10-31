Viral Galeri Viral Tıkla Ehliyet yenileme için son gün! Bugün 15 TL yarın 7 bin 438 lira | Peki yenileme işlemleri nasıl yapılır?

Türkiye'de eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen süre bugün itibarıyla sona eriyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, şu ana kadar 36 milyon 216 bin kişi yeni tip sürücü belgesine geçti. Ancak uyarılara rağmen 1 milyon 843 bin 722 kişi hala eski tip ehliyet kullanıyor. Bu kişiler bugün yenileme işlemlerini tamamlamamaları durumunda ehliyetleri geçerliliğini yitirecek. Peki yenileme işlemleri nasıl yapılır, randevu nasıl alınır? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 31.10.2025 08:12
Ehliyetleri yenilemek için tanınan süre bugün doluyor. Yenileme için bugün sadece 15 TL ödenmes i gerekirken, yarın itibarıyla bu ücret 7 bin 438 liraya yükselecek. 1.9 milyon kişi eski belge kullanıyor.

7.438 LİRAYA YÜKSELECEK

Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek.

31 Ekim'e kadar ehliyet yenilendiği takdirde bu işlem için fazladan 7 bin 423 lira 60 kuruşluk ödeme yapılmasına gerek kalmayacak.

Kasım itibarıyla A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

