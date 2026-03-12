Doğum izinlerinde yeni dönem! Doğum yardımları nasıl hesaplanacak?

MEMUR ANNELER İÇİN DURUM NASIL? Kadın memurlar da doktor raporu olmak kaydıyla isteği halinde doğumdan önceki 2 haftaya kadar kurumunda çalışabilecek. Böylece anneler sağlıkları elverdiği ölçüde doğum sonrası çocuklarıyla daha fazla vakit geçirebilecek. Bu süre 5.5 aya kadar uzatılabilecek.

ANNELERİN BAŞKA İZİNLERİ OLMAYACAK MI? Analık izinlerinden sonra anneler isterlerse ücretsiz izin hakkını kullanabilecek. Bu işveren ile anne arasında anlaşmayla olacak. Ancak annelerin ayrıca yarı zamanlı çalışma hakları da bulunuyor. Burada çocuk sayısına göre 6 aya kadar yarı zamanlı çalışıp tam maaş alabilecek. Ayrıca isteyen anne çocuk ilk öğretim çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışıp yarım maaş alabilecek.

BABALAR İÇİN DEĞİŞİKLİK OLDU MU? Babalık izinlerinde de işçi ve memur arasındaki fark kaldırılıyor. Kamuda ve özel sektörde çalışan tüm babalar eşinin doğum yapması halinde 5 gün olan izin süresini 10 gün olarak kullanabilecek.

EVLAT EDİNEN YA DA KORUYUCU AİLE OLANLARA İZİN VAR MI? Bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olan memura, çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek. Ayrıca sosyal güvencesi olmayan koruyucu ailelerin, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak isteğe bağlı sigorta prim ödemeleri devlet tarafından karşılanacak.