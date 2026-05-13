Dünya Çiftçiler Günü’ne Türkiye damgası: Sofradaki her üründe milyonların emeği var
Cumhuriyet'in ilk yıllarında insan gücüyle üretim yapan Türkiye, bugün Avrupa'nın en büyük tarım ekonomilerinden biri haline geldi. Dünya Çiftçiler Günü'nde milyonlarca üreticinin emeği, tarımın stratejik önemi ve teknolojide yaşanan dönüşüm yeniden gündeme geldi.
Her yıl 14 Mayıs'ta kutlanan Dünya Çiftçiler Günü, toprağa emek veren milyonlarca üreticinin önemini yeniden hatırlatıyor. Gıda krizleri, kuraklık, savaşlar ve küresel ekonomik dalgalanmaların arttığı bir dönemde tarım artık yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, ülkelerin stratejik gücü olarak görülüyor.
Türkiye ise sahip olduğu verimli toprakları, iklim çeşitliliği ve üretim kapasitesiyle dünyanın önemli tarım ülkeleri arasında yer almayı sürdürüyor.
CUMHURİYETİN İLK YILLARINDAN BUGÜNE BÜYÜK DÖNÜŞÜM
Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre 1923 yılında Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye nüfusunun büyük bölümü kırsalda yaşıyordu. Tarımsal üretim büyük ölçüde insan ve hayvan gücüyle gerçekleştiriliyor, teknoloji oldukça sınırlı kalıyordu.
Cumhuriyet'in ilk yıllarında üretimi artırmak amacıyla önemli adımlar atıldı. Aşar vergisinin kaldırılması çiftçi açısından tarihi bir dönüm noktası oldu. Tarım kredi kooperatifleri kuruldu, üreticiyi destekleyen politikalar geliştirildi.
1950'li yıllardan itibaren traktörleşme hız kazandı. Sulama yatırımları arttı, yeni üretim modelleri gelişti. Türkiye uzun yıllar boyunca "kendi kendine yetebilen tarım ülkeleri" arasında gösterildi.
Bugün ise tarım sektörü teknolojik dönüşümle birlikte bambaşka bir noktaya ulaştı.
BAŞKAN ERDOĞAN: "BU YIL DESTEKLERİ 939 MİLYAR LİRAYA ÇIKARDIK"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Kutlama Programı'nda yaptığı açıklamada tarım desteklerine dikkat çekti.
Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl toplam 706 milyar lira destek verdik. Bu yıl bu rakamı tam 939 milyar liraya çıkardık" dedi. Erdoğan ayrıca, tarım ve gıda alanına yatırım yapmak isteyen girişimcilere yönelik yeni finansman paketini de duyurdu.
Erdoğan konuşmasında, "Şu anda 206 çeşit tarım mahsulü yetişiyor. Sebze üretiminde dünyada üçüncü, meyvede dördüncü sıradayız. 21 bitkisel üründe ilk üçteyiz. Bal üretiminde Avrupa'da lideriz. Tohumculukta dünyada ilk 10 ülke arasındayız" ifadelerini kullandı.