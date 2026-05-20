Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu: DNA incelemesinin detayları ortaya çıktı

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'e yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Gürel'in ölümünün hipotermi ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği belirtilirken, soruşturmada erkek DNA'sı detayı da dikkat çekti.

İstanbul'da 2 Mart 2025'te yürüyüş yapmak için gittiği Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU Sabah gazetesinde yer alan habere göre soruşturma kapsamında hazırlanan değerlendirmede, Ece Gürel'in ölümünün soğuğa maruz kalma sonucu gelişen hipotermi ile buna bağlı akut böbrek yetmezliği gibi komplikasyonlardan kaynaklandığı belirtildi.

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI Soruşturma dosyasında Gürel'in vücudunda bazı ilaç etken maddelerine rastlandığı ancak zehirlenme sonucu öldüğüne ya da hipotermi dışında farklı bir nedenle yaşamını yitirdiğine dair herhangi bir tıbbi delil bulunmadığı ifade edildi. Bu kapsamda soruşturmanın tamamlandığı ve dosyada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği öğrenildi.

ORMANA TEK BAŞINA GİTTİĞİ BELİRLENDİ Kararda, Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'na yalnız başına gittiğinin tespit edildiği belirtildi. Olay sırasında yanında herhangi bir kişinin bulunmadığı, yürüyüş yaptığı sırada kaybolduğunun değerlendirildiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında Gürel'in bilgisayarında da inceleme yapıldığı ancak olayla doğrudan bağlantılı herhangi bir bulguya ulaşılamadığı ifade edildi.

DNA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ Soruşturma dosyasında yer alan DNA incelemeleri de dikkat çekti. Alınan örneklerde Ece Gürel dışında başka bir kişiye ya da erkek cinsiyetli birine ait DNA profiline rastlanmadığı belirtildi. Kararda ayrıca Gürel'in ölümüyle ilgili şüpheli herhangi bir kişi ya da bulguya ulaşılamadığı ifade edildi.

ECE GÜREL'E NE OLMUŞTU? Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek ayrılan Ece Gürel'den bir süre sonra haber alınamamıştı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatılmış, çok sayıda ekip günlerce ormanda arama yapmıştı. Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları 4 Mart'ta yapılan çalışmalar sırasında bulunmuştu. Ekiplerin 4 gün süren çalışmasının ardından Ece Gürel, 6 Mart'ta saat 01.15 sıralarında sarp ormanlık alanda bulunmuştu. Ağır hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel, kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alınmış ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.