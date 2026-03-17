Dönüşümde yarısı bizden fırsatı! Hibe, kredi ve tahliye desteği | Kimler faydalanabilir?
Türkiye genelinde riskli yapı stokunun yenilenmesi amacıyla başlatılan kentsel dönüşüm hamlesi hız kesmeden devam ediyor. "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında on binlerce bağımsız bölüm için dönüşüm sürecine güçlü destek sağlanırken, vatandaşlar için önemli bir fırsat kapısı aralanıyor. Peki dönüşüm sürecine dahil olmak isteyenler hangi adımları izlemeli? İşte adım adım kentsel dönüşümün yol haritası…
Hükümetin sağlıksız yapı stokunu yenilemek için başlattığı yüzyılın kentsel dönüşüm seferberliğinde çalışmalar tam gaz sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, olası İstanbul depremine karşı riskli yapıların dönüşümünü hızlandırmak amacıyla başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyasıyla yaklaşık 89 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci desteklendi.
Bakanlık verilerine göre, deprem riski altındaki İstanbul'da, 8 milyon 70 bin 177 bağımsız bölüm bulunuyor. Bunlardan 1.5 milyonunun riskli olduğu belirlenirken, 600 bininin acilen dönüşmesi gerekiyor.
31 ARALIK'TA BİTİYOR
Sabah Gazetesi'nden Seda Tabak'ın haberine göre Yarısı Bizden kampanyasında süre 31 Aralık'ta bitiyor. Bu tarihe kadar mülk sahiplerinin hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmelerini imzalaması gerekiyordu. Bu aşamaya yeni binada kat irtifakı kurulduktan sonra geçilebiliyor. Yani müteahhitle anlaşma, riskli yapı tespiti, tahliye, yıkım ve ruhsat aşamaları gibi süreçler tamamlanmış olmalı.
Bu süreç aylar sürdüğünden kampanyadan yararlanmak isteyenler hak kaybına uğramaktan endişe ediyordu. Bu duruma kolaylık getirildi. 31 Aralık'a kadar riskli yapı tespiti yaptıranlar kampanyadan yararlanacak.
İŞTE AŞAMALAR
*Tüm hak sahipleri kendilerinin uzlaşacağı yükleniciyle yapıma yönelik sözleşme imzalayacak.
*Yapının 6306 sayılı Kanun kapsamında risk tespiti ve yaptırılacak. Sonucun "riskli" olması gerekiyor.