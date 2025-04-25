Deprem korkusu devam ediyor! İstanbullular ikinci geceyi çadırda geçirdi

İstanbul'da geçtiğimiz gün (23 Nisan Çarşamba) saat 12.49'da merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar, bu geceyi de spor salonları ve parklarda geçiriyor. Ailesiyle bahçede kurdukları çadırda kalan Mehmet Selim, "Bugünü en azından rahat geçireceğiz. 1-2 gün burada kalmayı düşünüyoruz. Evimizde bir hasar, sıkıntı yok. Çocuklar daha önce Mersin'de depremi yaşadıkları için korktular." dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi