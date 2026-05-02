Doğum izni 24 haftaya çıktı! Anneler dikkat başvurular 10 gün içinde yapılacak
Aile yapısını güçlendirmek ve iş-aile yaşam dengesini sağlamak amacıyla hazırlanan yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Kamu ve özel sektörde çalışan binlerce anneyi ilgilendiren düzenleme ile doğum izni süresi toplam 24 haftaya (168 gün) çıkarıldı. Bu haktan yararlanmak isteyen annelerin 10 gün içinde çalıştığı kuruma başvurması gerekiyor.
Kamu ve özel sektörde çalışan anneler için doğum izni süresini 24 haftaya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi. Düzenleme ile doğum izni süresi doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıldı. Beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadınlar, isteği halinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar kurumunda çalışabiliyordu. Düzenlemede bu sürenin 2 haftaya kadar çekilmesi ile doğum sonrası aktarılabilecek süre 1 hafta daha uzamış oldu.
TALEP EDENE SÜRE EKLENECEK
Analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 16 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla tamamlamamış olan personele talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilecek.
KRİTİK TARİH 16 EKİM 2025
Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre İlave 8 haftalık haktan yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması şart. 15 Ekim 2025 ve öncesinde gerçekleşen doğumlar bu yeni düzenlemeden faydalanamayacak.
HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?
Hedef tarih, 1 Nisan 2026 ve hedef süre ise 24 hafta yani 168 gün. 1 Nisan 2026'dan geriye doğru 168 gün sayılacak. Bu durumda 16 Ekim 2025 tarihi ve sonrasında doğum yapan anneler izinden yararlanabilecek.
10 İŞ GÜNÜ İÇİNDE BAŞVURU
Doğum izninden yararlanmak isteyen anneler 10 iş günü içinde çalıştıkları kuruma başvuru yaparak düzenlemeden yararlanabilecek.
ÖZEL SEKTÖRDE DE BABALIK İZNİ 10 GÜN
Düzenlemeyle özel sektör çalışanlarının babalık izni memurlarda olduğu gibi 10 gün olacak.