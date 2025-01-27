Viral Galeri Viral Tıkla DeepSeek nedir, özellikleri neler? Çin'in yapay zeka modeli DeepSeek Türkiye'de var mı, paralı mı?

DeepSeek nedir, özellikleri neler? Çin'in yapay zeka modeli DeepSeek Türkiye'de var mı, paralı mı?

Yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ederken, her geçen gün yeni bir adım atılıyor. OpenAI'nin öncülüğünde ilerleyen bu devrimsel teknoloji son dönemde Çin'den gelen bir yenilikle daha da güçlendi. Çinli üreticiler DeepSeek AI adıyla tanıtılan yeni yapay zeka motorunu duyurdu. Peki, DeepSeek AI nedir ve nasıl kullanılır? İşte bu yenilikçi teknolojinin özellikleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.01.2025 10:17 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 10:17
DeepSeek nedir, özellikleri neler? Çin’in yapay zeka modeli DeepSeek Türkiye’de var mı, paralı mı?

Çin merkezli bir yapay zeka şirketi tarafından geliştirilen DeepSeek, 600 milyardan fazla parametreye sahip DeepSeek-V3 modelini kullanarak etkili dil işleme görevlerini yerine getiriyor. Metin anlama ve üretme konusunda yüksek doğruluk sağlayan bu sohbet asistanı, kullanıcıların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiş kapsamlı özelliklere sahip. DeepSeek, içerik oluşturma, çeviri, kod üretimi ve eğitim gibi bir dizi alanda da kullanılabiliyor.

DeepSeek nedir, özellikleri neler? Çin’in yapay zeka modeli DeepSeek Türkiye’de var mı, paralı mı?

Çin'in Yükselen Yapay Zeka Gücü

Çinli AI araştırma laboratuvarı DeepSeek, geçtiğimiz hafta açıkladığı DeepSeek-R1 adlı açık kaynaklı yapay zeka modeli ile dünya genelinde büyük bir yankı uyandırdı. Şirket, bu modelin matematiksel akıl yürütme, kod üretimi ve maliyet verimliliği gibi kritik alanlarda endüstri devleriyle rekabet edebileceğini ve küresel yapay zeka manzarasında bir dönüşüm başlattığını vurguluyor.

DeepSeek nedir, özellikleri neler? Çin’in yapay zeka modeli DeepSeek Türkiye’de var mı, paralı mı?

DeepSeek Nedir?

DeepSeek, 2015 yılında kurulan High-Flyer adlı Çinli bir kuantitatif hedge fonunun derin öğrenme birimi olan Fire-Flyer'dan türemiş bir yapay zeka araştırma laboratuvarıdır. High-Flyer, finansal veri analizi üzerine geliştirdiği ileri düzey hesaplama yöntemleri ile tanınmaktadır. 2023 yılında ise kurucusu Liang Wenfeng, DeepSeek'i kurarak çığır açıcı AI teknolojileri geliştirmeyi hedeflemiştir.

DeepSeek, çoğu Çinli yapay zeka firmasından farklı olarak, Baidu ve Alibaba gibi büyük teknoloji devlerinden bağımsız hareket etmektedir. Liang Wenfeng'in bu projeye olan motivasyonu, ticari başarılar yerine bilimsel araştırmalara duyduğu ilgi ve meraktan kaynaklanmaktadır.

DeepSeek nedir, özellikleri neler? Çin’in yapay zeka modeli DeepSeek Türkiye’de var mı, paralı mı?

DeepSeek-R1: Yeni Bir Yapay Zeka Dönemi

DeepSeek-R1, pek çok kritik görevde mevcut benchmarkları geride bırakarak güçlü bir akıl yürütme modeline dönüştü. DeepSeek, yalnızca amiral gemisi modelini değil, aynı zamanda 1.5 milyar ile 70 milyar parametre arasındaki daha küçük varyantlarını da açık kaynaklı olarak sunmuştur. Bu modeller, araştırmacıların ve geliştiricilerin özgürce ince ayar yapmalarına ve ticaretleştirmelerine olanak tanıyacak şekilde MIT lisansı altında yayımlanmıştır.

DeepSeek-R1 ve varyantları, büyük ölçekli pekiştirmeli öğrenme (RL) ve çok aşamalı eğitim teknikleriyle akıl yürütme yeteneklerini geliştirmiştir. Bu modelin, OpenAI gibi devlerle kıyaslandığında daha maliyet etkin ve verimli çalıştığı iddia edilmektedir.

DeepSeek nedir, özellikleri neler? Çin’in yapay zeka modeli DeepSeek Türkiye’de var mı, paralı mı?

DeepSeek ile OpenAI Arasındaki Farklar

OpenAI ve DeepSeek, her ikisi de büyük dil modelleri (LLM) oluşturmak için yapay zekâ kullanmaktadır. Ancak DeepSeek, geleneksel denetimli ince ayar yerine, yalnızca pekiştirmeli öğrenme (RL) ile eğitilmiş DeepSeek-R1-Zero modelinin güçlü akıl yürütme kabiliyetleriyle dikkat çekiyor. Bu durum, OpenAI'nin modellerinden farklı bir yaklaşımı temsil ediyor.

DeepSeek, aynı zamanda modellerini daha verimli hale getiren yenilikçi teknikler geliştirmiştir. Örneğin, çoklu başlık gizli dikkat (MLA) ve uzman karışımı gibi yöntemlerle hesaplama gücünü önemli ölçüde azaltarak maliyetleri düşürmeyi başarmıştır. Epoch AI tarafından yayımlanan bir rapora göre, DeepSeek'in son modeli, Meta'nın Llama 3.1 modelinin kullandığı hesaplama gücünün yalnızca onda biri kadarını gerektirmektedir.

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