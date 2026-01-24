Ebru Gülan’ın ifadesi ortaya çıktı! Her satırı mide bulandırdı: 'Koko'reçler Veyis Ateş'ten
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile bazı şüphelilerin tutuklandığı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Ebru Gülan'ın 20 Ocak'ta verdiği ifade ortaya çıktı.
Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın kontrolündeki Habertürk'te patlayan eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un başrol olduğu uyuşturucu ve fuhuş skandalında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Ebru Gülan'ın 20 Ocak 2026 tarihinde verdiği ifade ortaya çıktı.
"VEYİŞ ATEŞ KOKOREÇ GETİRECEK"
Ebru Gülan, ifadesinde, "2019'da D.Y. ve ben Mehmet'in evindeydik. Mehmet Akif'in anahtarı bende vardı. Akşam Mehmet Akif eve geldi, 'Biraz sonra Veyis Ateş gelecek, kokoreç getirecek' dedi. Veyis Ateş geldi, kendisiyle orada tanıştım. Çok zaman geçmeden Veyis cebinden uyuşturucu madde olduğunu söylediği maddeyi çıkardı. Ben hayatımda ilk defa uyuşturucu maddeyi orada gördüm. Orada dördümüz de uyuşturucu madde kullandık. Ertesi gün Akif'i aradım, bir daha Veyis'i görmek istemediğimi söyledim. O gün Veyis beni hareketleriyle rahatsız etmişti.
"MEHMET AKİF PANDEMİDE BENİ EVİNE DAVET ETTİ"
Mehmet Akif ile de Veyis'in bu hareketlerinden dolayı tartıştık. Daha sonrasında Mehmet Akif yeni bir siteye taşındı, beni eve davet etti. Veyis bende travma oluşturduğu için davetlerinde beni Veyis ile bir araya getirmeyi amaçlıyordu. Bu evde Veyis, ben ve Mehmet buluştuk ancak bu görüşmelerde uyuşturucu madde yoktu. Sonra pandemi dönemlerinde Mehmet beni evine davet etti. Bu buluşmalarda evde Veyis, Mehmet ve Büşra adında bir kadın ve onun kuzeni vardı. Burada da uyuşturucu madde kullandık, uyuşturucu maddeleri getiren ise Veyis'ti. Burada da ben bu kadınları tanımadığım ve Mehmet ile olan alakalarını bilmediğim için aramızda gerginlik ve kavga çıktı. Ben de bundan dolayı evden ayrılarak kendi evime gittim. Bir süre sonra tekrar buluştuk. Veyis yine uyuşturucu madde getirmişti ve biz yine uyuşturucu madde kullanmış ve vakit geçirmişti." ifadelerini kullandı.
'UYUŞTURUCUYU DIŞARIDAN SİPARİŞ ETMEDİLER'
Ebru Gülan, "2020 yılı Haziran ayında Mehmet Akif beni tekrar aradı. Barışmak ve buluşmak istediğini söyledi. Ben de evine gittim. Gittiğimde evde Ahmet Göçmez, Serap S., Yağmur N., Mehmet Akif ve Kaan K. vardı. Ben gittiğimde zaten uyuşturucu madde kullanıyorlardı, ben de onlarla birlikte kullandım.