Doğum izinlerinde yeni dönem! Doğum yardımları nasıl hesaplanacak?
Milyonlarca ebeveynin beklediği yeni yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. Tasarıyla doğum sonrası annelik izni 24 haftaya, babalık izni ise 10 güne çıkarılıyor. Yarı zamanlı çalışma haklarından artırılan iş göremezlik ödeneklerine kadar, ailelerin hayatını kolaylaştıracak tüm detaylar belli oldu. İşte yeni dönemde anne ve babalara sunulan tüm haklar...
Milyonlarca anne babanın merakla beklediği izin sürelerinin uzatılmasıyla ilgili yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. Yeni teklifle hem anneler hem de babalar daha uzun izin kullanabilecek. Tasarıda özellikle anneler için esneklik de tanındı.
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem detayları aktardı.
YENİ DÜZENLEME ANNELERİÇİN NELERİ DEĞİŞTİRDİ?
Mevcut yasalarımızda anneler, ister memur olsun isterse özel sektörde çalışsın doğum izinlerini 16 hafta yani 4 ay olarak kullanıyor. Bunun 8 haftası doğumdan önce 8 haftası ise doğumdan sonra kullanılıyor. Yeni düzenleme ile birlikte doğum öncesi 8 hafta korunurken doğumdan sonraki süre iki kat artırılarak 16 haftaya çıkartıldı.
BU SÜRE NASIL KULLANILACAK?
Anneler yeni yasa yürürlüğe girdikten sonra doğumdan önce 8 hafta izne ayrılacak. Doğumdan sonra ise 16 hafta yani 4 ay izin kullanabilecek.
BU İZİNLER DEĞİŞTİRİLEMİYOR MU?
Yeni tasarı annelere bu konuda esneklik de tanıdı. Anneler isterlerse doğumdan önceki 8 haftalık bölümün bir kısmını ya da tamamını doğum sonrasına aktarabilecek. Ancak burada doğum öncesi sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgelemek gerekecek.