Dönüşümde yarısı bizden fırsatı! Hibe, kredi ve tahliye desteği | Kimler faydalanabilir?

*Riskli yapı tahliye edilerek yıkım süreci tamamlanacak.

*Projeye esas yapı ruhsatı alınacak ve kat irtifakı kurulacak.

*Bu aşamaların hepsi tamamlandıktan sonra ilçe belediyesine başvurulacak.

ALAN BAZLI DÖNÜŞÜMÜN AVANTAJLARI NELER? Bina yerine alan/ada bazlı site benzeribüyük dönüşümlerde şu avantajlarsağlanıyor:

1. Vatandaş iyi bir müteahhit bulma stresi yaşamıyor, çünkü evleri kamu kurumları yapıyor.

2. Kamu iştiraklerinin mali ve teknik gücü sayesinde geç teslim sorunu yaşanmıyor ve inşaat kalitesinde devlet güvencesi sağlanıyor.

3. Borçlanma ve geri ödeme sürecinde avantaj elde ediliyor.

4. Birden fazla yapının birlikte ve planlı şekilde dönüşümü ile sadece binalar yenilenmiyor, altyapı, sosyal alanlar (okul, kreş, park vb.) ve çevre düzenlemeleri de modernize ediliyor.

YOL HARİTASI Riski yapı nasıl tespit edilir?

Yarısı Bizden kampanyasından yararlanmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın lisans verdiği kuruluşlara risk tespiti yaptırmanız gerekiyor. Çünkü genelgede "6306 Sayılı Kanun kapsamında onaylanan riskli yapılar için" ibaresi bulunuyor. Yalnızca bilgi amaçlı sunulan hızlı tarama testlerinin sonucu kampanyadan yararlanmak için geçerli olmayacak.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

*Riskli yapıların tespiti, masrafları kendilerine ait olmak üzere, yapı malikleri tarafından yaptırılıyor. Ev sahibinin başvurması yeterli.

*Bu tespitlerde binadan karot örneği alınıyor. Gerekirse zemin etüdü yapılıyor.

*Sonuçlar incelemeye gönderiliyor ve binanın büyüklüğüne göre ortalama 7-30 gün arasında risk durumu belirleniyor.

*Bina riskli çıkarsa 6306 sayılı Kanun'a göre yasal yol haritası izleniyor. Yani yasal olarak yıkım, tahliye gibi süreçler başlıyor.