DeepSeek nedir, özellikleri neler? Çin’in yapay zeka modeli DeepSeek Türkiye’de var mı, paralı mı?

DeepSeek-R1: Yeni Bir Yapay Zeka Dönemi

DeepSeek-R1, pek çok kritik görevde mevcut benchmarkları geride bırakarak güçlü bir akıl yürütme modeline dönüştü. DeepSeek, yalnızca amiral gemisi modelini değil, aynı zamanda 1.5 milyar ile 70 milyar parametre arasındaki daha küçük varyantlarını da açık kaynaklı olarak sunmuştur. Bu modeller, araştırmacıların ve geliştiricilerin özgürce ince ayar yapmalarına ve ticaretleştirmelerine olanak tanıyacak şekilde MIT lisansı altında yayımlanmıştır.

DeepSeek-R1 ve varyantları, büyük ölçekli pekiştirmeli öğrenme (RL) ve çok aşamalı eğitim teknikleriyle akıl yürütme yeteneklerini geliştirmiştir. Bu modelin, OpenAI gibi devlerle kıyaslandığında daha maliyet etkin ve verimli çalıştığı iddia edilmektedir.