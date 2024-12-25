Viral Galeri Viral Tıkla Dilara Gülatan'ın Uğur Dündar'a açtığı babalık davasında yeni gelişme!

Dilara Gülatan'ın Uğur Dündar'a açtığı babalık davasında yeni gelişme!

Gazeteci Uğur Dündar hakkında Dilara Gülatan'ın açtığı babalık davasında yeni gelişmeler yaşandı. DNA incelemesi sonucu, Dündar'ın Gülatan'ın biyolojik babası olmadığı belirlenmişti. Ancak Gülatan, mahkemenin verdiği bu kararı kabul etmeyerek, davayı istinaf mahkemesine taşıdı. Mahkemeye 5 sayfalık dilekçe sunan Gülatan'ın avukatları; davadaki eksiklikleri 6 maddede sıraladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2024 09:14
Dilara Gülatan’ın Uğur Dündar’a açtığı babalık davasında yeni gelişme!

Duygu Nebioğlu, 35 yılın ardından 82 yaşındaki ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtladı. Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'nın evlilik dışı ilişkilerinden dünyaya getirdiği 4 kız çocuğundan biri olduğunu ifade etti.

Dilara Gülatan’ın Uğur Dündar’a açtığı babalık davasında yeni gelişme!

Ayrıca, Nebioğlu, "Ablam Dilara Gülatan'ın babası da ünlü bir isim" diyerek dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Dilara Gülatan’ın Uğur Dündar’a açtığı babalık davasında yeni gelişme!

Dilara Gülatan ise annesinin, babasının ünlü gazeteci Uğur Dündar olduğunu söylediğini belirterek, Dündar'a babalık davası açtı. Isparta 3. Aile Mahkemesi'nde görülen davada, İzmir Adli Tıp Kurumu'nca DNA incelemesi sonucu Dündar'ın Gülatan'ın biyolojik babalık durumuna ilişkin delil bulunmadığı aktarılıp davanın reddine karar verildi.

Dilara Gülatan’ın Uğur Dündar’a açtığı babalık davasında yeni gelişme!

GÜNAYDIN'ın haberine göre; Gülatan'ın avukatları tarafından yargılamanın eksik yapıldığı iddia edildi. Gülatan'ın avukatları Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'ne başvurdu. İstinaf'a sunulan 5 sayfalık dilekçeye ulaşıldı.

Dilara Gülatan’ın Uğur Dündar’a açtığı babalık davasında yeni gelişme!

Dilekçede yapılan yargılamada; DNA örneği alınması, raporlama gibi delil toplama safhalarında yapılan yasaya aykırı hususlar 6 maddede sıralandı.

SON DAKİKA