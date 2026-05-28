Dolandırıcılara yerli ve milli kalkan! 18 dakikada bloke dönemi: Dolunay Projesi geliyor

İçişleri Bakanlığı'nın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği "Dolunay Projesi", dijital dolandırıcılıkla mücadelede yeni dönemi başlatıyor. Yapay zeka destekli sistem sayesinde haftalar süren savcılık ve banka işlemleri hızlanacak, dolandırıcıların izini kaybettirdiği paralara yalnızca 18 dakika içinde müdahale edilebilecek. Proje, Türkiye'de milyarlarca liralık ekonomik kayba yol açan dolandırıcılık suçlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

ZAMANLA YARIŞTA YAPAY ZEKA DEVRİ Mevcut sistemde şikayet süreçleri ve kurumlar arası yazışmalar nedeniyle yaşanan zaman kaybı, dolandırıcıların izlerini kaybettirmesine imkan tanıyordu. 18 DAKİKADA BLOKE DÖNEMİ: DOLUNAY PROJESİ GELİYOR Dolunay Projesi ile bu yavaş işleyişin tamamen değiştirilmesi hedefleniyor.

Yapay zeka destekli yeni sistem sayesinde dolandırıcılık yöntemi, risk seviyesi ve suç ağları saniyeler içinde analiz edilecek. Hazırlanan dijital soruşturma dosyaları anında savcılık sistemine aktarılacak, bankalar ise şüpheli hesaplara çok kısa sürede bloke koyabilecek.

HEDEF: 18 DAKİKADA SAVCILIK EKRANINA DÜŞMESİ Projede en kritik başlık operasyonel hız olarak öne çıkıyor. Yeni sistemle birlikte vatandaşın mağduriyetinin büyümeden önüne geçilmesi ve dolandırıcılık ağlarına çok kısa sürede müdahale edilmesi hedefleniyor.

Dijital soruşturma dosyasının en geç 18 dakika içinde savcılık ekranına ulaşması planlanırken, savcılık onayının ardından MASAK, BTK ve bankalar eş zamanlı olarak devreye girerek para trafiği ile iletişim hatlarını anında mercek altına alacak.