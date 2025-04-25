Viral Galeri Viral Tıkla Deprem korkusu devam ediyor! İstanbullular ikinci geceyi çadırda geçirdi

Deprem korkusu devam ediyor! İstanbullular ikinci geceyi çadırda geçirdi

İstanbul'da geçtiğimiz gün (23 Nisan Çarşamba) saat 12.49'da merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar, bu geceyi de spor salonları ve parklarda geçiriyor. Ailesiyle bahçede kurdukları çadırda kalan Mehmet Selim, "Bugünü en azından rahat geçireceğiz. 1-2 gün burada kalmayı düşünüyoruz. Evimizde bir hasar, sıkıntı yok. Çocuklar daha önce Mersin'de depremi yaşadıkları için korktular." dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.04.2025 00:52 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 01:17
Depremin ikinci gününde de evlerine girmeye çekinenler çadırlarda kalıyor

Megakentte yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası tedirgin olan bazı vatandaşlar, dışarıda kalmaya devam ediyor.

Depremin ikinci gününde de evlerine girmeye çekinenler çadırlarda kalıyor

Üsküdar'daki Vakıfbank Spor Sarayı'nda kalan aileler, yanlarında getirdikleri örtülerden kendilerine yatak yaptı.

Bazı aileler tribünlerdeki seyirci koltuklarında vakit geçirirken, çocukların müsabaka sahasında oynadığı görüldü.

Depremin ikinci gününde de evlerine girmeye çekinenler çadırlarda kalıyor

Geceyi Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı'nda geçiren vatandaşların sayısının düne göre azaldığı gözlendi.

Bazı aileler alanda kurdukları çadırlarda konaklarken, Türkiye Diyanet Vakfı Kağıthane Şubesi ekipleri de vatandaşlara sıcak çorba dağıttı.

Deprem korkusu devam ediyor! İstanbullular ikinci geceyi çadırda geçirdi

Çadırda kalanlardan Seher Camcı, deprem anında çok korktuğunu belirterek, "Yaşlı annem vardı, onu kardeşime gönderdik. 'Gidelim, piknik alanında çadır kuralım.' dedik. Baktık herkes gelmiş. Burada bize iyi davranıyorlar, herkese teşekkür ederiz. Yardımcı oldular, iki kez yemek de verdiler." ifadelerini kullandı.

Depremin ardından çok sayıda vatandaş da Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde çadır kurdu.

Deprem korkusu devam ediyor! İstanbullular ikinci geceyi çadırda geçirdi

Ailesiyle bahçede kurdukları çadırda kalan Serkan Özkan, "Çocuklarımız çok korktu, onun için buradayız. Binalarımız eski, yıpranmış. Büyüklerimize söylüyorum, bir an önce kentsel dönüşümün üstesinden gelsinler. Mezarlıkta, tabutlarda yaşıyoruz." diye konuştu.

Yaşlılar ve çocuklar için bahçeye 2 çadır kuran Kızılay, alandaki mobil noktalarından vatandaşlara sıcak çorba, çay, su ve sandviç ikram ediyor.

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