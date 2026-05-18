EFES 2026’ya KORKUT rüzgarı: Alçak irtifanın korkulu rüyası sahnede

EFES 2026 Tatbikatı kapsamında İzmir'de kurulan Savunma Sanayii Sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 55 yerli firmanın katıldığı organizasyonda envantere yeni giren 50'den fazla savunma sistemi ilk kez tanıtılırken, ASELSAN üretimi KORKUT hava savunma sistemleri serginin en dikkat çeken platformları arasında yer aldı.

Sergide hava savunma sistemlerinden insansız hava araçlarına, akıllı mühimmatlardan balistik füze sistemlerine kadar birçok kritik teknoloji sergilenirken, özellikle ASELSAN üretimi KORKUT hava savunma sistemleri dikkat çekti.

ALÇAK İRTİFANIN KORKULU RÜYASI: KORKUT SİSTEMLERİ SAHNEDE Sergi alanındaki en dikkat çekici sistemlere değinen A Haber Muhabiri Tayfun Er, "KORKUT 25 mm ve KORKUT 35 mm alçak irtifa hava savunma sistemleri birbirine entegre radar sistemleriyle hava savunma konusunda adeta kuş uçurtmuyor. Bu platformlar gökyüzündeki tehditlerin korkulu rüyası olarak tanımlanıyor" ifadelerini kullandı.

DÜNYADA BİR İLK: BAYRAKTAR TB3 DENİZLERDE GÖREV YAPIYOR Dünya havacılık tarihinde çığır açan teknolojilere de değinen Tayfun Er, "Baykar imzalı TB3 dünyada ilk kez bir deniz platformundan iniş-kalkış yapabilme kabiliyetine sahip olmasıyla öne çıkıyor. 25 bin feet irtifaya kadar çıkabilen bu İHA katlanabilir kanat yapısıyla deniz platformlarında depolama avantajı sağlarken hem karada hem denizde operasyon yapabiliyor" sözleriyle TB3'ün önemine dikkat çekti.