Depozite sistemi başladı mı, hangi şehirlerde var? Depozito sistemi nasıl uygulanacak?
Geri dönüşüm, artık çevreyi korumanın ötesinde ekonomik fırsatlar da sunuyor. 2025 itibariyle Türkiye genelinde uygulanmaya başlayacak yeni sistem, her içecek ambalajına ikinci bir hayat verme imkanı tanıyacak ve bu süreçten kazanç elde etmeniz mümkün olacak. Bu adım, atıkların geri dönüşümünü sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda her iade edilen ambalaj için para iadesi almanızı da mümkün kılacak. Peki depozite sistemi başladı mı, hangi şehirlerde var? Depozito sistemi nasıl uygulanacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.01.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 09:35