CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Çocuk sağlığını hiçe sayan tehlike: Bakanlık popüler ürünü ifşa etti, piyasadan toplatılıyor

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı düğmeye bastı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan son duyuruda, güvenlik standartlarını karşılamayan bir oyun ve boyama ürünü için piyasadan toplatma kararı alındı. İşte ailelerin dikkat etmesi gereken o ürün…

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvensizliği tespit edilen ürünleri kamuoyuna ilan etmeye devam ediyor. Bakanlığın GÜBİS üzerinden yaptığı son duyuruda, çocuk sağlığını doğrudan tehdit eden bir oyun ve boyama ürünü için acil toplatma kararı aldığı bilgisi yer aldı.

İŞTE YASAKLANAN O ÜRÜN

Son incelemelerde, sağlık açısından riskli bulunan bir oyun ve boyama ürününün (çocuk boyası) güvensiz olduğu kesinleşti. Yetkili kuruluşların laboratuvar analizleri sonucunda söz konusu ürünün temel güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edildi. Bu kapsamda ürünün satışı tamamen yasaklanırken, piyasadaki stokların toplatılması süreci başlatıldı.

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ RİSK ALTINDA

Bakanlık, ürünün neden güvensiz kabul edildiğine dair teknik detayları şu şekilde paylaştı:

  • Ürün Bilgisi: Collex 6 Renk Parmak ve Yüz Boyası
  • Barkod: 8690857052226
  • Gerekçe: Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ve TS EN 71 standartlarına göre yapılan testlerde, ürün içeriğinde limit değerlerin üzerinde "2-Metilisothiazolin-3 (2H)-On" kimyasal maddesi tespit edilmiştir.
Tespit edilen aşırı kimyasal değerleri ise şu şekildedir:

RenkTespit Edilen Değer(İzin Verilen Limit)
Siyah0,1 ppm0,25 ppm
Yeşil0,4 ppm0,25 ppm
Mavi0,4 ppm0,25 ppm
Kırmızı0,8 ppm0,25 ppm
Sarı0,4 ppm0,25 ppm
Beyaz0,5 ppm0,25 ppm

Not: Ürünlerin büyük bir çoğunluğunda bu kimyasal maddenin yasal sınırların üzerinde olduğu belirlenmiştir.

AİLELERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

1. Bu boya setini evde kullananlar ne yapmalı? Eğer elinizde barkodu 8690857052226 olan bu ürün varsa çocuğunuzun cildiyle temasını derhal kesin. Ürünü doğrudan çöpe atarak çocukların ulaşamayacağı bir noktaya kaldırmanız önerilir.

2. Bu kimyasal madde neden tehlikeli? Söz konusu madde özellikle çocukların hassas cildinde alerjik reaksiyonlara, deri döküntülerine ve uzun süreli temas durumunda tahriş edici etkilere yol açabilir. Çocuklar boya yaparken ellerini ağızlarına götürebildiği için bu kimyasalların yasal sınırların üzerinde olması ciddi bir sağlık riskidir.

3. Ürün iade edilebilir mi? Bakanlık, ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar vermiştir. Tüketiciler, bu ürünü satın aldıkları satış noktalarına giderek iade sürecini sorgulayabilirler. Satıcının toplatma kararı olan bir ürünü kabul etme yükümlülüğü bulunmaktadır.

4. Başka markalarda nelere dikkat edilmeli? Çocuklarınız için boya veya oyun hamuru gibi ürünler alırken mutlaka ürün üzerindeki "CE" işaretini kontrol edin. Ayrıca ambalaj üzerinde içerik listesinin şeffaf bir şekilde belirtilip belirtilmediğine ve "Toksik değildir"(Non-toxic) ibaresinin bulunup bulunmadığına mutlaka bakın.

Mobil uygulamalarımızı indirin