Viral Galeri Viral Tıkla e-Okul ne zaman kapanacak? 2025 Ocak E-OKUL VBS giriş ekranı not, karne ve devamsızlık sorgulama

e-Okul ne zaman kapanacak? 2025 Ocak E-OKUL VBS giriş ekranı not, karne ve devamsızlık sorgulama

Sömestr tatiline sayılı günler kala, veliler ve öğrenciler e-Okul'a akın etmeye başladı. Çocuklarının notlarını, devamsızlık durumlarını ve karnelerini öğrenmek isteyenler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sunulan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni yoğun bir şekilde kullanıyor. MEB takvimine gör, 15 tatil ile karneler 17 Ocak Cuma günü verilecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.01.2025 09:21
e-Okul ne zaman kapanacak? 2025 Ocak E-OKUL VBS giriş ekranı not, karne ve devamsızlık sorgulama

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sonlarına yaklaşırken, E-Okul'un kapanıp kapanmayacağı ve karne notlarının girilip girilmediği gibi sorular, öğrenci ve veliler arasında yoğun şekilde gündem olmaya başladı. Her yıl olduğu gibi, dönemin bitimine birkaç gün kala E-Okul sistemine olan yoğun ilgi artıyor.

e-Okul ne zaman kapanacak? 2025 Ocak E-OKUL VBS giriş ekranı not, karne ve devamsızlık sorgulama

E-Okul Ne Zaman Kapanacak?

Öğrenciler, karnelerin verileceği tarihe kadar sisteme giriş yapabilecek ve not bilgilerine ulaşabilecek. Yalnızca not girişlerinin kapanması, karne takvimiyle uyumlu olarak birkaç gün önce gerçekleşiyor.

e-Okul ne zaman kapanacak? 2025 Ocak E-OKUL VBS giriş ekranı not, karne ve devamsızlık sorgulama

E-Okul Not Girişi Nasıl Yapılır?

E-Okul üzerinden not bilgilerini öğrenmek oldukça kolay. Öğrenciler, sisteme TC kimlik numaraları ve okul numaralarıyla giriş yaptıktan sonra "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak sınav sonuçlarını görüntüleyebilirler. Ayrıca, sınav tarihleri, haftalık ders programı ve devamsızlık bilgileri de E-Okul üzerinden takip edilebilir.

e-Okul ne zaman kapanacak? 2025 Ocak E-OKUL VBS giriş ekranı not, karne ve devamsızlık sorgulama

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

E-Okul'un Veli Bilgilendirme Sistemi, özellikle velilerin öğrencilerinin okul durumu hakkında bilgi almasını sağlayan önemli bir araçtır. Veliler, çocuklarının not bilgilerini, devamsızlık durumlarını ve diğer eğitim verilerini sisteme giriş yaparak kolayca görüntüleyebilir. Sisteme erişim için gerekli bilgiler, TC kimlik numarası ve okul numarasını kullanarak giriş yapmak mümkündür.

e-Okul ne zaman kapanacak? 2025 Ocak E-OKUL VBS giriş ekranı not, karne ve devamsızlık sorgulama

E-Okul Öğretmen Girişi

E-Okul öğretmenleri de bu sisteme giriş yaparak ders programı, not girişi, devamsızlık bilgileri gibi önemli verileri ekleyebilir. Öğretmen girişi, aynı sistem üzerinden gerçekleştirilmekte ve not girişlerinin zamanında yapılabilmesi için büyük önem taşımaktadır.

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