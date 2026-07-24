Dalından biber, kümesten yumurta! Asena bahçesinde üretip sofrasına taşıyor

Kani Kudu'nun çiftlik evine yerleşen Asena, "çocuklarım" diye hitap ettiği koyunlar, kuzular, keçiler ve köpekleriyle ilgileniyor. Ata binmeyi de günlük yaşamının bir parçası haline getiren Asena, doğal yaşamını sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Doğaya olan sevgisini her fırsatta dile getiren Asena, "Doğayı ve doğal olan her şeyi çok seviyorum. Elimden geldiğince doğal olmayan hiçbir şeyi eve sokmamaya çalışıyorum. Çocuklarım bana mutluluk veriyor. Çocuklar dediğim kuzularım ve keçilerim." sözleriyle yeni yaşamını anlatmıştı.