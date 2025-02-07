Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı işçi, sözleşmeli personel ve memur alımı ilanları: İşte kadrolar
Devlet kurumlarında çalışmak isteyenler için yeni iş ilanları yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden duyurulan ilanlar kapsamında, çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumları, memur, işçi ve sözleşmeli personel alımları yapacak. Peki başvuru şartları neler, KPSS şartı aranıyor mu? İşte açılan kontenjanlar ve detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.02.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:23