e-Okul ne zaman kapanacak? 2025 Ocak E-OKUL VBS giriş ekranı not, karne ve devamsızlık sorgulama
Sömestr tatiline sayılı günler kala, veliler ve öğrenciler e-Okul'a akın etmeye başladı. Çocuklarının notlarını, devamsızlık durumlarını ve karnelerini öğrenmek isteyenler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sunulan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni yoğun bir şekilde kullanıyor. MEB takvimine gör, 15 tatil ile karneler 17 Ocak Cuma günü verilecek.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.01.2025 09:21