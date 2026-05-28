CANLI YAYIN

Dolandırıcılara yerli ve milli kalkan! 18 dakikada bloke dönemi: Dolunay Projesi geliyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı'nın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği "Dolunay Projesi", dijital dolandırıcılıkla mücadelede yeni dönemi başlatıyor. Yapay zeka destekli sistem sayesinde haftalar süren savcılık ve banka işlemleri hızlanacak, dolandırıcıların izini kaybettirdiği paralara yalnızca 18 dakika içinde müdahale edilebilecek. Proje, Türkiye'de milyarlarca liralık ekonomik kayba yol açan dolandırıcılık suçlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Dolandırıcılara yerli ve milli kalkan! 18 dakikada bloke dönemi: Dolunay Projesi geliyor 1

ZAMANLA YARIŞTA YAPAY ZEKA DEVRİ

Mevcut sistemde şikayet süreçleri ve kurumlar arası yazışmalar nedeniyle yaşanan zaman kaybı, dolandırıcıların izlerini kaybettirmesine imkan tanıyordu.

18 DAKİKADA BLOKE DÖNEMİ: DOLUNAY PROJESİ GELİYOR

Dolunay Projesi ile bu yavaş işleyişin tamamen değiştirilmesi hedefleniyor.

Dolandırıcılara yerli ve milli kalkan! 18 dakikada bloke dönemi: Dolunay Projesi geliyor 2

Yapay zeka destekli yeni sistem sayesinde dolandırıcılık yöntemi, risk seviyesi ve suç ağları saniyeler içinde analiz edilecek. Hazırlanan dijital soruşturma dosyaları anında savcılık sistemine aktarılacak, bankalar ise şüpheli hesaplara çok kısa sürede bloke koyabilecek.

Dolandırıcılara yerli ve milli kalkan! 18 dakikada bloke dönemi: Dolunay Projesi geliyor 3

HEDEF: 18 DAKİKADA SAVCILIK EKRANINA DÜŞMESİ

Projede en kritik başlık operasyonel hız olarak öne çıkıyor. Yeni sistemle birlikte vatandaşın mağduriyetinin büyümeden önüne geçilmesi ve dolandırıcılık ağlarına çok kısa sürede müdahale edilmesi hedefleniyor.

Dolandırıcılara yerli ve milli kalkan! 18 dakikada bloke dönemi: Dolunay Projesi geliyor 4

Dijital soruşturma dosyasının en geç 18 dakika içinde savcılık ekranına ulaşması planlanırken, savcılık onayının ardından MASAK, BTK ve bankalar eş zamanlı olarak devreye girerek para trafiği ile iletişim hatlarını anında mercek altına alacak.

Dolandırıcılara yerli ve milli kalkan! 18 dakikada bloke dönemi: Dolunay Projesi geliyor 5

Böylece hem para trafiği takip altına alınacak hem de suçta kullanılan iletişim hatları anında devre dışı bırakılabilecek.

Dolandırıcılara yerli ve milli kalkan! 18 dakikada bloke dönemi: Dolunay Projesi geliyor 6

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK? TEK MERKEZDEN TAM DENETİM

Yeni modelde vatandaşlar; e-Devlet doğrulamasıyla mobil uygulama, çağrı merkezi veya kolluk kuvvetleri üzerinden hızlı şekilde ihbarda bulunabilecek.

Dolandırıcılara yerli ve milli kalkan! 18 dakikada bloke dönemi: Dolunay Projesi geliyor 7

Sisteme yüklenen IBAN bilgileri, SMS içerikleri, URL bağlantıları ve ekran görüntüleri yapay zeka tarafından analiz edilerek şüpheli bağlantılar otomatik olarak tespit edilecek. Böylece dolandırıcılık ağlarının çok daha kısa sürede ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Dolandırıcılara yerli ve milli kalkan! 18 dakikada bloke dönemi: Dolunay Projesi geliyor 8

MAĞDUR VATANDAŞA ANLIK SMS BİLGİSİ

Dolunay Projesi yalnızca suçluların tespit edilmesini değil, mağdur vatandaşın süreç hakkında anlık bilgilendirilmesini de sağlayacak. Sisteme başvuru yapan kişilere otomatik dosya takip numarası verilecek.

Dolandırıcılara yerli ve milli kalkan! 18 dakikada bloke dönemi: Dolunay Projesi geliyor 9

Yapılan işlemler, uygulanan blokeler ve adli sürecin tüm aşamaları mağdura SMS yoluyla anbean bildirilecek. Dijital dolandırıcılıkla mücadelede yeni dönemin en güçlü adımlarından biri olarak görülen proje için yasal altyapı çalışmalarının da sürdüğü belirtiliyor.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin