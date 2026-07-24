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Dalından biber, kümesten yumurta! Asena bahçesinde üretip sofrasına taşıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bir dönemin ünlü oryantali Asena, iş insanı Kani Kudu ile birlikte Yalova'da kurduğu yeni yaşamıyla gündeme geldi. Çiftlik hayatını tercih eden Asena, bahçesinden topladığı biberleri ve kümesten aldığı yumurtaları sosyal medya hesabından paylaşırken, sevgilisinin değişimiyle ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dalından biber, kümesten yumurta! Asena bahçesinde üretip sofrasına taşıyor 1

Bir döneme damga vuran oryantal Asena, İstanbul'un yoğun temposunu geride bırakarak Yalova'da doğayla iç içe bir yaşam sürüyor. İş insanı Kani Kudu ile birlikte yaşayan ünlü isim, gününün büyük bölümünü çiftlikte geçiriyor.

Dalından biber, kümesten yumurta! Asena bahçesinde üretip sofrasına taşıyor 2

Kani Kudu'nun çiftlik evine yerleşen Asena, "çocuklarım" diye hitap ettiği koyunlar, kuzular, keçiler ve köpekleriyle ilgileniyor. Ata binmeyi de günlük yaşamının bir parçası haline getiren Asena, doğal yaşamını sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Dalından biber, kümesten yumurta! Asena bahçesinde üretip sofrasına taşıyor 3

Son olarak bahçesinden topladığı dolmalık biberleri ve kümesten aldığı taze yumurtaları paylaşan Asena'nın "Bahçemizden sofraya" notuyla yaptığı paylaşımlar kısa sürede ilgi gördü.

Dalından biber, kümesten yumurta! Asena bahçesinde üretip sofrasına taşıyor 4

Doğaya olan sevgisini her fırsatta dile getiren Asena, "Doğayı ve doğal olan her şeyi çok seviyorum. Elimden geldiğince doğal olmayan hiçbir şeyi eve sokmamaya çalışıyorum. Çocuklarım bana mutluluk veriyor. Çocuklar dediğim kuzularım ve keçilerim." sözleriyle yeni yaşamını anlatmıştı.

Dalından biber, kümesten yumurta! Asena bahçesinde üretip sofrasına taşıyor 5

Öte yandan Asena, önceki akşam bir mekan çıkışında basın mensuplarının objektiflerine yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Asena, sevgilisinin son dönemde dikkat çeken fiziksel değişimiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Dalından biber, kümesten yumurta! Asena bahçesinde üretip sofrasına taşıyor 6

KANİ KUDU'NUN DEĞİŞİMİ HAKKINDA İTİRAF

Kani Kudu'nun geçirdiği değişim sürecine değinen Asena, şunları söyledi:

"Birkaç kere gençlik fotoğraflarını görmüştüm. Üniversite yıllarına ait. 'A sen buna uzak değilsin' dedim. Sonrasında güzel dokunuşlar oldu."

Dalından biber, kümesten yumurta! Asena bahçesinde üretip sofrasına taşıyor 7

EVLİLİK İDDİALARI YENİDEN GÜNDEME GELMİŞTİ

Asena, daha önce Nişantaşı'nda görüntülendiğinde de ilişkisi hakkında konuşmuş ve "Güzel giden bir beraberliğimiz var. Zaman ne gösterecek, hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

O dönemde parmağındaki gösterişli tektaş yüzük dikkat çekerken, yüzüğü kimin aldığı sorusuna verdiği "Eşim aldı" yanıtı, çiftin gizlice evlendiği yönündeki iddiaları gündeme taşımıştı.

Dalından biber, kümesten yumurta! Asena bahçesinde üretip sofrasına taşıyor 8

"ÖMÜR BOYU YOL YÜRÜYECEKSENİZ EŞTİR"

Evlilik iddialarıyla ilgili daha sonra açıklama yapan Asena ise resmi bir evlilik açıklaması yapmadan, ilişkisini şu sözlerle değerlendirmişti:

"Ömür boyu yol yürüyecekseniz eştir. Biz eşimle güzel birliktelik yaşıyoruz. Devamını izleyip seyredeceğiz."

Asena ile Kani Kudu'nun ilişkisi ve birlikte sürdürdükleri çiftlik hayatı, magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.

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