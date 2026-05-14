Demet Özdemir'den Gülsim Ali'ye: Türk yıldızlar Cannes 2026'ya damga vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bu yıl 79'uncu kez düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katılan Hande Erçel, Demet Özdemir ve Gülsim Ali, kırmızı halıdaki iddialı tarzlarıyla dünya basınının markajına girdi. Zarafetleriyle göz kamaştıran ünlü oyuncular, magazin manşetlerini süsledi.

79. Cannes Film Festivali, 2026 yılında da dünya sinemasının kalbinin attığı merkez olmaya devam ederken, Türk oyuncuların kırmızı halıdaki şıklık yarışı festivale damga vurdu. Hande Erçel'den Demet Özdemir'e kadar pek çok isim, dünyaca ünlü markaların elçisi olarak Türkiye'yi temsil etti.

HANDE ERÇEL: ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR

Cannes'a üçüncü kez katılan Hande Erçel, bu yıl stil değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Uzun süredir birlikte çalıştığı stilisti İnan Kırdemir ile yollarını ayırıp ünlü model Izabel Goulart'ın stilisti Danielle Goldberg ile çalışmaya başlayan Erçel, beklentileri boşa çıkarmadı.

Erçel, üzerine tam oturan altın rengi elbisesi, rekli mücevheri, doğal makyajı ve açık saçlarıyla çok beğenildi. Takipçilerinden "Dünya güzeli" ve "Kırmızı halının en iyisi" gibi tam not alan yorumlar topladı.

SÜMEYYE AYDOĞAN: ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

"Yeraltı" dizisinin yıldızı Sümeyye Aydoğan, marka elçisi olduğu mücevher markası için kırmızı halıdaydı. Ancak genç oyuncunun tercihi bu kez moda otoritelerini memnun etmedi.

Takipçileri, Sümeyye Aydoğan'ın kırmızı halı stiline "Sıradan, dümdüz", "Sıkıcı", "Yaşından olgun görünmüş" gibi yorumlar yaptı.

GÜLSİM ALİ: SADELİĞİN İKİYE BÖLEN GÜCÜ

"Gönül Dağı" ile tanınan Gülsim Ali, Cannes tercihinde takipçilerini ikiye böldü.

Kimileri kendisi için özel olarak tasarlanan bir elbise giyen Ali'nin sadeliğini beğenirken kimileri de tarzını Cannes için iddiasız buldu.

MELİSA ASLI PAMUK: YEŞİL VE İHTİŞAM

2024 yılında Yusuf Yazıcı ile evlendikten sonra bir süredir ekranlardan uzak olan tescilli güzel Melisa Aslı Pamuk, kırmızı halıda formundan hiçbir şey kaybetmediğini kanıtladı.

2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, koyu yeşil balık formlu straplez elbisesiyle adeta göz kamaştırdı.

DEMET ÖZDEMİR: BEYAZ ZARAFET

"Eşref Rüya" dizisindeki başarısıyla uluslararası arenada popülaritesini artıran Demet Özdemir, festivalin en duru isimlerinden biriydi.

Özdemir, yüzü olduğu markanın kendisi için özel hazırladığı beyaz elbisesiyle dikkat çekti.

Kırmızı halı tercihini zarif, beyaz bir elbiseden yana kullanan Özdemir'in stili takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medya kullanıcıları Özdemir'e "Kuğu gibi", "Adeta parlıyor", "Çok güzel olmuş" gibi yorumlarla övgüler yağdırdı.

