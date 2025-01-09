e-Okul ne zaman kapanacak? 2025 Ocak E-OKUL VBS giriş ekranı not, karne ve devamsızlık sorgulama

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sonlarına yaklaşırken, E-Okul'un kapanıp kapanmayacağı ve karne notlarının girilip girilmediği gibi sorular, öğrenci ve veliler arasında yoğun şekilde gündem olmaya başladı. Her yıl olduğu gibi, dönemin bitimine birkaç gün kala E-Okul sistemine olan yoğun ilgi artıyor.