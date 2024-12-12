Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan son haliyle gündem oldu!

Bir dönemin sevilen yapımlarından "Doktorlar" dizisinde canlandırdığı "Ela" karakteriyle hafızalarda yer edinen Yasemin Özilhan, yıllar içerisindeki değişimiyle gündem olmaya başladı. Yaptığı evlilik sonrası kariyerine ara veren Özilhan, uzun süre gözlerden uzak kalsa da, cemiyetin en popüler isimlerinden biri olmayı başardı. Hayatımıza sıfır estetiksiz giren ünlü isim, şimdilerde son haliyle adından söz ettiriyor.