Dilara Gülatan'ın Uğur Dündar'a açtığı babalık davasında yeni gelişme!
Gazeteci Uğur Dündar hakkında Dilara Gülatan'ın açtığı babalık davasında yeni gelişmeler yaşandı. DNA incelemesi sonucu, Dündar'ın Gülatan'ın biyolojik babası olmadığı belirlenmişti. Ancak Gülatan, mahkemenin verdiği bu kararı kabul etmeyerek, davayı istinaf mahkemesine taşıdı. Mahkemeye 5 sayfalık dilekçe sunan Gülatan'ın avukatları; davadaki eksiklikleri 6 maddede sıraladı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2024 09:14