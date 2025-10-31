Ehliyet yenileme için son gün! Bugün 15 TL yarın 7 bin 438 lira | Peki yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Türkiye'de eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen süre bugün itibarıyla sona eriyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, şu ana kadar 36 milyon 216 bin kişi yeni tip sürücü belgesine geçti. Ancak uyarılara rağmen 1 milyon 843 bin 722 kişi hala eski tip ehliyet kullanıyor. Bu kişiler bugün yenileme işlemlerini tamamlamamaları durumunda ehliyetleri geçerliliğini yitirecek. Peki yenileme işlemleri nasıl yapılır, randevu nasıl alınır? İşte merak edilenler.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.10.2025 08:12