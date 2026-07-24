Dalından biber, kümesten yumurta! Asena bahçesinde üretip sofrasına taşıyor
Bir dönemin ünlü oryantali Asena, iş insanı Kani Kudu ile birlikte Yalova'da kurduğu yeni yaşamıyla gündeme geldi. Çiftlik hayatını tercih eden Asena, bahçesinden topladığı biberleri ve kümesten aldığı yumurtaları sosyal medya hesabından paylaşırken, sevgilisinin değişimiyle ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bir döneme damga vuran oryantal Asena, İstanbul'un yoğun temposunu geride bırakarak Yalova'da doğayla iç içe bir yaşam sürüyor. İş insanı Kani Kudu ile birlikte yaşayan ünlü isim, gününün büyük bölümünü çiftlikte geçiriyor.
Kani Kudu'nun çiftlik evine yerleşen Asena, "çocuklarım" diye hitap ettiği koyunlar, kuzular, keçiler ve köpekleriyle ilgileniyor. Ata binmeyi de günlük yaşamının bir parçası haline getiren Asena, doğal yaşamını sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
Son olarak bahçesinden topladığı dolmalık biberleri ve kümesten aldığı taze yumurtaları paylaşan Asena'nın "Bahçemizden sofraya" notuyla yaptığı paylaşımlar kısa sürede ilgi gördü.
Doğaya olan sevgisini her fırsatta dile getiren Asena, "Doğayı ve doğal olan her şeyi çok seviyorum. Elimden geldiğince doğal olmayan hiçbir şeyi eve sokmamaya çalışıyorum. Çocuklarım bana mutluluk veriyor. Çocuklar dediğim kuzularım ve keçilerim." sözleriyle yeni yaşamını anlatmıştı.
Öte yandan Asena, önceki akşam bir mekan çıkışında basın mensuplarının objektiflerine yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Asena, sevgilisinin son dönemde dikkat çeken fiziksel değişimiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.