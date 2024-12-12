Viral Galeri Viral Tıkla Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan son haliyle gündem oldu!

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan son haliyle gündem oldu!

Bir dönemin sevilen yapımlarından "Doktorlar" dizisinde canlandırdığı "Ela" karakteriyle hafızalarda yer edinen Yasemin Özilhan, yıllar içerisindeki değişimiyle gündem olmaya başladı. Yaptığı evlilik sonrası kariyerine ara veren Özilhan, uzun süre gözlerden uzak kalsa da, cemiyetin en popüler isimlerinden biri olmayı başardı. Hayatımıza sıfır estetiksiz giren ünlü isim, şimdilerde son haliyle adından söz ettiriyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.12.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 09:44
Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan son haliyle gündem oldu!

Hayatımıza Doktorlar dizisiyle giren Yasemin Özilhan, son haliyle ağızları açık bırakıyor...

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan son haliyle gündem oldu!

Ünlü şarkıcı Kutsi ile başrolü paylaşan Özilhan, evlendikten sonra oyunculuğa ara vermişti. İş insanı İzzet Özilhan ile evlenip sosyeteye adım atan ünlü isim, lüks hayatıyla dikkat çekmeye başladı.

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan son haliyle gündem oldu!

İki çocuk annesi Özilhan, yıllar içinde adeta bambaşka birine dönüştü.

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan son haliyle gündem oldu!

Sıfır estetikle hayatımıza giren ünlü ismin yaptırdığı müdahaleler de gün geçtikçe arttı.

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan son haliyle gündem oldu!

Bir etkinlikle görüntülenen Yasemin Özilhan'ın son hali dikkat çekti.

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