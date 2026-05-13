Dünya Çiftçiler Günü’ne Türkiye damgası: Sofradaki her üründe milyonların emeği var

Cumhuriyet'in ilk yıllarında insan gücüyle üretim yapan Türkiye, bugün Avrupa'nın en büyük tarım ekonomilerinden biri haline geldi. Dünya Çiftçiler Günü'nde milyonlarca üreticinin emeği, tarımın stratejik önemi ve teknolojide yaşanan dönüşüm yeniden gündeme geldi.

Her yıl 14 Mayıs'ta kutlanan Dünya Çiftçiler Günü, toprağa emek veren milyonlarca üreticinin önemini yeniden hatırlatıyor. Gıda krizleri, kuraklık, savaşlar ve küresel ekonomik dalgalanmaların arttığı bir dönemde tarım artık yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, ülkelerin stratejik gücü olarak görülüyor.

Türkiye ise sahip olduğu verimli toprakları, iklim çeşitliliği ve üretim kapasitesiyle dünyanın önemli tarım ülkeleri arasında yer almayı sürdürüyor.

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDAN BUGÜNE BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre 1923 yılında Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye nüfusunun büyük bölümü kırsalda yaşıyordu. Tarımsal üretim büyük ölçüde insan ve hayvan gücüyle gerçekleştiriliyor, teknoloji oldukça sınırlı kalıyordu.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında üretimi artırmak amacıyla önemli adımlar atıldı. Aşar vergisinin kaldırılması çiftçi açısından tarihi bir dönüm noktası oldu. Tarım kredi kooperatifleri kuruldu, üreticiyi destekleyen politikalar geliştirildi.

1950'li yıllardan itibaren traktörleşme hız kazandı. Sulama yatırımları arttı, yeni üretim modelleri gelişti. Türkiye uzun yıllar boyunca "kendi kendine yetebilen tarım ülkeleri" arasında gösterildi.

Bugün ise tarım sektörü teknolojik dönüşümle birlikte bambaşka bir noktaya ulaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN: "BU YIL DESTEKLERİ 939 MİLYAR LİRAYA ÇIKARDIK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Kutlama Programı'nda yaptığı açıklamada tarım desteklerine dikkat çekti.

Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl toplam 706 milyar lira destek verdik. Bu yıl bu rakamı tam 939 milyar liraya çıkardık" dedi. Erdoğan ayrıca, tarım ve gıda alanına yatırım yapmak isteyen girişimcilere yönelik yeni finansman paketini de duyurdu.

Erdoğan konuşmasında, "Şu anda 206 çeşit tarım mahsulü yetişiyor. Sebze üretiminde dünyada üçüncü, meyvede dördüncü sıradayız. 21 bitkisel üründe ilk üçteyiz. Bal üretiminde Avrupa'da lideriz. Tohumculukta dünyada ilk 10 ülke arasındayız" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE TARIMDA AVRUPA'NIN EN BÜYÜK GÜÇLERİ ARASINDA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve sektör verilerine göre Türkiye, Avrupa'nın en büyük tarım ekonomilerinden biri konumunda bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yaptığı açıklamada, "Tarımsal hasılanın içerisinde ulaştığımız 33 milyar dolar civarında bir rakamla Avrupa'da birinci, dünyada da yedinci sırada olduk" ifadelerini kullandı.

Özellikle son yıllarda tarım teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sektörde yeni bir dönemi başlattı. Drone destekli ilaçlama sistemleri, yapay zeka destekli sulama teknolojileri, dijital takip sistemleri ve akıllı sera uygulamaları üretimde verimliliği artırıyor.

Uzmanlara göre genç girişimcilerin tarım teknolojilerine yönelmesi de sektörün geleceği açısından kritik önem taşıyor.

PANDEMİ VE SAVAŞLAR TARIMIN STRATEJİK GÜCÜNÜ ORTAYA KOYDU

Pandemi döneminde dünya genelinde tedarik zincirleri kırıldı, market raflarında boşluklar oluştu. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte tahıl krizi yaşandı. İklim değişikliğine bağlı kuraklık ise birçok ülkede üretimi olumsuz etkiledi.

Tüm bu gelişmeler, tarımın yalnızca ekonomik değil aynı zamanda stratejik bir alan olduğunu yeniden ortaya koydu.

Başkan Erdoğan da Dünya Çiftçiler Günü programında, "Su stresi ve iklim krizinin yanı sıra salgınlar ve sıcak savaşlar gıda arz güvenliğinin önemini tescillemiştir" değerlendirmesinde bulundu.

ÇİFTÇİNİN EN BÜYÜK SINAVI: MALİYET VE KURAKLIK

Buna karşı sektör önemli sorunlarla da mücadele ediyor. Artan mazot fiyatları, gübre maliyetleri, enerji giderleri ve kuraklık üreticinin en büyük sorunları arasında gösteriliyor.

Özellikle su kaynaklarındaki azalma, tarım sektöründe yeni riskleri beraberinde getiriyor. Uzmanlar, iklim değişikliğinin önümüzdeki yıllarda üretim desenini değiştireceğine dikkat çekerken, su verimliliği yüksek yeni tarım modellerinin önem kazandığını belirtiyor.

SOFRADAKİ HER ÜRÜNÜN ARKASINDA BÜYÜK EMEK VAR

Uzmanlara göre geleceğin en stratejik alanlarından biri tarım olacak. Artan dünya nüfusu nedeniyle gıda ihtiyacı her geçen yıl büyüyor.

Bugün sofralara gelen ekmekten süte, meyveden sebzeye kadar her ürünün arkasında milyonlarca çiftçinin emeği bulunuyor.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde de toprağa emek veren üreticilerin ekonomiye, gıda güvenliğine ve ülke geleceğine sağladığı katkı bir kez daha gündeme taşınıyor.

