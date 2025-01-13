Depozite sistemi başladı mı, hangi şehirlerde var? Depozito sistemi nasıl uygulanacak?

Sistemin Uygulama Adımları

2025'te Türkiye genelinde başlayacak olan depozito iade sisteminin ilk adımları Sakarya'da atılacak. Pilot uygulama, Sakarya ilinde başlatılacak ve yıl sonuna kadar tüm illerde en az bir depozito iade makinesi kurulması hedefleniyor. Sistemin işleyişi, şu adımlarla olacak:

Ambalaj İade Edilecek: Vatandaşlar, içecek ambalajlarını (plastik, cam ve alüminyum) depozito iade makinelerine bırakacak.

Teşvik Alınacak: Her iade edilen ambalaj için belirli bir tutar, vatandaşların e-cüzdanlarına yatırılacak.

Geri Dönüşüm Sağlanacak: İade edilen ambalajlar doğrulanacak ve geri dönüşüme kazandırılacak.