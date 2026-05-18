EFES 2026’ya KORKUT rüzgarı: Alçak irtifanın korkulu rüyası sahnede

EFES 2026 Tatbikatı kapsamında İzmir'de kurulan Savunma Sanayii Sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 55 yerli firmanın katıldığı organizasyonda envantere yeni giren 50'den fazla savunma sistemi ilk kez tanıtılırken, ASELSAN üretimi KORKUT hava savunma sistemleri serginin en dikkat çeken platformları arasında yer aldı.

EFES 2026 Tatbikatı bütün hızıyla sürerken, tatbikat kapsamında İzmir'de kurulan Savunma Sanayii Sergisi de ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Türkiye'nin savunma alanındaki yerli ve milli teknolojilerini bir araya getiren sergide 55 yerli firma yer alırken, envantere yeni giren 50'den fazla ürün ilk kez görücüye çıktı.

SAVUNMADA GÖVDE GÖSTERİSİ: YENİ NESİL SİSTEMLER İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Sergide hava savunma sistemlerinden insansız hava araçlarına, akıllı mühimmatlardan balistik füze sistemlerine kadar birçok kritik teknoloji sergilenirken, özellikle ASELSAN üretimi KORKUT hava savunma sistemleri dikkat çekti.

ALÇAK İRTİFANIN KORKULU RÜYASI: KORKUT SİSTEMLERİ SAHNEDE

Sergi alanındaki en dikkat çekici sistemlere değinen A Haber Muhabiri Tayfun Er, "KORKUT 25 mm ve KORKUT 35 mm alçak irtifa hava savunma sistemleri birbirine entegre radar sistemleriyle hava savunma konusunda adeta kuş uçurtmuyor. Bu platformlar gökyüzündeki tehditlerin korkulu rüyası olarak tanımlanıyor" ifadelerini kullandı.

DÜNYADA BİR İLK: BAYRAKTAR TB3 DENİZLERDE GÖREV YAPIYOR

Dünya havacılık tarihinde çığır açan teknolojilere de değinen Tayfun Er, "Baykar imzalı TB3 dünyada ilk kez bir deniz platformundan iniş-kalkış yapabilme kabiliyetine sahip olmasıyla öne çıkıyor. 25 bin feet irtifaya kadar çıkabilen bu İHA katlanabilir kanat yapısıyla deniz platformlarında depolama avantajı sağlarken hem karada hem denizde operasyon yapabiliyor" sözleriyle TB3'ün önemine dikkat çekti.

ROKETSAN'DAN AKILLI MÜHİMMAT VE TORPİDO ÇIKARMASI

Milli mühimmatların çeşitliliğine vurgu yapan Er, "Denizaltılar için geliştirilen yerli torpidolar ve Roketsan'ın envanterindeki akıllı mühimmatlar savunma gücümüzün ne kadar katmanlı hale geldiğini gösteriyor. Ayrıca saniyede yüzlerce mermi atabilen araç üstü atış platformları ve Tayfun Balistik Sistemi'nin Blok 4 maketi de alanda en çok merak edilenler arasında" dedi.

İZMİR'DE VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Halk gününde yaşanan yoğunluğu yerinden bildiren Tayfun Er, "İzmir ve çevre ilçelerden gelen binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren alanı doldurarak yerli teknolojilerimizi yakından inceleme fırsatı buldu. Güneşin yakıcı sıcağına rağmen vatandaşların ilgisi oldukça yüksek" şeklinde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ZİYARETİ BEKLENİYOR

Tatbikatın ilerleyen aşamalarına dair bilgileri paylaşan Er, "Savunma sanayii sergisi yarın gazeteciler için özel bir güne ev sahipliği yapacak. Tatbikatın seçkin gözlemci gününde ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sergi alanını ziyaret ederek yerli ve milli gururumuz olan bu ürünleri yerinde incelemesini bekliyoruz" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

KORKUT'UN ÖZELLİKLERİ NELER?

Öte yandan çok katmanlı entegre hava savunma sistemi ÇELİKKUBBE'nin bileşenleri arasında yer alan KORKUT 140/35 sistemi özellikle mekanize birliklerin ve hareketli unsurların hava savunmasını sağlamak amacıyla geliştirildi. KORKUT sisteminin operasyonel yapısı bir takımı oluşturan 3 adet Silah Sistemi Aracı ile bu araçları yöneten 1 adet Komuta Kontrol Aracı'ndan oluşuyor.

Dakikada 1100 atım yapabilen 35 milimetre çift namlulu silah sistemine sahip KORKUT, 4 kilometrelik etkili menziliyle dikkat çekiyor. ASELSAN üretimi ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat kullanan sistem savaş uçakları, helikopterler, insansız hava araçları, sürü İHA'lar, havadan karaya füzeler ve balistik füzelere karşı etkin koruma sağlayabiliyor.

KORKUT stabilize silah kulesi sayesinde araç hareket halindeyken dahi hassas atış gerçekleştirebiliyor. Sistem üç boyutlu arama radarıyla hedef tespiti yaparken, entegre takip platformundaki atış kontrol radarı ve elektro optik algılayıcılarla hedefe hassas kilitlenme sağlıyor.

