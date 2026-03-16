Çocuk sağlığını hiçe sayan tehlike: Bakanlık popüler ürünü ifşa etti, piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı düğmeye bastı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan son duyuruda, güvenlik standartlarını karşılamayan bir oyun ve boyama ürünü için piyasadan toplatma kararı alındı. İşte ailelerin dikkat etmesi gereken o ürün…
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvensizliği tespit edilen ürünleri kamuoyuna ilan etmeye devam ediyor. Bakanlığın GÜBİS üzerinden yaptığı son duyuruda, çocuk sağlığını doğrudan tehdit eden bir oyun ve boyama ürünü için acil toplatma kararı aldığı bilgisi yer aldı.
İŞTE YASAKLANAN O ÜRÜN
Son incelemelerde, sağlık açısından riskli bulunan bir oyun ve boyama ürününün (çocuk boyası) güvensiz olduğu kesinleşti. Yetkili kuruluşların laboratuvar analizleri sonucunda söz konusu ürünün temel güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edildi. Bu kapsamda ürünün satışı tamamen yasaklanırken, piyasadaki stokların toplatılması süreci başlatıldı.
ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ RİSK ALTINDA
Bakanlık, ürünün neden güvensiz kabul edildiğine dair teknik detayları şu şekilde paylaştı:
- Ürün Bilgisi: Collex 6 Renk Parmak ve Yüz Boyası
- Barkod: 8690857052226
- Gerekçe: Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ve TS EN 71 standartlarına göre yapılan testlerde, ürün içeriğinde limit değerlerin üzerinde "2-Metilisothiazolin-3 (2H)-On" kimyasal maddesi tespit edilmiştir.
Tespit edilen aşırı kimyasal değerleri ise şu şekildedir:
|Renk
|Tespit Edilen Değer
|(İzin Verilen Limit)
|Siyah
|0,1 ppm
|0,25 ppm
|Yeşil
|0,4 ppm
|0,25 ppm
|Mavi
|0,4 ppm
|0,25 ppm
|Kırmızı
|0,8 ppm
|0,25 ppm
|Sarı
|0,4 ppm
|0,25 ppm
|Beyaz
|0,5 ppm
|0,25 ppm
Not: Ürünlerin büyük bir çoğunluğunda bu kimyasal maddenin yasal sınırların üzerinde olduğu belirlenmiştir.
AİLELERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER
1. Bu boya setini evde kullananlar ne yapmalı? Eğer elinizde barkodu 8690857052226 olan bu ürün varsa çocuğunuzun cildiyle temasını derhal kesin. Ürünü doğrudan çöpe atarak çocukların ulaşamayacağı bir noktaya kaldırmanız önerilir.