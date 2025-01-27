DeepSeek nedir, özellikleri neler? Çin'in yapay zeka modeli DeepSeek Türkiye'de var mı, paralı mı?
Yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ederken, her geçen gün yeni bir adım atılıyor. OpenAI'nin öncülüğünde ilerleyen bu devrimsel teknoloji son dönemde Çin'den gelen bir yenilikle daha da güçlendi. Çinli üreticiler DeepSeek AI adıyla tanıtılan yeni yapay zeka motorunu duyurdu. Peki, DeepSeek AI nedir ve nasıl kullanılır? İşte bu yenilikçi teknolojinin özellikleri...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.01.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 10:17