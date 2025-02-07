Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı işçi, sözleşmeli personel ve memur alımı ilanları: İşte kadrolar

Kariyer kapısı ilanlarında birçok devlet kurumu, uzman yardımcısı, sürekli işçi ve yurt dışı eğitim fırsatları için alım yapacağını duyurdu. Kamu kurumlarında kariyer yapmak isteyen adaylar, ilgili kurumların resmi internet siteleri veya Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir. Başvuruda bulunacak adaylar kadrolar, sınav tarihleri, KPSS puanı ve başvuru şartları hakkındaki detaylara ilgili ilana giderek ulaşabilir. İşte alım yapılacak kadrolar…