Çocuk sağlığını hiçe sayan tehlike: Bakanlık popüler ürünü ifşa etti, piyasadan toplatılıyor

Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 13:27 Son Güncelleme: 16 Mart 2026 13:38 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı düğmeye bastı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan son duyuruda, güvenlik standartlarını karşılamayan bir oyun ve boyama ürünü için piyasadan toplatma kararı alındı. İşte ailelerin dikkat etmesi gereken o ürün…

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvensizliği tespit edilen ürünleri kamuoyuna ilan etmeye devam ediyor. Bakanlığın GÜBİS üzerinden yaptığı son duyuruda, çocuk sağlığını doğrudan tehdit eden bir oyun ve boyama ürünü için acil toplatma kararı aldığı bilgisi yer aldı.

İŞTE YASAKLANAN O ÜRÜN Son incelemelerde, sağlık açısından riskli bulunan bir oyun ve boyama ürününün (çocuk boyası) güvensiz olduğu kesinleşti. Yetkili kuruluşların laboratuvar analizleri sonucunda söz konusu ürünün temel güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edildi. Bu kapsamda ürünün satışı tamamen yasaklanırken, piyasadaki stokların toplatılması süreci başlatıldı.

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ RİSK ALTINDA Bakanlık, ürünün neden güvensiz kabul edildiğine dair teknik detayları şu şekilde paylaştı: Ürün Bilgisi: Collex 6 Renk Parmak ve Yüz Boyası

Collex 6 Renk Parmak ve Yüz Boyası Barkod: 8690857052226

8690857052226 Gerekçe: Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ve TS EN 71 standartlarına göre yapılan testlerde, ürün içeriğinde limit değerlerin üzerinde "2-Metilisothiazolin-3 (2H)-On" kimyasal maddesi tespit edilmiştir.

Tespit edilen aşırı kimyasal değerleri ise şu şekildedir: Renk Tespit Edilen Değer (İzin Verilen Limit) Siyah 0,1 ppm 0,25 ppm Yeşil 0,4 ppm 0,25 ppm Mavi 0,4 ppm 0,25 ppm Kırmızı 0,8 ppm 0,25 ppm Sarı 0,4 ppm 0,25 ppm Beyaz 0,5 ppm 0,25 ppm Not: Ürünlerin büyük bir çoğunluğunda bu kimyasal maddenin yasal sınırların üzerinde olduğu belirlenmiştir.