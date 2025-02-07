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Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı işçi, sözleşmeli personel ve memur alımı ilanları: İşte kadrolar

Devlet kurumlarında çalışmak isteyenler için yeni iş ilanları yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden duyurulan ilanlar kapsamında, çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumları, memur, işçi ve sözleşmeli personel alımları yapacak. Peki başvuru şartları neler, KPSS şartı aranıyor mu? İşte açılan kontenjanlar ve detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.02.2025 17:23 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:23
Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı işçi, sözleşmeli personel ve memur alımı ilanları: İşte kadrolar

Kariyer kapısı ilanlarında birçok devlet kurumu, uzman yardımcısı, sürekli işçi ve yurt dışı eğitim fırsatları için alım yapacağını duyurdu. Kamu kurumlarında kariyer yapmak isteyen adaylar, ilgili kurumların resmi internet siteleri veya Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir. Başvuruda bulunacak adaylar kadrolar, sınav tarihleri, KPSS puanı ve başvuru şartları hakkındaki detaylara ilgili ilana giderek ulaşabilir. İşte alım yapılacak kadrolar…

Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı işçi, sözleşmeli personel ve memur alımı ilanları: İşte kadrolar

Kamu Kurumları Personel Alımı İlanları


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Bakanlığın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, özel yarışma sınavıyla 40 Milli Emlak Denetmen Yardımcısı alınacak. Yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Başvurular 30 Ocak - 9 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Adayların KPSS P48 puan türünden en az 70 almış olması gerekiyor.

Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı işçi, sözleşmeli personel ve memur alımı ilanları: İşte kadrolar

Emniyet Genel Müdürlüğü

Emniyet Genel Müdürlüğü, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 36 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular 27 Ocak - 12 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak. Adayların, belirlenen şartları taşıması ve ilgili yönetmelik çerçevesinde başvuruda bulunması gerekiyor.

Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı işçi, sözleşmeli personel ve memur alımı ilanları: İşte kadrolar

Hazine ve Maliye Bakanlığı - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 10 Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirecek. KPSS P4 puan türünde en az 80 puan alan adaylar başvurabilecek. Başvurular 3 - 14 Şubat 2025 tarihleri arasında kabul edilecek.

Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı işçi, sözleşmeli personel ve memur alımı ilanları: İşte kadrolar

Ticaret Bakanlığı

Bakanlık, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere Kimyager kadrosuna personel alacak. Adayların KPSS P3 puan türünden 70 puan ve üzeri puanı almış olması gerekiyor. Başvurular 3 - 14 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak.

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